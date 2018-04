RESEÑA POLÍTICA

Por: Juan R. de la Sota

La marcha de protesta contra López Obrador

El polémico, incongruente y falso candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, enfrenta graves problemas con la militancia y simpatizantes de su empresa-partido MORENA en Tamaulipas.

Ello, por la serie de imposiciones que él ha ordenado en las candidaturas a los diferentes puestos de elección popular, lo cual podría generarle una desbandada de miles de sus seguidores hacia los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional.

López Obrador, un ex dinosaurio priista y reconocido ex integrante de la mafia del poder, se está ganando respaldos en su contra, al cometer viejas prácticas antidemocráticas y que tanto ha criticado, en la designación de candidatos a Senadores, diputados federales y Presidentes Municipales, los cuales han sido seleccionados mediante un proceso de dedazo y autoritarismo ejercido por el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Tales acciones abusivas y violatorias a los derechos de los auténticos militantes del Partido Morena, han propiciado entre éstos gran malestar, repudio e inconformidad, quienes lanzaron al abanderado presidencial la amenaza de quitar a los candidatos que fueron registrados ante las autoridades electorales, porque no merecen participar en este proceso electoral.

Los problemas internos están invadiendo a MORENA en Tamaulipas, por el autoritarismo y abusos antidemocráticos de López Obrador y un ejemplo de ello, es la imposición que aplicó en Matamoros, al designar con el dedo como candidato a la alcaldía de esta ciudad fronteriza al empresario gasolinero Mario Alberto López Hernández, a quien acusan de jamás haber trabajado por el partido, de no ser un político y ser una persona impopular, el cual sólo, garantiza la derrota electoral.

El coordinador municipal, Carlos Eliud Pérez González, comentó que en el interior de MORENA existen estatutos que se tienen que respetar y exigió se elija al candidato que en verdad sea de este partido.

Mario Alberto López Hernández, fue registrado ante el IETAM en días pasados como candidato a la Presidencia de Matamoros, por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, pero no es aceptado por algunos militantes.

Para expresar su inconformidad, militantes y simpatizantes de MORENA, amenazaron con realizar una marcha de protesta este miércoles por calles de esa ciudad fronteriza, a fin de exigir a López Obrador y la Comisión Nacional de Candidaturas de MORENA, designe como candidato a un hombre de izquierda verdadera.

Los panistas y priistas son bienvenidos, pero hay que hacer cola como dice Andrés Manuel López Obrador, pues no pueden llegar y posesionarse de una candidatura, como sucedió en esta ocasión, dijo Pérez González.

El tabasqueño está lanzando golpes y se agrede él mismo, ya que es un gran aficionado a la antidemocracia, como lo hacen otros partidos, pone y quita candidatos, sin tomar en cuenta la decisión de los militantes y esto le ocasionará la retirada de apoyos.

El aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador, estará en ésta entidad el viernes cuatro de mayo, en Tampico y Madero, quien encontrará una militancia morenista enojada, molesta, inconforme y decepcionada, por sus múltiples abusos y autoritarismo en la designación de candidatos.

Otra acción de protesta que impera contra López Obrador, es la de militantes fundadores del Partido MORENA en el sur de Tamaulipas.

Denunciaron que el partido ha sido invadido por “arribistas” que, sólo buscan su beneficio con las candidaturas. Denunciaron que en la zona sur no hay candidatos naturales de MORENA y todos los que hay provienen del PRI.

Es en todo Tamaulipas, en donde no dan a conocer las planillas que fueron enviadas al IETAM, y eso lo hicieron en la oscuridad, aseguró Roberto Gudiño Huerta, militante de este partido.

Todos los que trabajamos de sol a sol desde hace cuatro años, nos quedamos afuera y acusó de “arribista” al ex diputado Erasmo González Robledo, quien fue uno de los que aprobaron las reformas estructurales. Se escogieron a los ladrones y la militancia que se asoleó, no la tomaron en cuenta.

Este militante inconforme vaya que tiene razón en su reclamo, ya que López Obrador y su empresa Morena, despreciaron a la gente que ha trabajado a favor de su proyecto y dio cabida a personas deshonestas y desleales que ya no le servían a otros partidos, es decir está recogiendo pura basura política.

Por ser López Obrador más de lo mismo, sobretodo antidemocrático y mentiroso, además autoritario, le han dejado abandonadas varias candidaturas.

Por ejemplo, Marcela Treviño Unda “La chica del clima”, renunció a la candidatura por la diputación federal en el 08 Distrito. Esta candidatura está en el “aire” y puede perderse.

Todo ese desorden que en el partido MORNA existe en Tamaulipas, reitero, por la antidemocracia de López Obrador, será el motivo de que en su contra se realice, no una, sino varias protestas que la generarían más pérdida de votos.

Por su parte, el candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña, visitará Tamaulipas el próximo 26 de abril.

Edgar Melhem Salinas, coordinador en Tamaulipas de la campaña del abanderado de la Coalición “Todos por México”, confirmó que Meade, estará en los municipios de Matamoros y Reynosa y es muy probable que también realice un recorrido por Río Bravo.

Informó que será la primera de tres visitas que José Antonio Meade, efectuará a Tamaulipas durante su campaña constitucional.

En su agenda de actividades están apuntados cuatro eventos. Entre ellos resaltan las reuniones que habrá de encabezar con empresarios fronterizos, quienes solicitaron el dialogo con el candidato, con el fin de plantearle las necesidades del gremio, para potencializar el desarrollo de la entidad.

En otro asunto, los electores confían que en el debate programado para el domingo entre los candidatos a la Presidencia de la República, se ofrezcan propuestas reales que resuelvan los grandes problemas de México y se rechaza la acusación falsa para desprestigiar, para tratar de ganar simpatías y votos.

Los sufragios se obtienen con propuestas congruentes, creíbles y serias, no con mentiras, porque con éstas, no se logrará resolver los graves problemas, sobretodo de inseguridad, de desempleo y bajos salarios que existen en el país.

El dato: La justicia tocó las puertas de la casa-mansión de la aún dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas (SUTSPET), Blanca Guadalupe Valles Rodríguez.

La líder de los trabajadores del Estado, fue requerida por la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, para aclarar expedientes presuntamente apócrifos donde aparece su firma.

Estos documentos en donde se involucra a Valles Rodríguez, son parte de un proceso legal en contra de directivos del CONALEP y del Regidor Miguel Ángel Rodríguez. La demanda es por abuso de funciones.

Blanquita Valles, inicia su camino para dejar su cacicazgo en el SUTSPET y que sólo utilizó para saquear los bolsillos de los trabajadores y enriquecerse. Acciones que atentaron contra los intereses de los servidores públicos cometió muchas y es mejor dé la oportunidad a otros que sí defiendan los derechos de los empleados, sino quiere conocer el fétido olor del fresco bote.

