            < La pesada cruz de Miguel Cavazos

LA RELEVO DE LAURA ALICIA.- Alejandra Cárdenas Castillejos candidata del PRI a diputada federal está destinada a cumplir el papel de relevo generacional, no sólo de la familia que encabezó Don Enrique Cárdenas González (+) tradicionalmente dedicada a la política, sino de la presencia femenina en el trabajo legislativo federal, que desde el retiro de Laura Alicia Garza Galindo se había mantenido desierto en el V Distrito de Tamaulipas.

Desde luego en esencia son dos figuras diferentes, la de hoy es una mujer alegre, cordial y accesible todo lo contrario de Laura Alicia, pero coinciden en perseverancia, decisión y firmeza para alcanzar sus objetivos y cumplir compromisos. Garza Galindo fue una muy buena legisladora y con su retiro dejó un espacio difícil de llenar.

A Laura Alicia le pregunté en una primera entrevista cuando buscó por primera ocasión una Senaduría, “será Usted flor de un día como la mayor parte de las mujeres (de ese tiempo)” y me respondió retadora, claro que NO y cada vez que iniciaba una campaña me lo recordaba.

Con la Lic. Alejandra no hay duda, inicia una carrera política en la competencia electoral, y tiene todo para hacernos pensar que este es sólo el principio de una trayectoria que empezará a construirse en una etapa de despegue para las mujeres en el servicio público.

Le preguntamos si le pesa el apellido Cárdenas y respondió: “El apellido Cárdenas me impulsa, me da mucho honor, me siento honrada y con mucha responsabilidad y compromiso para cumplirle a la gente como lo hizo mi abuelo”. “Me encanta el contacto con la gente, me duele ver las necesidades que sufren y que no tengan para llevarle alimento a sus hijos, he acercado en la medida de mis posibilidades los programas institucionales de apoyo, pero no es suficiente”.

Además de un nombre que como ella misma dijo, la impulsa, los atributos de mujer moderna participativa serán el acicate en este reto.

PRIMERO EL ABUELO, LUEGO EL POLÍTICO.- La imagen que tiene de Don Enrique es la familiar, la de un hombre cariñoso, y la primera percepción de Alejandra en cuanto a que su abuelo fue gobernador la tuvo hasta los 8 años.

Hoy que se le presenta la oportunidad de buscar la diputación federal por el Distrito con cabecera en Victoria, Alejandra Cárdenas Castillejos nos comparte, seguiré siendo madre y esposa con todas las responsabilidades que esto conlleva, pasaré tiempo de calidad con mi familia, pero también expresó, que de convertirse en Diputada Federal, hará algo más que ir a las sesiones, lo hará con entrega y la mayor disposición para dar los mejores resultados.

Alejandra Cárdenas es Licenciada en Comercio Internacional, Síndica 1ª en el Cabildo 2016-2017; Coordinadora de Síndicos y Regidores en el Comité Directivo Estatal del PRI, ha trabajado en las empresas de su familia, pero también ha tenido negocios propios, como es una boutique en sociedad con una amiga y un salón de fiestas infantiles.

Hasta la preparatoria realizó sus estudios en esta capital, la licenciatura en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (1997-2002); realizó estudios en la Universidad de Nueva York (2002) sobre Magazine Publishing; nuevamente en el Tecnológico de Monterrey, tomó un Seminario de Administración Municipal (2016).

En cuanto a actividades políticas fue coordinadora del ONMPRI de la zona sur (2014-2016) en los municipios de Aldama, Altamira, Madero y Tampico; participó en la campaña para gobernador de Tamaulipas en 2010; en el Comité de Enlace de la esposa del Candidato en el Municipio de Tampico; con desempeño en el Comité Estatal de Finanzas del PRI 2009; asimismo enlace con empresarios de la región centro del estado con el Comité de Finanzas; Consejera Política Estatal de 2006 a la fecha; finalmente participó en la campaña para alcalde 2016 como parte de la planilla de Oscar Almaraz Smer.

Es mujer de su tiempo, proactiva y comprende perfectamente lo que representa formar parte del 50 % de la población en la parte productiva de la sociedad, con esa visión se dice lista para iniciar dentro de 18 días su periplo por los 8 municipios que conforman la arena electoral que enfrentará.

El V Distrito está integrado por Güemez, Hidalgo, Mainero, Padilla, San Carlos, San Nicolás, Villagrán y Victoria, en este que es la cabecera municipal hará fórmula con Oscar Almaraz Smer a partir del 14 de mayo en que inicien las campañas municipales, igualmente con cada uno de los candidatos a alcaldes de estos municipios. Pero la candidata a diputada federal emprenderá sus recorridos por todos los puntos citados a partir del próximo viernes 30 de marzo, son 90 días de intenso proselitismo.

Por cierto, este fin de semana fue día de fiesta para los priistas que recibieron su constancia que los acredita como candidatos a la alcaldía, entre ellos Oscar Almaraz Smer en Victoria, que igual que sus homólogos seguirán al frente de sus responsabilidades municipales.

Nadie ha proporcionado la fecha límite para retirarse de la administración municipal, pero Oscar le ha bajado a la difusión personal, no así a su desempeño porque sigue pendiente de las obras en proceso, de las que hay un calendario que debe cumplirse y en ese tenor, es su estilo darle seguimiento a los trabajos, no sólo girar instrucciones.

OTRO CLAVO A LA CRUZ DE MIGUEL.- No sabemos en quien cupo la prudencia, para detener los dos intentos de instalar a Miguel Cavazos Guerrero en sendas posiciones que hubieran traído mal ambiente al PRI, cuando el horno no está para bollos. Los hijos no tienen la culpa de los actos de los padres, pero Miguelito trae una cruz a cuestas con la que le resultará muy difícil avanzar en Tamaulipas, donde gobernó su señor padre, quien debiera de impulsarlo para puestos administrativos en otras entidades donde su historia no fuera un pesado lastre.

Como candidato a diputado federal le hubieran llovido los señalamientos sobre Don Manuel y no por faltantes en las arcas, sino por comportamientos de conducta que en su momento fueron reprobados y escandalizaron a la sociedad tamaulipeca.

Insisto, los hijos no son responsables de los actos de sus padres, pero en política cuando hay competencia para escalar un puesto, sea por la vía electoral o administrativo, salen a relucir todo el arsenal de críticas posibles para impedir el avance del adversario.

Mientras se encuentren en puestos discretos no habrá problema, así es como han estado los hermanos Cavazos Guerrero, uno como Director de Fomento a la Cultura y las Artes en el Municipio Victorense (Manuel), mientras que Miguel ha venido fungiendo como Coordinador del programa “Prospera” para el Estado de Tamaulipas, ambos con buenos desempeños y será su trabajo el que hablará por ellos, pero tendrán que ir paso a pasito, porque cualquier “salto a la fama” será contra producente.

HASTA EL 15 LAS PLURIS TRICOLOR.- El PRI es un instituto político muy organizado con los tiempos y con mucha anticipación acordó e hizo saber a su círculo cercano, que la lista de plurinominales a diputados federales y senadores las estaría dando a conocer el 15 de marzo, un día más o un día menos, la cuestión es que el calendario oficial les dio como límite el 18 de marzo, fecha en que concluye su registro de candidatos federales.

De tal manera que para los mediamente informados, sabían que la lista en cuestión no aparecería antes, porque es usual que esto provoque descontento entre los que no alcanzaron tajada del pastel electoral. Y fue precisamente eso, lo que se quiso provocar con una lista apócrifa que se hizo circular hace unos días.

Ahora ya está abierto el registro de candidatos federales, a partir de ayer domingo. José Antonio Meade lo hará hasta el último día, seguramente para cuando esto ocurra ya estén dados de alta ante el INE los candidatos a diputados y senadores uninominales y plurinominales.

Los que salieron como toritos de barandilla a registrarse fueron Margarita Zavala y Ricardo Anaya, lo hicieron en este primer día. En el caso de ella, se recibe su documentación pero está aún pendiente la validación de las firmas, es el mismo caso de los otros independientes, Jaime Rodríguez “El Bronco” y Armando Ríos Piter.

LA UAT Y LA ORIENTACION VOCACIONAL.- El rector José Andrés Suárez Fernández se puso al frente de la Expo Orienta UAT Fest 2018 celebrada en la zona sur, y con ello dio certidumbre a los miles de estudiantes preparatorianos (que asistieron para conocer las diferentes opciones profesionales), del compromiso de la Casa de Estudios en cumplir los distintos programas que acompañan a la actividad académica, como son becas y movilidad estudiantil; así como otras que contribuyen a su formación integral.

De viva voz el rector Suárez manifestó a padres de familia y estudiantes que aspiran ingresar a la Casa de Estudios, la relevancia que tiene para la institución participar en esta etapa tan definitoria de su vida, como es abrazar la profesión adecuada para sus capacidades y así tener los mejores resultados en su formación.

Entendemos, que de una buena elección de la carrera universitaria dependerá en parte, evitar o disminuir la deserción, también obtener los mejores rendimientos escolares al inscribirse en el programa académico para el que tengan mayores capacidades.

Lo que hace diferente a la UAT de otras universidades, son sus talleres artísticos que fomenta su creatividad y participación en la vida cultural de su región; asimismo el Centro de Idiomas que es importante puntal para cumplir la obligatoriedad del idioma inglés o bien de otro idioma adicional cuando ya se dominara el primero; la operación de Centros de Investigación que los vincula con la problemática social al trabajar sobre temas que requiere Tamaulipas, así como contar con las instalaciones deportivas para su desarrollo físico.

En fin, la cuestión es que con la presencia del rector Suárez en estos eventos se da fe de los diferentes compromisos de la institución con los universitarios y con la sociedad, y que van más allá del cumplimiento de los programas académicos de las diferentes ofertas académicas.