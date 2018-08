CORRESPONDENCIA

La mafia del poder…

Por José Luis Castillo

Son improductivos, cobran bien y quieren estar en todas las nóminas, poco o nada hacen por sus representados y en el Congreso del Estado, son dos de esos “parásitos” que tanto nos cuestan a la sociedad con el “membrete” de diputados y que desde hace tiempo se “rolan” el poder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Sección X.

Beda Leticia Gerardo Hernández, sí que ha disfrutado las mieles del poder, aunque poco o nada ha hecho por los trabajadores adheridos al Sindicato del Seguro Social.

La actual dirigente de la Sección X, paralelamente goza de los beneficios y mieles del poder, aunque le diré se caracteriza por ser una de las más faltistas el reunir casi 50 faltas en lo que va de la presente legislatura, mientras que sólo cumple en asistencia a un poco más de 90 de ellas.

Poco o nada ha hecho por su representados en este encomienda, no ha presentado ninguna sola iniciativa de manera particular, en todos los casos y como la mayor parte de los legisladores, la diputada panista, solo lo ha hecho en conjunto con su grupo parlamentario, sencillo no son de ella.

A las reuniones de comisiones solo asistió en poco más de 33 ocasiones, según el registro de asistencia, contra poco más de 46 inasistencias, algunas de ellas “justificadas”, y a la fecha nada absolutamente nada de su quehacer político ha informado a los ciudadanos.

Dela misma forma se encuentra Pedro Luis Ramírez Perales, quien solo por mencionarle un caso, ninguna iniciativa en favor de Tamaulipas y los ciudadanos de manera particular a presentado, todas son en conjunto con su grupo parlamentario y reúne poco más de 40 faltas, contra 61 asistencias a las reuniones de comisiones.

Sus asistencias al pleno son elevadas, aunque de nada sirve, pues es un diputado improductivo y acostumbrado a vivir del dinero ajeno, del pueblo y de los trabajadores adheridos al SNTSS.

Pues bien, hacemos referencia a estos dos ilustres diputados, -esposos por cierto-, porque ahora con el abuso del poder pretenden heredarse la Secretaria General del Sindicato del IMSS, ¿para qué?, precisamente para seguir disfrutando de las mieles del poder y de los beneficios que ser titular de esta agrupación sindical representa.

Pedro Luis Ramírez, encabeza la planilla roja, aunque hay quien dice que de heredarse el poder, volverán los hechos de corrupción y seguirá el tráfico de plazas y contratos de trabajo.

Hay quien señala que al menos en esta ciudad solo en dos ocasiones se ha movido la bolsa de trabajo, pero eso sí, los recomendados del sindicato llegan y llegan con base y prestaciones en poco tiempo.

En menos de un año entraron tan sólo a la plantilla laboral de esta ciudad dos nueras de un reconocido doctor en el IMSS, ciudad Victoria, lo peor no saben hacer nada.

A la fecha permanecen congeladas 15 bases, en espera de que el glorioso sindicato del IMSS, defina quien será su dirigente, aunque la derechohabiencia quiere que se termine este tiempo de proselitismo, pues solo se falta al respeto a los pacientes.

Hay quien se queja de que pedro Luis y sus seguidores llegan haciendo escandalo a las unidades hospitalarias, en el marco de sus proselitismo, incluso faltando el respeto al dolor ajeno, porque a pesar de haber fallecido un paciente hace días llegaron a tambora y matraca.

Hay una planilla Naranja, afortunadamente quien la encabeza cuenta con la simpatía de una gran parte de trabajadores del IMSS, que saben y le apuestan a su trayectoria, pero que además están cansados de la grilla y los abusos de poder que cometen quienes hoy ostentan la titularidad de este sindicato y quienes por mucho tiempo han vivido de las cuotas sindicales.

EL BUZON.

La dirección general de protección Civil, la Dirección de Parques y Jardines y hasta Servicios Públicos municipales, han aplicado un plan de derribar los árboles que representan un riesgo para la población y los mismos automovilistas, pero y la pregunta es ¿sabrán cuantos llevan derribados a la fecha? Y lo que es mejor y más importante, ¿Cuántos de ellos han sido repuestos?

