La madre de todas las batallas…

Se fracciona voto priísta y panista por indecisión y lentitud en candidaturas a las Alcaldías.

Están viendo la tempestad y no ceden, no es broma, las encuestas en los medios nacionales reales, de verdad, le dan una gran ventaja a uno de los candidatos presidenciales, Andrés Manuel López Obrador es el puntero.

Y mira que no tengo ningún negocio ni con él, ni con su Partido MORENA, pero en Tamaulipas, tal perece que el tiempo en las decisiones les da chance en lo nacional, están paralizados el PRI y el PAN, lentos al nombrar y definir quiénes o quién será su candidato en los 43 Municipios del Estado.

Sin el ánimo de atacar, pero si decir la verdad, se les está fracccionando el voto, mi especialidad son las encuestas y sondeos, quiénes me conocen saben a qué dedicó, aparte de ser columnista.

Mientras piensan en el PRI y el PAN y deliberan, quién será su Candidato, otro gallo más levanta la mano, los grupos políticos se pulverizan y están cansados de la espera, abandonan a sus candidatos por llamarlos así de alguna manera y se van a MORENA.

Ojo no es una guasonada, lo escucho en el andar todos los días, la gran molestia que existe entre la militancia de cada partido, señores la hora de sus definiciones a llegado, sin titubeos, sin pensarlo tanto, nombres sus gallos, Andrés Manuel López Obrador cada hora, recibe más adeptos y simpatías.

Dirán que nos importa, eso es allá en México, en la grande, quisiera recordar esta película, en los futuros recortes presupuestales, que se vienen, en las posibles auditorías federales, Andrés Manuel López Obrador, hoy no cae en provocaciones de ninguna índole, se mantiene como el cordero, tranquilo y listo para ganar, no ocupa de llamar la atención, más que de mantener su paso y las horas para el son números traducidos en votos, ojo señores, sé que para los que se dicen especialistas, en la materia esta es una jalada, temo decirles como asesores están haciendo un pésimo trabajo, es hora de decirle al jefe el momento a llegado y ya nos tardamos.

No todo se concentra en Victoria; Alejandro Guevara…

Quién piense que Victoria por ser capital del Estado, es la zona más importante, está acabado, tanto vale la frontera Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa, como Tampico y Mante forman parte de los 5 ejes rectores de un Gobierno.

Los de Victoria no tienen nada que hacer con los de Mante, ni los del Mante con Victoria, no se diga la frontera y Tampico, zapatero a su zapato.

Ojalá al Pre Candidato del PRI al Senado Alejandro Guevara Cobos le caiga el veinte, no todas las columnas son aplausos, cada pluma a su zona, ninguna vale más que otra, desde hace tiempo que el medio y la red social para informar más importante del mundo se llama Facebook, no hay plataforma con más potencial para dar a conocer una noticia que está, los medios de comunicación nos volvimos solo una base, pero el medio es facebook, ya no podemos seguir engañando nos a nosotros mismos, queriendo, mal informar y presumir que medio vale más que otro, la verdad siendo honestos fuimos rebasados los comunicadores por plataformas sociales como Facebook, Twitter, YouTube e Instagram

Sin el ánimo de ofender al buen amigo Alejandro Guevara Cobos, solo de ubicarlo cada pluma en su lugar, en lo personal soy un columnista Estatal en mi zona, como merecen todo mi respeto mis compañeros de Victoria, los de la frontera y Tampico.

El Mante Alejandro Guevara Cobos, es tu casa, no lo olvides…

Quién le entendió, le entendió y si no les explico con palitos.

Leal Guerra aprieta el paso en Mante.

El Presidente Municipal del Mante Juan Francisco Leal Guerra, desde lo primeros días del año, arrancó una serie de proyectos y programas sociales entre ellos la rehabilitación de las principales calles y avenidas, con bacheo, alumbrado público, al mismo tiempo el renglón educativo incrementará considerablemente para esté año, el 2017 fue un buen año para el sector educativo el Alcalde Francisco Leal apoyo intensamente está área, el 2018 viene mejor.

El momento político del Presidente Municipal Leal Guerra, es el más cómodo en estos momentos, su trabajo, disciplina y lealtad a dado resultados.

Su postura siempre es la misma, trabajar de la mano del Gobernador del Estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

La calificación para Francisco Leal en Mante, es buena, una administración con buenos números y orden laboral, resultado hoy plasmado políticamente en la toma de decisiones.

Al Vergel de Tamaulipas le irá mejor esté 2018.

El Alcalde de Ocampo Pedro Javier Muñoz Camacho, por algo es el mejor calificado de los Presidentes Municipales de extracción priísta del Estado, su trabajo y gestiones han colocado al Vergel de Tamaulipas, como una administración de mucho trabajo, buenas obras, números ordenados, cuentas claras y múltiples gestiones, que para este año superan los 30 millones de pesos en obra programada.

En el aspecto político el Presidente Municipal de Ocampo Muñiz Camacho, es de los pocos priístas con posibilidades de una candidatura por la reelección.

Los priístas de Ocampo tienen Alcalde para rato, Pedro Muñiz tiene números extra ordinarios, garantía de triunfo para el Partido Revolucionario Institucional.

Los ciudadanos saben y confían en Pedro Muñiz Camacho, un Alcalde entregado al cien con su pueblo, con su gente, con los que menos tienen y un gran aliado de las comunidades rurales y del campo.

En Xicoténcatl no hay oposición todos son amigos de Vicente Verástegui.

Honor a quién merece, el Presidente Municipal de Xicoténcatl Vicente Javier Verástegui Ostos, no tiene rivales ni enemigos políticos en su tierra, por el contrario todos son amigos de Vicente.

En Materia de obra su administración Municipal, sea distinguido por ser la que más trabajo tiene en toda la región, calificación que hoy le da el plus extra, para estar como el más fuerte contendiente del Partido Acción Nacional a la Diputación Federal por el VI Distrito Electoral.

Por otro lado su esposa la actual Presidenta del Sistema DIF Municipal Noemy González de Verástegui, es una mujer con luz propia, la mancuerna perfecta entre Vicente y Noemy tanto en lo familiar como en política, han trabajado de la mano.

Noemy es una mujer muy querida y respetada por su pueblo, es la dama que tiende la mano al que más lo necesita, ayuda sin pensar o pedir algo a cambio, sencilla y siempre con una sonrisa en su expresión, una mujer que merece ser tomada en en cuenta y garantía de triunfo para Acción Nacional si fuese Noemy González de Verástegui la Candidata a la Presidencia Municipal.

Información del día.

Mientras tanto en el Partido Revolucionario Institucional en el Mante suena muy fuerte el nombre de José Reyes Guevara, Julio César Portales Martínez y Jaime Ariel Torres, ambos buscan la Candidatura del PRI por la Alcaldía de la urbe cañera; estos dos personajes con buena imagen pública y con garantías de buenos resultados para el Revolucionario Institucional.

Por otro lado en este mismo partido las mujeres también suenan, como parte de la integración de la equidad de género, ellas son: Alma Edith Martínez Montelongo, Rosalba de la Cruz Requena.

En lo que corresponde al PAN Beda Leticia Gerardo Hernández actual Diputada Local y líder del Sindicado del Seguro Social en Tamaulipas, sigue en la jugada, en el mismo renglón de la equidad de género en busca de la Candidatura por la Alcaldía del Mante.

El puntero en Acción Nacional en Mante sigue siendo Mateo Vázquez, le siguen el Alcalde Juan Francisco Leal Guerra y Eloy Martínez Carrizales, todos ellos hombres con garantías de triunfo, aún que al final la decisión recaerá en uno solo y los tres andarán como hermanitos como uno solo en busca de la Presidencia Municipal.

