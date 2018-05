EL COLUMNISTA

Por: Escalante

La mecha corta, la mujer estopa, llega el diablo y sopla: Arrancan Campañas Candidatos a las Alcaldías.

Hoy a primera hora de este día 14 de Mayo, los Candidatos de los distintos Partidos Políticos, incluso independientes en busca de las Alcaldías, cada uno de ellos en su respectivo Municipio, iniciaron sus campañas como lo marca la ley electoral.

En el caso particular del Mante él Candidato del PAN a la Presidencia Municipal Mateo Vázquez Ontiveros, inicio a primera hora con una rueda de prensa que tuvo lugar alrededor de las 8:00 horas en el conocido Restaurante Don Quijote, lugar en el cuál se dieron cita Editores, Columnistas, Reporteros, fotógrafos y camarógrafos, para escuchar de viva voz el arranque de Mateo Vázquez, quien estuvo acompañado por su esposa y compañera de vida Coral Fentanes Mayorga, así como su equipo de campaña e integrantes a las candidaturas que formarán parte de su planilla en el Cabildo.

El Candidato del PAN a la Alcaldía Mateo Vázquez fue claro y contundente “Son tiempos de cambio” reconociendo el gran trabajo que a realizado el actual Gobernador del Estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así como él del Presidente Municipal Juan Francisco Leal Guerra.

Afirmó que los mantenses tendrán a un gran aliado en la Alcaldía, buscará mejorar la economía, la seguridad, renglones en materia de salud, obra pública, así como el apoyo a las mujeres y jóvenes, será fortalecido dentro de su administración.

Minutos más tarde el abanderado del PAN recorrió la calle Juárez saludando y estrechando la mano amiga de todos los comerciantes y familias que realizaban sus compras y el día a día por este sector económico.

Comprometiéndose Mateo Vázquez a brindar seguridad, paz y un mayor motor económico al Mante.

Alrededor de las 16:00 horas Mateo Vázquez Ontiveros sostuvo un importante encuentro con familias del populoso sector de la Colonia Nacional Colectiva 2 Etapa, posteriormente Mateo recorrió casa por casa, para dar a conocer sus propuestas a las ciudadanía, quiénes confían en el proyecto del Candidato de Acción Nacional en la urbe cañera.

Otros Partidos Políticos por su parte:

La Candidata de MORENA en busca de la Alcaldía del Mante Patricia Chío, inicio la mañana con una rueda de prensa.

El Candidato del PRI a la Alcaldía Julio Portales Martínez arrancó su campaña con una misa, a la que acudieron un reducido grupo de priístas.

El Candidato Independiente David Perales Segura dió una rueda de prensa, sin pena, ni gloria paso desapercibido el abanderado de unos cuantos ciudadanos.

De la Candidata del Partido Verde Ecologista a la Alcaldía de Mante Coral Herrera, desconocemos su agenda y actividades durante el día, ya que no tuvo difusión de su trabajo y mucho menos en las redes sociales, al igual que el Candidato de Nueva Alianza Harol Meade, quién es un buen amigo y compañero de los medios de comunicación, pero ahora en su faceta de político desconocemos su agenda y actos que tuvo y pudiera tener el día de mañana, como que no se pusieron las pilas los periodistas que incursionaron en la política como candidatos me extraña de ellos, conociendo muy bien que es lo que se tiene que hacer pasaron desapercibidos en las redes sociales como quien dice sin pena ni gloria…

Xicoténcatl no se queda atrás.

Y en Xicoténcatl la Candidata del Partido Acción Nacional a la Alcaldía Noemy González de Verástegui inicio su campaña con un magno recorrido, acompañada de su esposo el Candidato del PAN a la Diputación Federal por el Sexto Distrito Electoral Vicente Javier Verástegui Ostos, ambos recorrieron el seccional 1719 que comprende la zona centro y comunidades rurales, arropada la abanderada del blanquiazul por un contingente de más de 500 familias, Noemy González saludo y estrecho la mano amiga de los ciudadanos, comprometiéndose a seguir llevando más progreso, obras y bienestar social a Xicoténcatl, un lugar que hoy por hoy es ejemplo de lo que se tiene que hacer en un Municipio.

Ocampo firme con Pedro Javier Muñiz Candidato del PRI.

El Vergel de Tamaulipas está firme con Pedro Javier Muñiz Camacho, el Candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal, es un hombre de palabra comprometido con su pueblo, quién respondió muy bien a los acuerdos y acciones de trabajo que adquirió con las familias de Ocampo.

A temprana hora el abanderado del PRI Pedro Muñiz inicio sus actividades de campaña, acompañado de su esposa Margarita Compeán de Muñiz, una mujer conocida por su gran espíritu social y de lucha.

La pareja perfecta en lo familiar y en política, proyectan seguridad, desarrollo social y bienestar social en el Vergel de Tamaulipas.

Pedro Muñiz a sido muy claro, su palabra empeñada vale y a respondió con hechos durante su tiempo como servidor público a realizado todo los trabajos con los que se comprometió al servicio de su pueblo ocampense.

Llera también es noticia y la Candidata del Pueblo es Martha Ponce.

El Partido Acción Nacional en Llera tiene a una candidata a la Alcaldía fuerte, responsable y que proyecta transparencia, seguridad y sobre todo un futuro desarrollo social para esta entidad.

Ella es una mujer humana y sensible Martha Ponce arrancó campaña a temprana hora en Llera, con una rueda de prensa en la cual dio a conocer a su pueblo, cada uno de sus proyectos de campaña.

Llera busca un cambio, pero sobre todo los ciudadanos quieren seguridad y tranquilidad, Martha Ponce es la opción viable para la Presidencia Municipal, el Partido Acción Nacional no se equivocó en nombrar a esta mujer como su abanderada quién tiene la experiencia y la capacidad para sacar a su pueblo avante.

En Nuevo Morelos quieren la continuidad:

En Nuevo Morelos las familias quieren la continuidad de un Gobierno que les cumple, ella es Marisela Nájera Cedillo Candidata del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal, una mujer que conoce muy bien las necesidades y las carencias de su pueblo, pero también tiene los conocimientos y la experiencia para Gobernar con capacidad social, una mujer de palabra y sensible con las familias que menos tienen.

El camino es fácil para Marisela Nájera Cedillo y no por que su enemigo político sea sencillo de vencer por el contrario, la Candidata del Tricolor sabe muy bien lo que tiene que hacer para ganar el proceso electoral del 1 de Julio.

