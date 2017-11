LA MAYORÍA NO SOLO REPRESENTA SIEMPRE LA IGNORANCIA

Por La Libre

Por Edelmira Cerecedo Garcìa.

Sin lugar a duda la decisión de un frente ciudadano a nivel nacional donde está marcado el partido Acción Nacional de Ricardo Anaya, el de la Revolución Democrática de Alejandra Barrales y el Movimiento Ciudadano de Dante Delgado, deja en claro que los partidos tendrán que hacer sus propias alianzas en los diferentes Estados.

Por ello la ola de emociones de partidos ha empezado a desencadenarse para ir armando el trabajo que dará como resultado una elección nada escrita, ni siquiera semejante a otra, pues esto detonara y arrojara resultados cruzados, pues quienes no aprueben al candidato en unanimidad con alguno de los tres partidos del Frente se podrá observar el rescate entonces muy a la democracia de quien le entiende a la política y sabe que debe de prevalecer como Estado, por lo que en Tamaulipas la prioridad sin lugar a duda será, las senadurías y las Diputaciones federales.

De esta manera la división se vendrá dando, no por diferencias de corrientes partidistas sino por grupos para realizar efectos que dejen en claro las inconformidades de las decisiones tomadas , allá, arribita, y donde veremos quienes si practican las doctrinas que profesan en cada uno de estos partidos que han decidido hacer mancuerna.

Y bien como inicio tenemos que los focos rojos están encendidos, en Mante la pasada visita del Gobernador del estado Francisco Javier Garcìa Cabeza de Vaca, dejo atónito a la parte que corresponde de política, pues se pudo sentir el descuido que se tiene y la falta de rienda en cuanto al partido Acción Nacional, los panistas de verdad, los que están afiliados que no rebasan los 500 esos que votan y ejercen están bajo la presidencia de partido de Ricardo Najera quien de la pésima manera inclino su balanza para un solo lado y un solo grupo teniendo de negociación la regiduría de su esposa y asì los votos de los panistas para aceptar a quien de un lado pretende ser el candidato, asì pues el PAN ya tenia su proyectito, pero no por común acuerdo sino por decisión de uno solo, y si, se noto e impacto con otro, y otro y otro grupo màs que también pretenden ser llevar un prospecto de candidato.

Y la pelea por este puesto de candidatura, dio como resultado y un vacío político que repercutió en un acto que hoy se puede escuchar a nivel Estado, pero no es culpa del Gobernador, el no tiene nada que ver, el todo lo contrario, esta haciendo su trabajo a través de sus encomendados para cuidar incluso esta área, al parecer, alguien esta haciendo mal su trabajo y en lugar de asumir con responsabilidad la política y la manera operativa de esta, ocasiono un caos para enfocar la vista en un solo objetivo, que al final del dìa ni lucio ni es lo que se esperaba, por que de igual manera el primer principio de trabajo de un aspirante a la Alcaldía no es ir a buscar que le den luz verde un amigo, es arropar al presidente y que la gente se sienta contenta demostrando que son capaces de poder dar resultados para el pueblo, y eso fue todo lo contrario que se realizo.

Por ello y en carácter de urgente, parece empieza la operación Bombero, y del hombre de confianza del Gobernador, su hermano Ismael Garcìa Cabeza de Vaca, quien en una encerrona estuvo por la tarde de este jueves con miembros panistas, en uno de los salones màs aclamados por los políticos, personajes de lugares claves estuvieron para observar con lupa el trabajo que deben de realizar a partir de hoy, y esto debe de repercutir en MENOS GRILLA Y MÀS POLÍTICA REAL PARA LA GENTE.

Vayámonos a otros temas y dejemos que El PAN SE HORNEA A FUEGO LENTO, MIENTRAS si, mientras tanto este próximo 30 de noviembre el Ingeniero Josè Suarez Fernandez estará tomando protesta como Rector de la Universidad Autonoma de Tamaulipas, y bueno si algo debemos de saber en los tiempos y formas este entrara ya en manera formal a partir de Enero.

Si el Partido Revolucionario Institucional trae su propio arguende, y es que ya surgió en las face page nuevamente Jose Reyes Guevara Servin, al parecer el a padrinazgo de Alejandro Guevara Cobos el hoy dueño del partido Municipal ha dado luz verde para que este le atice a la lumbre y chance y Prenda.

Que noticion dio Rigoberto Rodriguez Rangel sobre la probable candidatura de Eduardo Verastegui como candidato a Presidente de la República, lo reitero, no creo que sea tan fácil ver al creador de la fundación del Manto de Guadalupe hacer campaña.

Pero bueno, hagamos de la política realmente historia, y es que, se dice que son muchos los llamados pero son pocos los elegidos, y es justo aquel donde entra esa parte de que tenemos que aprender a observar las señales que solo se ven, pero no se escuchan y mucho menos se andan promoviendo por todos lados, muchos piensan que es intuición, yo creo que es la realidad que se teje entre la verdadera necesidad que requiere la gente.

Y es que esta muy cañon que con casi 90 pesos un Hogar pueda sostenerse al dìa, la verdad este es el mejor spot de campaña, y no solo para los priistas, recuerde, se aprobó gracias a los Diputados de todas las fracciones, asì que ya tienen mucho que decir y pensar de cada uno de los partiditos.

Por ello creo que es urgente, necesario y es màs justo, que el candidato que llegue sea asì plural, que pueda ser de todo color y para todos los ciudadanos, quizás sea necesario que surja de alguna fila para traer formación política, pero también es justo que tenga formación humana, cálida, de contacto con la gente, no de momento, no de circunstancias, sino de siempre, que no tenga que ocultar con nada su nombre y pueda estar tranquilo de que cuando lo nombren no repercuta en la deuda con alguien, esa es y será la persona correcta, ese es el nombre que se debe de escuchar solamente, y que solo juntos como ciudadanos puedan reconstruir una mejor calidad de vida, la gente no es un proyecto, la gente es gente, son personas y no son para mañana, son para ya, para hoy el tener que hacer algo por ellos.

Un recorrido en tres instituciones Educativas del Mante fue lo que realizo el Alcalde Juan Francisco Leal Guerra acompañado de algunos Regidores y Sindicos, asì como del director de Desarrollo Social Noe Ramos Ferretiz para dar inicio de diversas obras de infraestructuras que fueron aprobadas.

La derrama económica de estas es simplemente un grano de arena para la educación, la formación y el impulso que se requiere para un mejor desarrollo de niños y adolescentes, por ello siempre en este rubro se le pone como prioritario, algo que padres, alumnos y docentes le han agradecido al Alcalde Leal Guerra.

Ocampo

La Asociación Civil Liberal “El Vergel de Tamaulipas” llevo a cabo la presentación del libro Biografías de Personajes Ocampenses, teniendo como invitado especial a nuestro Presidente Municipal Lic. Pedro Javier Muñiz Camacho, a su distinguida esposa la C. P. Margarita Compean García, así como a funcionarios públicos de la Dirección de Educación y Cultura y de Turismo en el municipio de Ocampo. Obra que es producto del esfuerzo de un grupo de Ocampenses , escribiendo la antología de hombres y mujeres valiosas, sobresalientes y triunfadores en diversas profesiones que han dejado huella en la vida esta comunidad. Sentirnos orgullosos que vieron su primera luz en esta tierra pródiga conocida como “El Vergel de Tamaulipas”.

De igual manera en el Vergel de Tamaulipas, el Presidente Municipal Lic. Pedro Javier Muñiz Camacho llevo a cabo la apertura de la Casa de Cultura y develo la placa que a partir de ayer lleva el nombre del “Profr. Isidro Vela Meléndez”, de la misma manera entrego un cuadro de pintura de la imagen del Profr. Isidro Vela Meléndez a las autoridades de esta institución cultural quedando bajo su resguardo. Acompañado de su distinguida esposa la C. P. Margarita Compean García, funcionarios del H. Cabildo, familia del ilustre ocampense, el director de la Casa de la Cultura en nuestro Municipio Profr. Hans Pérez Rodríguez, personal de este centro de artes e invitados especiales.