RESEÑA POLÍTICA

Por: Juan R. de la Sota

La lucha del Gobernador

Combatir y encarcelar a los infractores de la ley, así como devolver la paz y tranquilidad a los tamaulipecos, no es tarea fácil y para lograrlo, es necesaria la suma de esfuerzos de los distintos niveles de gobierno y todos los sectores de la sociedad.

Por ello, todos, en un marco de legalidad deberán aportar acciones desde su trinchera, para respaldar el interés, la firme determinación y las acciones implementadas por el Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, para pacificar Tamaulipas.

El gobierno a través de diversos frentes de acción realiza su lucha contra la inseguridad pública, en aras de recobrar el orden, el respeto al marco jurídico, la tranquilidad y la paz en los 43 municipios de la entidad y la ciudadanía podrá apoyarlo tomando las medidas preventivas para evitar ser víctimas de un delito y denunciando a los aficionados a violar la ley.

De esa manera la población coadyuvaría con la autoridad estatal en sus tareas de combate a la criminalidad, no tratando de hacerse justicia por su propia mano, porque esto es ilegal y enfrentarían el brazo de la justicia.

El gobernador García Cabeza de Vaca, dejó claro que en estos momentos lo que más le interesa es el tema de la seguridad pública y que por ello ha establecido diversas acciones para cerrarle el paso a los delincuentes.

Entre las acciones que lleva a cabo para combatir a los infractores de la ley, figuran una mejor preparación de los elementos de los cuerpos de seguridad, una depuración y el equipamiento de los mismos. También el cierre de casinos, retiro de taxis “piratas” y negocios irregulares de bebidas embriagantes.

El mandatario estatal, demostró que el combate frontal a la ilegalidad va en serio, que no es un juego, una simulación y que no se tolerará actos ilícitos de nadie, porque su principal interés es eliminar el miedo, la zozobra, el temor, la intranquilidad y el rezago que durante muchos años han vivido los tamaulipecos, esto por la equivocada política ejercida por anteriores gobiernos.

La acción firme y con todo el peso de la ley contra los que cometen delitos, es algo que los tamaulipecos desde hace muchos años estaban esperando, lo cual les genera motivación y esperanza de que se resolverán los problemas de inseguridad que existen en el Estado.

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, a través de un mensaje a los tamaulipecos, reiteró que trabaja para pacificar Tamaulipas.

“Esta lucha por pacificar Tamaulipas, la vamos a ganar”, dijo el titular del Poder Ejecutivo del Estado, García Cabeza de Vaca, en su mensaje distribuido en un video y en donde aseguró que también trabaja para reparar la situación que dejaron los pasados gobiernos, la cual, afirmó, es lamentable.

Manifestó que en su nuevo gobierno realiza acciones para transformar modelos de operaciones y fortalecer la relación con el gobierno federal y las Fuerzas Armadas, con el propósito de desmantelar la estructura financiera de los líderes criminales que les permiten seguir reclutando delincuentes.

“No me voy a detener, pero al mismo tiempo he exigido a las autoridades locales (a los presidentes municipales que tampoco lo hagan, el que no quiera cumplir que se haga a un lado, mi gobierno nunca actuará como si no pasa nada, y menos aún seremos tapaderas de nadie.

Tengo la tranquilidad de no haber engañado a nadie, dije que los resultados no serían inmediatos, estamos poniendo orden en Tamaulipas, esta lucha por pacificar a Tamaulipas, la vamos a ganar, tienen mi compromiso”, advirtió el mandatario estatal.

Cambio de tema, para informarle, sino hay cambios de planes, este lunes habrá mucho movimiento de policías en la ardiente ciudad de Reynosa, pues a este municipio está programada la visita del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quien luego de mucho tiempo de tener olvidados a los tamaulipecos vendrá a encabezar la reunión del Gabinete de Seguridad Pública.

Los tamaulipecos confían en que el funcionario federal venga y diga que no sólo Reynosa, sino todo el Estado de Tamaulipas, tendrá el apoyo del Gobierno Federal, para brindarles seguridad, protección, paz y tranquilidad y su compromiso se haga realidad con el anunció de que se autorizarán apoyos económicos adicionales a la entidad para el combate a la inseguridad.

Esperan que, Chong, no venga a promocionarse políticamente para ganar adeptos que respalden sus aspiraciones de ser candidato a la Presidencia de la República, pues por encima de todo proyecto o aspiración debe estar la solución de los problemas sociales.

Es una visita de trabajo como funcionario federal y su compromiso es atender y resolver los graves problemas de inseguridad pública que enfrentan los tamaulipecos y que ocasionado la muerte de muchas personas, y mal se vería si la utiliza para ganar simpatías a favor de sus aspiraciones. Le gente quiere resultados, no más promesas incumplidas.

El dato: Se acerca el proceso electoral y habrá movimientos en el Congreso del Estado. Hay diputados interesados en ser candidatos a alcaldes y otros en dirigir la Presidencia de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo de Tamaulipas.

Correo: jrdelasota@hotmail.com