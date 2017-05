EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

La propuesta de Baltazar

A casi un año de la histórica debacle del PRI tamaulipeco, que dio origen a la primera Alternancia Política estatal, ¿son válidas las opiniones del ex candidato BALTAZAR HINOJOSA en torno a las causales de la derrota?

Algunas sí.

Otras, quizá no.

BALTAZAR afirmó, por ejemplo, que durante las elecciones del 5 de junio “no hubo traiciones al interior del partido”.

Y apuntó:

“Otros factores preponderantes externos indujeron el voto contra el PRI: inseguridad, hartazgo social y una imagen dañada del PRI a nivel nacional”.

Las que sintetizó como “mal humor social”.

… Que sigue vigente.

Pero, si usted tuviera que calificar las respuestas bajo el esquema de opción múltiple -“cierto” o “falso”-, ¿cuál de las dos alternativas ‘cruzaría’?

Más allá del análisis de la derrota, Propuso:

“El PRI se tiene que renovar con una transformación de fondo, y no solo en lo que corresponde a su dirigencia estatal, sino que debe incluir a todos sus sectores y organizaciones”.

¿Es viable esa alternativa, frente al notorio avasallamiento ‘egidista’ en las consejerías nacionales, lo que anticipa “más de lo mismo”?

Hace 11 meses, en el marco del almuerzo de la gratitud que ofreció a unos 100 periodistas victorenses, BALTAZAR dejó claro que no aspira(¿ba?) a la presidencia estatal del PRI.

Pero,

“Tampoco tengo preferidos ni recomendados”.

Deslizó:

“Tiene que estar el mejor, el más preparado”.

Y atajó:

“Naturalmente que opinaré”.

No soslayó:

“Frente a la nueva realidad política y social de Tamaulipas, el PRI tendrá que modificar su discurso”.

Y precisó, durante aquél ejercicio de reflexión, que “frente a la derrota electoral, no se trata de buscar culpables ni de identificar traidores, sino de actualizar liderazgos y estructuras, para recuperar los liderazgos perdidos”.

Y al declararse “en pie de lucha”, BALTAZAR enfatizó un párrafo de su discurso:

“No me voy de Tamaulipas ni me retiro de la política: aquí estoy, dando la cara… no tengo nada qué ocultar”.

Y respecto a su posibilidad de buscar la candidatura del PRI a Senador de la república, BALTAZAR respondería:

“Eso pregúntemelo el 2018”.

¿Ya es tiempo?

Bajo el mismo tenor, la CTM tamaulipeca parece haber entrado en un proceso de auscultación interna para definir al sucesor de EDMUNDO ‘Mundo’ GARCÍA ROMÁN, quien pese a que recientemente se reeligió bajo un método poco convencional, estaría en vísperas de entregar los bártulos a su sucesor.

De Nuevo Laredo la busca el dirigente regional de los electricistas, DANIEL PEÑA TREVIÑO, aunque muchos opinan que el ‘candidato natural’ a la sucesión dentro de la Federación de Trabajadores de Tamaulipas, es el muy preparado -¡y respetado!- secretario general de la Federación de Trabajadores de Reynosa, REYNALDO GARZA ELIZONDO, quien ejerce un liderazgo sólido y disciplinado dentro de la FTT.

REYNALDO, quien entre paréntesis es un excelente ‘cuadro’ del PRI que pudiera representar dignamente las siglas de su partido en la lucha por recuperar la presidencia municipal en el 2018, sería, además, un magnífico y muy calificado representante de la CTM dentro de la estructura estatal de su partido, rumbo a la reestructuración de la que habló BALTAZAR HINOJOSA en junio del 2016.

¿No lo cree usted?

Cambio de orientación temática para compartirle que la coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales, ha concretado el programa Vigilante Ciudadano, para hacer frente a los delitos del fuero común, que laceran el patrimonio familiar y ponen en riesgo la integridad de la ciudadanía, afirmó el presidente municipal, JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, al señalar que todo está listo para el arranque de dicho proyecto, en tanto se ajusta la puesta en marcha de una campaña en planteles educativos del nivel medio superior y superior, para abatir la incidencia de casos de bulliying, secuestro y extorsión telefónica.

La creación de la policía de proximidad o vigilante ciudadano, es urgente para brindar la seguridad y tranquilidad que demanda la población, en cuanto se refiere a los delitos del fuero común, manifestó el presidente municipal, quien ha asistido a reuniones con las distintas instancias de seguridad estatales, federales y locales.

Estamos en espera de la autorización correspondiente, para oficializar la creación de esta corporación policial, y adelantó que en los próximos días se reunirán nuevamente, para afinar algunos detalles y echar andar este proyecto piloto en nuestra heroica Matamoros.

Reiteró que el vigilante ciudadano cumplirá con esa función, y estará apoyado por elementos de la Fuerza Tamaulipas, ya que el programa establece que los primeros no portarán armas, únicamente e tete o macana y gas pimienta.

En Reynosa, entre tanto, el Programa de Acción Cultural del gobierno que preside MAKI ORTIZ, en coordinación con la Comisión Cultural del Cabildo local, brindó a los reynosenses una tardeada de brillantes conciertos musicales, con temas para todos los gustos.

La plaza de la República vibró de ritmo con el Grupo Karma, cuyos componentes alegraron la tarde a ritmo de rock, mientras los conjuntos Cronos, Zykodélikoz y Mundo Bizarro, junto con las cuerdas románticas de LUIS URIBE y NELO RAMOS y su trío, complacieron a la concurrencia.

Y con variedad musical para toda la familia, a través de Rocanroleando por la Paz por Reynosa, Paz por México, que coordina el regidor SIXTO REYES VERAZA.

Por su parte, el maestro PEPE RAMOS ofreció en la plaza Miguel Hidalgo, una serie de piezas musicales al frente de un proyecto de Orquesta Musical, en la que participaron músicos de todas las edades, con el objetivo de dar paso a una organización filarmónica de la ciudad para deleite de todo0s los reynosnses.

En otro tema, le comparto que los trabajos de remodelación del Centro Histórico de Nuevo Laredo, comenzaron por la Ocampo y Matamoros con el cambio de 2,500 metros lineales de banquetas de concreto que se encuentran dañadas, ahora serán construidas de ladrillo de adoquín.

El secretario de Obras Públicas, RUBÉN GERARDO RAMOS GARCÍA dio a conocer lo anterior tras informar que la remodelación del Centro Histórico considera que la avenida Guerrero sea de un solo carril de la 15 de Junio a la Pino Suárez con inclusión de ciclovía, además de eliminar los semáforos.

“Tenemos proyectado en el Centro Histórico la ampliación y remodelación de las banquetas de la avenida Guerrero, eliminaremos los estacionamientos del lado poniente y trabajaremos únicamente en el sector oriente, meteremos alumbrado, mobiliario urbano, bolardos, bancas, maceteros y adecuaciones para que la avenida luzca”, comentó el funcionario.

Agregó que el proyecto se hará con aportaciones del Fondo Fronterizo, que son 18.5 millones de pesos que publicó el Periódico Oficial de la Federación para Nuevo Laredo.

Además, informó que el síndico GUSTAVO MONDRAGÓN y el regidor JESÚS VALDEZ ZERMEÑO, gestionaron recursos en la Ciudad de México para la restauración, modificación y modernización del mercado Maclovio Herrera, al cual únicamente se cambiará la fachada, se aplicará pintura y se hará de doble cara, interior y exterior.

¡Ah!, por cierto, el alcalde ENRIQUE RIVAS fue elegido Delegado del PAN a la asamblea estatal, junto con otros 7 Delegados que participarán en los eventos partidistas que se avecinan.

Junto con el RIVAS CUÉLLAR, también fueron elegidos Delegados a ll Congreso estatal del 21 de mayo, PATRICIA LORENA FERRARA THERIOR, LUIS ARTURO MATA BERNAL, JORGE SÁNCHEZ DE LA REA, MARIO ENCARNACIÓN CANTÚ SALINAS e IMELDA SANMIGUEL SÀNCHEZ.

El clima de unidad política que ha logrado allá ENRIQUE RIVAS, anticipa que la selección interna de candidatos a síndicos, regidores, presidentes municipales y diputado federal en el 2018, se dará sin tropiezos y bajo las mejores expectativas, pues allá el PRI, como en el resto de la entidad, permanece petrificado desde el golpe mortal del 2016.

Es decir, que si RIVAS CUÉLLAR buscara la reelección, como así parece, se le dará sin mayor problema, pero si el propósito es preparar el terreno para un relevo, que pudiera ser el diputado SALVADOR ROSAS, igualmente se dará sin sobresaltos.

En la misma reunión del domingo, la militancia azul eligió a 68 Delegados fraternales, quienes participarán por su cuenta en el evento.

Por cierto, a pesar de estar en la picota del Congreso local, el muy cuestionado ex alcalde CARLOS ENRIQUE CANTUROSAS tuvo la desfachatez de aparecerse en el evento partidista, pese a que mantiene diálogos con partidos contrarios y de aparecer como sospechoso de actos deshonestos en su gobierno, en el área de difusión perpetrados durante su alocada participación como “precandidato” a gobernador.

A propósito de ‘polaca’, en ciudad Victoria la Asamblea concluyó con la elección de los 75 delegados numerarios que participarán en la asamblea estatal y los 2 Consejeros estatales, que se sumarán a los 2 por designación.

EVARISTO BENÍTEZ MARTÍNEZ y CÉSAR BOLAÑOS HERNÁNDEZ fueron electos por voto, en presencia de ABELARDO PERALES MELÉNDEZ, GLORIA GARZA, EDUARDO GARZA GARCÍA, ISSIS CANTÚ MANZANO, JAVIER MOTA VÁZQUEZ, JUAN GARCÍA GUERRERO, JESÚS DE LA GARZA VÁZQUEZ y GUILLERMINA PERALES, entre otros.

A propósito de ciudad Victoria, el DIF a cargo de la señora TONY SÁENZ de ALMARAZ visitó el jardín de niños “Primavera” para comprobar la calidad de los desayunos escolares que diariamente se sirven a más de 17 mil niños de 134 escuelas, urbanas y rurales de la capital de Tamaulipas.

La primera dama de Ciudad Victoria felicitó a la directora del plantel, NOHELIA SALDÍVAR SALDIVAR, por el orden, la limpieza y el esmero en la preparación de los platillos, que se ajustan al criterio de calidad nutricional.

Los insumos los entrega el DIF de manera mensual para que los niños tengan una alimentación sana, no sólo los de pre-primaria, sino los de primaria y también los de instrucción secundaria.

Por cierto, la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA, anunció el inicio de tres nuevas estrategias que permitirán garantizar el acceso a servicios de calidad, trato digno y humano para la atención de 1.7 millones de tamaulipecos que carecen de seguridad social.

El Programa integral de abasto de medicamento e insumos; el nuevo Modelo de Atención para el Estado de Tamaulipas y la Acreditación de unidades médicas, son las nuevas líneas de acción que formarán parte de las políticas públicas en materia de salud en el plazo inmediato.

“Aunque es un proceso que lleva su tiempo, esperamos que en el corto plazo podamos regularizar el abasto de medicamentos en el estado” precisó.

MOLINA GAMBOA aseguró que es compromiso del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, ampliar la cobertura de salud, para que todos las tamaulipecas y tamaulipecos tengan médicos y tratamientos, medicinas y buenas instalaciones.

Por último, ESTHER REYNA LÓPEZ, alumna del 4º. Semestre de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), obtuvo el segundo lugar en el Primer Concurso Latinoamericano para Mujeres Bateristas “Drummer Girl Championship 2017”, organizado por empresas de la industria musical.

El Rector ENRIQUE ETIENNE PÉREZ DEL RÍO, en su reciente visita al Centro Universitario Sur (CUS), felicitó ampliamente a la destacada joven señalando que este logro es motivo de orgullo para la UAT y para todos los universitarios.

En las oficinas de la Coordinación Ejecutiva del CUS, el Rector recibió a la estudiante de la Facultad de Música y Artes, quien acudió acompañada de sus maestros asesores y el director del plantel, Mtro. MANUEL BENITO BARROSO GÓMEZ, para compartir sus experiencias en este certamen.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.