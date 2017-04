LETRA PÚBLICA

LA MARAVILLA DE PENSAR

RODOLFO SALAZAR GONZALEZ

Desde siempre he tenido la convicción de que la actividad más bella de la vida es la de pensar, pensar es una maravilla; a veces es un milagro que llena de luz los túneles de los dramas diarios que nos fortalecen o nos destruyen en la vida diaria. Cuantos nudos gordianos se han desatado por la brillantez de una idea bien decantada.

Del pensamiento se fortalece, se alimentan múltiples mitos que son los autores de los símbolos modernos que hoy nos conducen y nos llevan curiosamente, como si fuera una estética paradoja a reflexionar; para volver nuevamente a pensar.

El ser humano siempre está pensando, es como si cargara encima de sus hombros el peso de una obligación, desde que tiene la primera interrogación cuando se pregunta así mismo: ¿Qué somos?, ¿De qué estamos hechos?, ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Sobre todo cuando ciertos sectores de la humanidad, hombres, pues, se preguntan porque se les viene a la cabeza ¿Porque razón llegan ellos a pensar que Dios se esconde debajo del dolor de los indigentes y los miserables y se regodea en las clases poderosas?

Pensar es una actividad de moda en estos días, en que es posible establecer comunicación por medio de la internet con personas que están en la otra parte del mundo y que buscan a través de la computadora verbalizar su pensamiento para poder comunicarse.

En cierta medida este tipo de comunicación cibernético es quizá la más excelsa forma de pensar que el hombre puede ejercitar, porque tiene que hacerlo con un perfil democrático obligadamente, ya que tiene que hablar con personas diferentes y con diferente formación y forma de vida. Aquí pienso en Borges que sentía desprecio por la democracia, por que aseguraba que ésta era una exageración de la estadista.

A través de la red he tenido la oportunidad de tratar a personas que no desean hablar más que de lo que les importa, aquí viene la primera obligación de pensar, que tenemos que tener paciencia y pluralidad de las diferentes formas de pensamiento que hay en otras partes del mundo.

El mundo está cambiando, como que si el pensamiento ideológico que nutre los movimientos reivindicadores se vigorizaran por la brutal embestida del neoliberalismo económico puesto a funcionar desde hace más de 30 años por lo Estados Unidos; generando con esto una triplicación de la pobreza en toda nuestra América.

Existen en el espacio cibernético comunidades interesantes en las cuales se le rinde culto a poetas como Borges, a mujeres interesantes como Victoria Ocampo, a comediantes como Marx, me refiero a Groucho, no a Karl, como pudo haberlo pensado un neocapitalista.

Me he encontrado por ejemplo, con comunidades constituidas por españoles donde se le rinde culto al franquismo, sobresaliendo personajes como Queipo de Llano, aquel general español al que Francisco Franco estimaba tanto y le regaló para que la gobernara a su leal saber y entender, la provincia de Sevilla, donde Queipo de Llano improvisaba discursos de varias horas por la radio.

He conocido simpatizantes de Millan Astray, aquel miserable criminal que pretendía darle muerte al ilustre Ortega y Gasset, y que pasó a la posteridad por su abominable expresión: “Muera la inteligencia, viva la muerte”.

Me preocupa que mucha gente joven que navega pensando por el mundo de la red no crea en el calentamiento global del mundo. Pero me reconforta cómo un grupo de jóvenes lograron crear Greenpeace para enfrentarse a todos los depredadores humanos, como lo acaban de demostrar, cuando detuvieron en plena actividad a un barco coreano que estaba sacrificando ejemplares hermosos de la ballena negra, que es un ser con vida en peligro de extinción.

En fin, pensar sigue siendo como lo dije al principio, una maravilla y un milagro, así pienso cuando leo por ejemplo el texto del poeta brasileño Thiago de Mello donde defiende el Amazonas, para que no sea destruida su flora y su fauna, en donde existen elementos que aún no conoce el mundo científico para su investigación, y que en esa flora pudiera existir la cura de enfermedades perniciosas como el Sida, que ya es considerado más peligroso que la pobreza.

Por eso invito a la juventud a que practiquen el pensamiento, que es el ejercicio más hermoso y bello, pensando se desarrolla la imaginación y si uno tiene de su lado la imaginación, puede dar por hecho, que podrá cambiar el estado de violencia que hoy nos agobia socialmente y también a algunos jóvenes inconformes con su destino les erradicara la inestabilidad y la envidia que llevan en su interior.

COMO DATO: Florencia y Praga me parecen las ciudades más bellas del mundo, en la primera vivía Leonardo Da Vinci y ahí se escondía el asesino serial mítico Aníbal Lécter. En ese bello lugar capital de la Toscana, cuna del Renacimiento, donde se vive un ambiente cultural esplendido y se come y se bebe de lo mejor y están las iglesias y los monumentos más importantes del mundo, en ese paraíso terrenal, vivía Tomas Yarrington. Alguien me había dicho que estaba en el norte de África. Donde no hay convenio de extradición. Pero el donaire cultural que siempre le caracterizo le gano. Como decía don Gonzalo N Santos: No hay gavilán que muera gordo.

Y por último no entiendo ese afán separatista de Andrés Zorrilla de dividirnos, cuando siempre hemos sido una entidad en la que se da por entendido que la playa de Miramar está en zona federal y a ella tenemos derecho todos los mexicanos.

E-mail: notario177@msn.com