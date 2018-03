David Ed Castellanos Terán

@dect1608

La otra guerra

Que en las campañas políticas de México hay dinero del narco, “reveló” la famosa Cambrich Analítica; es algo que todo el mundo sabe. Que nos digan algo no sabemos, no lo aplaudo pero no es novedad.

Tamaulipas es una de las entidades más castigadas precisamente por el narcotrafico y desde años anteriores han existido señalamientos de que grupos criminales apoyan a uno u otro candidato del PAN, PRI, PRD; de todos, ninguno se salva.

En fin… llegó el 30 de marzo y los equipos de campaña iniciaron su propia estrategia, es la otra guerra paralela a la de las fuerzas federales contra delincuentes, es la guerra de las verdades a medias y mentiras emitidas de personas juradas en honestidad.

En la ciudad de Tampico, Tamaulipas; el municipio más importante del Estado, Rosario González, del Partido Acción Nacional y Elvia Holguera, del Revolucionario Institucional; ambas candidatas a diputadas por el Distrito 08 Electoral, salieron a las cero horas de este viernes para emitir su primer discurso de campaña.

La panista, se fue contra la Reforma Energética que impulsó precisamente el gobernador tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca cuando fue Senador de la República y Presidente de la Comisión de Energía. Charito, externó que legislará para dar “marcha atrás al gasolinazo que ha afectado fuertemente la economía”, pero igual dijo que impulsará todos los beneficios que lleguen a la entidad derivados de esta misma polémica reforma estructural de Enrique Peña Nieto.

Rosario González, en su mensaje le apostó al cuidado del medio ambiente, luchar por el bienestar de las familias, el deporte y la cultura para un mejor futuro.

Por otro lado la priísta Elvia Holguera, cargando ese lastre tricolor, se enfrenta a quemarropa a la corrupción que polula en su partido político de toda la vida y caminará en la campaña tratando de no empañarse con las marrullerías que identifican al ex invencible.

La candidata a diputada federal por el distrito ocho con cabecera en Tampico, desde el centro histórico de la ciudad, externó su compromiso de servir e impulsar este municipio como un polo económico y turístico, tarea que será imposible sino logra encajar con el electorado por lo que exhortó a los tampiqueños a trabajar “todos unidos bajo un mismo proyecto, en un fin común”, expresó la candidata tal vez más gris en los últimos años del priísmo tamaulipeco, pero con alrededor de 20 años de trayectoria en la función pública y empresarial.

Elvia, sabe nadar a la perfección, diario se avienta unos cinco kilómetros ida y vuelta en la piscina del Club Regatas Corona, y de algo debe servirle para no ahogarse en el pantano de la corrupción por lo que pidió la oportunidad de demostrarlo comprometiéndose a trabajar “con transparencia”, dijo la señora.

En la ciudad de Tampico todos se conocen, Elvia y Rosario, son amigas; mañana vendrán Magdalena y Jesús a contender por la alcaldía y también son amigos; pero el Comité Directivo Estatal del PAN, encomendó al legislador local Víctor Adrián Meraz Padrón, operar la campaña política en Tampico y conoce perfectamente las travesuras del PRI, sabe que para ganar la elección hay que actuar y jalar como lo que fue, un priísta de territorio.

Se va a poner buena esta guerra…

davidcastellanost@hotmail.com