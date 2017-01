CRITICA Y….Algo más.

Por: Felipe A. López Herrera

LA LLAMADA…Y EL AGRADECIMIENTO

La lucha interna hacía el interior del CDM del PAN, pareciera ser que se ha venido recrudeciendo, incluso ya se están “observando”, como los “Actores Intelectuales” de la “Guerra Sucia”, buscan mediante todos los medios, demostrar su “musculo de poder”, hacía el interior del Organismo Político.

Mientras tanto….El “enemigo” a vencer, permanece INDIFERENTE, distanciado a ese ambiente de discrepancia, quizás consciente en el sentido de aplicar aquel REFRÁN que reza, “el tiempo es el que finalmente le dará la razón a quien la tiene”.

Inmerso en ese AMBIENTE, es como, los días, las horas y el tiempo, transcurre, al igual que las designaciones en Dependencias del Gobierno del Estado, en las que hasta hoy, solo existen Cuatro nombramientos oficiales, el primero en COMAPA, cuyo titular es el Ingeniero Raúl García Vivían, el Segundo en la Delegación de Bienestar Social, donde ya trabaja Juan Fidencio González Anaya, el Tercero, la Oficina Fiscal, cuya titular es la Licenciada Roxana Gómez Pérez y recientemente, la del Registro Civil, en donde se asignó a María Luisa García Martínez.

Aclarar, que de los nombramientos a los que hago alusión el Representante en la zona norte del Gobernador del Estado, Francisco Garza de Coss, ha entregado PERSONALMENTE solo dos de ellos, el de la Oficina Fiscal y el Registro Civil.

Ese día (RECUERDO). Fue motivo de “FESTEJO” para el o los “Actores Intelectuales de la Guerra Sucia”, en contra del “ENEMIGO”, mientras tanto, el representante del Gobernador, se retiraba a bordo del vehículo oficial, pues tenía otra encomienda que FORMALIZAR.

MIENTRAS TANTO…EN EL CDM DEL PAN

Precisamente ese día, varios compañeros de los medios de comunicación, acudimos al comité municipal en busca de información sobre el proceso de elección interna para al relevo de la actual Dirigente del PAN.

La señora LIDIA ALBA, salió del privado para contestar una llamada que recibiera en su teléfono celular, y se encaminó al exterior, segundos después, se escucha que al teléfono del CDM del PAN, entra una llamada, El Secretario General del Partido, Rogelio Zapata Torres, acude a responder la llamada y responde “permítame, está en otra llamada” y dirigiéndose a la señora Lidia le dice, “tiene Llamada”, ella responde desde el exterior, sin saber quién era el personaje que estaba del otro lado de la línea, le responde a Rogelio, ahí voy y comenta mientras se encamina a la oficina a responder a quien pedía hablar con ella, “ahorita te marco, me están llamando al teléfono del Partido”.

Y se escucha, cuando toma al auricular, “buenas tardes a sus órdenes”, pasan los segundos y responde, a la persona que solicitó hablar con ella y refiere, “Mire, les agradezco el ofrecimiento que me hacen, pero le aclaro que mi desempeño como parte del CDM del PAN, no obedece a otra convicción más que la de servir al Partido, sin esperar nada a cambio”.

Vuelve a hacerse el silencio por varios segundos y responde, “les agradezco que tomen en cuenta los años que he servido a mi partido, pero lo he hecho por convicción, he participado activamente en varias campañas de elecciones populares, en las que los candidatos del PAN han triunfado y sin embargo, nunca he reclamado ningún cargo público” y CONFIRMA su postura “le agradezco su ofrecimiento, pero le repito, lo que he hecho como parte del CDM del PAN, es sin esperar nada a cambio, simple y sencillamente, lo he hecho porque me identifico plenamente con el PAN y sus ideologías partidistas y créame que seguiré FIEL A MI CONVICCIÓN, como Panista, sin esperar nada a cambio”.

Días después, se disipa la duda sobre la “LLAMADA Y EL AGRADECIMIENTO”, Resulta que el Representante en la zona Norte del Gobernador del Estado, Francisco Garza de Coss, era quien se habría comunicado vía telefónica con la Señora Lidia Alba, para Comunicarle que tenía en su poder el nombramiento que la ubicaba como TITULAR de la Oficialía del Registro Civil del Ejido Santa Apolonia, nombramiento que, agradecería se le haya tomado en cuenta por parte de la señora Lidia Alba, quién lo ¡RECHARAZA!.

MI único Lector, por hoy es todo hasta la próxima D.M y recuerden quejas y sugerencias al correo electrónico felipeangel64@gmail.com