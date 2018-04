Tendencias

Oscar Contreras Nava

La propuesta de Guevara Cobos

Al iniciar Alejandro Guevara Cobos, candidato del PRI al senado de la República su campaña política en El Mante, lanzó dos propuestas a los candidatos los partidos políticos que participan en la elección del 2018:

Uno. Que se hagan un examen antidoping de sangre, iris y orina.

Y dos. Que presenten su declaración fiscal, patrimonial y de intereses actualizada.

Su principal argumento para hacer esta propuesta es porque la gente está cansada “de promesas que nunca se cumplen y en los tiempos actuales lo que exigen es respeto, transparencia y que se les tome cuenta”.

Lo que le faltó decir a Guevara Cobos es que también deben dar a conocer en los medios de comunicación y las redes sociales los resultados del antidoping y sus declaraciones, para que los ciudadanos los conozcan mejor y sepan cuál es su condición física y la situación de su patrimonio.

Eso sí sería una propuesta más atrevida, audaz y valiente y hasta pudiera llamar la atención de los electores, pero sí Guevara Cobos lo que busca es que los tamaulipecos lo apoyen, él debe ser el primero en publicar estos resultados para que sea más creíble su propuesta y sus adversarios se sientan comprometidos en presentarla.

Y es que al final de cuentas como bien dicen por ahí: “De lengua, mejor me como un taco”. ¿O no? ¿Qué les parece?

Por cierto, ya que hablamos de priistas y antidoping, les comentamos que es tanta la desesperación del equipo de Meade por posicionarlo con los electores que ahora inventan escenarios, intrigas y rumores, pero también mentiras que a muchos no les salen muy bien que digamos.

Vea usted, Luis Madrazo Lajous, asesor de Meade, aseguró al ser entrevistado en un programa de radio cuando le preguntaron cuál era el lugar que ocupaba su candidato en las encuestas y señaló sin tener menor cuidado o temor:

“Estamos en segundo lugar, según las encuestas, hemos superado a Ricardo Anaya”.

Por supuesto que este es un alucine de tamaño tridimensional e inconmensurable, porque nadie sabe dónde vio esas encuestas de las que habla y se propone que a este asesor de Meade le hagan un antidoping de manera urgente, antes de que siga inventando mundos de ficción y fantasía.

Y luego dijo que esto se debe a que “están convenciendo a la gente de escoger al mejor presidente de la República y la mejor opción es la de Meade” ya que es el más honesto –lo cual es muy cierto y nadie lo duda- de todos los candidatos a la presidencia y tiene un historial limpio. ¿Qué les parece?

Pues sí, Meade es muy honesto, limpio y transparente, pero lo arropa un PRI muy manchado y lo respalda Enrique Peña Nieto el presidente de la República más cuestionado que ha tenido el país por las sospechas de corrupción que existen sobre su actuación.

Por ello, comentamos que los integrantes del equipo de Meade andan desesperado y ahora no saben lo que dicen… y sí se dan cuenta, lo mejor es que a todos, como lo propone Alejandro Guevara Cobos, pues que les hagan un antidoping. ¿Verdad?

Apunte final. La priista Griselda Carrillo Reyes candidata a la diputación Federal por el séptimo distrito electoral, que comprende Madero y Altamira hizo un llamado a los distintos “estratos” de gobierno para que no metan las manos en el proceso electoral, ya que se debe contar con piso parejo durante la elección.

No pues que bien. Con esto nos queda muy claro que ya no siente lo duro sino lo tupido, pero no sabemos para que se mete si sabía que le iban a dar con todo, como si esto mismo no lo hicieron cuando el PRI era gobierno.

¿A poco ya se le olvidó? Qué bárbara… lo que debe hacer es ponerse a trabajar cerca de la gente a ver si puede rescatar algo de los votos que antes le daban sin que le costara ningún esfuerzo. ¿Cómo la ven?

