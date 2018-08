AQUÍ RÍO BRAVO

Por Daniel Enrique ROMERO ALEMÁN

LA MEJOR EXPERIENCIA DE SU VIDA

Sucedió lo que tenía que suceder, quien más que los priistas, CLAUDIA RUIZ MASSIEU, le sigue de frente en la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, recibiendo todo el espaldarazo de la familia tricolor que nunca dudo en dárselo.

El Consejo Político la eligió por unanimidad como Presidenta sustituta de este instituto político.

Durante su discurso dijo que no representa ningún grupo político, lo que nadie le creyó partiendo que es sobrina del repudiado ex Presidente de México CARLOS SALINAS DE GORTARI; aprovecho la ocasión para enviarle un saludo al primer priista de México ENRIQUE PEÑA NIETO, apaleado el lunes por el Presidente Electo ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, cuando en sus propias barbas le dijo que la Reforma Educativa será echada abajo.

Durante su mensaje de toma de protesta aseguró que el PRI será una oposición responsable, asegurando: “No bloquearemos los proyectos que le convengan al País porque para el PRI primero está México, pero con igual determinación rechazaremos aquellos que pongan en riesgo la estabilidad del País”.

Adelantó que en un plazo de dos meses convocará para la elección de la Secretaría General, que ocupaba RUBÉN MOREIRA, y que ahora ocupa HÉCTOR GUTIÉRREZ, que seguramente repetirá en ese cargo, porque no hay estatuto partidista que se lo impida.

Quién sabe si haga caso pero algunos consejeros le pidieron a la sobrina de Carlos, que salga. que se ponga el overol, que sude la gota gorda.

Lo dijeron así: “Quiero ver a una presidenta en la calle, en los municipios, en los comités municipales, que sepas que hasta en Ecatepec es momento que no tienen para pagar la luz, que es momento que salgas, te quites las zapatillas y te pongas tenis para recorrer todo México”.

Mientras que ya todo quedó arreglado en el PRI nacional, en Tamaulipas sigue faltando voluntad para arreglar el desarreglado PRI estatal en donde el exGobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, quiere poner al frente a CÉSAR GARCÍA, que es de lo más repudiado, además de que no sabe ni como masca la iguana pues ha estado más tiempo en San Luis Potosí.

Egidio quiere tener una persona a modo y en eso se pinta solo César, para seguir conduciendo el tricolor a las derrotas, a las humillaciones, a las vergüenzas, a dar lastima, a darle en la madre.

Existe interés por parte de algunos priistas Tamaulipecos por trasladarse a la Ciudad de México, y exponerle a Claudia la real radiografía de lo que pasa en el partido, y no las babosadas que lleva permanentemente SERGIO GUAJARDO MALDONADO.

“HA SIDO la mejor experiencia de mi vida, servir en el DIF”, dijo emocionando CARLOS PEÑA ORTIZ, al rendir en el majestuoso Centro Cultura de Suelo Reynosense su Segundo Informe de Actividades, ante un lleno total.

Lo manifestó de esta manera: “Trabajar en el Sistema DIF Reynosa ha sido para mí hasta ahorita, la mejor experiencia de mi vida, nunca la olvidaré y estaré eternamente agradecido y comprometido a seguir haciendo mi mayor y más grande esfuerzo por lograr cada día con mi granito de arena un mejor Reynosa y un mejor México, me llevo las sonrisas, los abrazos, las palabras cálidas, las penas y los reclamos justos, me llevo los momentos alegres y los no tanto, me llevo historias y momentos que le dieron rumbo a mi vida; este no es un adiós, sino un hasta luego, gracias por tanto Reynosa”.

El Presidente del Sistema DIF Municipal tuvo como testigos de honor a sus señores padres CARLOS PEÑA GARZA y MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, que de verdad lucieron emocionados y orgullosos durante la lectura del discurso de su hijo.

Presente además el Presidente Municipal JOSÉ ALFONSO PEÑA RODRÍGUEZ, funcionarios de los tres órdenes de gobierno, líderes empresariales y sociedad civil, que aplaudieron el trabajo realizado por Carlos.

Queda de manifiesto que hoy por hoy se tiene a un DIF diferente, joven y cercano a la gente, es el resultado de dos años de intenso trabajo por las familias de Reynosa; a través de 50 Programas de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Reynosa, logró atender a más de 203 mil 600 personas.

Por cierto la doctora adelantó que su esposo CARLOS PEÑA GARZA, en la siguiente administración municipal será el Presidente del Sistema DIF Municipal.

Y visiblemente emocionada comentó en entrevista que su hijo Carlos y ORALIA CANTU, fue fungió como Directora; fueron unos verdaderos ángeles del DIF.

CARLOS RAFAEL ULIVARRI LÓPEZ, ha sido congruente, reservado, mesurado respecto al falló que le favoreció el lunes por la tarde-noche y que fue emitido por el árbitro estatal electoral.

Aunque siempre las buenas noticias deben de ser producto de un festejo, esta vez el Presidente Municipal Electo de Suelo Riobravense, su señora Madre ROSALBA LÓPEZ, prefirieron recibir la noticia con alegría, con sonrisas al lado de sus seguidores; pero sin echar las campanas al vuelo porque aún queda la instancia federal para impugnar.

Ya habrá tiempo para celebraciones en grande.

MUCHOS amigos nos preguntan y nosotros nos preguntamos: ¿Cuándo recanijos regresan a patrullar los soldados que se encuentran apostados en las diferentes oficinas del Instituto Nacional Electoral?

La pregunta nace a raíz de que hay muchos problemas de inseguridad desde Nuevo Laredo hasta Matamoros, pasando por Suelo Reynosense en donde no hay reposo; como para tener a los soldados cantando, gritando y viendo las redes sociales, o sea: Haciendo nada.

Llegaron semanas antes del primero de julio, ya se va a acabar el mes de agosto y ahí siguen.

Se me hace de que es tiempo que se muevan, quién recanijos va a querer llevarse las boletas electorales si ya todo está absolutamente definido.

POR QUE aún hay tiempo no se le pase felicitar a ARGELIA MARTÍNEZ LOZANO, ella es un excelente servidora pública en la presenta administración que titula JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA.

ESTE JUEVES llega a un año más de vida quien fuera un muy bueno comentarista deportivo, que cubrió los juegos de los legendarios “Broncos” de Reynosa, me refiero a CARLOS DELFÍN GARCÍA, hoy radicado en el estado de México.

Además el joven deportista PEDRO BRISEÑO y FELIPE RAMOS TORRES.

Un monumental abrazo y que vengan muchos más, a ella y a ellos.

TERMINAMOS, PERO VOLVEREMOS D…M…

