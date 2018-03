            < La renuncia definitiva del Bronco

PRESENCIA

1.- Creímos equivocadamente que en el 2016 la Reforma Política estaría a prueba y que después de ello todo marcharía sobre ruedas, prácticamente en los comicios de 2017 pasó sin recibir ningún rasguño. Sin embargo no es así, y cuando apenas vamos a mitad del proceso 2017-2018 han surgido una serie de tropiezos que dejan traslucir la obscuridad de las leyes creadas para el caso, lo cual anuncia desde ahora que serán los comicios más complicados desde el punto de vista legal.

La Reforma Política cuajada en 4 leyes con más de 700 artículos en conjunto no pasó la prueba, dejó demasiados vacíos y ha correspondido al Tribunal Federal del Poder de la Federación, ir interpretando lo que no ha estado suficientemente claro en estos articulados, y nos preguntamos si este órgano de autoridad, se va a dar abasto para resolver todos los conflictos que pudieran generarse en el país a partir del 1 de julio y días subsecuentes; porque la pelea por las 8 gubernaturas (más el gobierno de la ciudad de México) va a endurecer la confrontación; sin contar alcaldías y la renovación de algunos Congresos (en Tamaulipas se renovará en 2019).

Con el añadido de que esta larga pausa de “inter-campaña”, del 16 de febrero al 29 de marzo, vino a contribuir en gran parte a ofrecer la arena para la pelear y confrontación de los candidatos presidenciales, con tiempo de sobra para estar armando conflictos innecesarios.

La regla de oro de la inter-campaña, es que ningún candidato promueva el voto a su favor, pero no prohíbe que ataque a sus competidores directa o indirectamente; no los limita a que en ese periodo viajen a otros países, allá “lejitos”, con la circunstancia de que entró en vigor el voto en el extranjero, lo cual se presta para muchas cosas. Tampoco preciso que los candidatos pudieran aprovechar este periodo para debatir, ya les dijo el Tribunal que si pueden, pero ahora unos que si quieren, otros que no.

Usted dirá que hay libertad de expresión y que no les puede prohibir debatir cuando se les ocurra, pero están en un periodo de excepción; y quien quiera participar en una contienda de esa importancia, debiera de ser sometido a todas las cláusulas que tengan que ver con el resultado final, cuando se trata de elegir al hombre que conducirá el destino de 120 millones de mexicanos, que no es cualquier cosa.

2.- Y el caso de los independientes también tiene sus bemoles, resulta que El Bronco Jaime Rodríguez no puede ser candidato, excepto si renuncia de manera definitiva a la gubernatura, porque en el caso de Nuevo León, sus leyes no le permiten ni un día más de licencia de los seis meses que actualmente está disfrutando y que concluyen el 1º de julio, es decir el día de los comicios vuelve a ser gobernador en funciones.

Habrá quienes digan, <que renuncie>, pero la circunstancia es que debió preverse desde un principio la posibilidad de que un gobernador, pudiera solicitar la candidatura independiente al nivel superior inmediato, y así decidir si estaría dispuesto el interesado en renunciar, antes de desgastarse con la recolección de firmas.

En otros países no han tenido este problema, porque las candidaturas independientes exigen que el aspirante no hubiera ocupado ningún puesto de elección popular en los últimos cinco años.

Nuestras leyes tampoco prohíben que la esposa de un gobernador en funciones pueda buscar la gubernatura (ser sucesora de quien está en el poder), sea independiente o por cualquier partido.

El Bronco quizá pueda regresar por 72 horas al poder y vuelva a pedir otra licencia, es ocurrencia, no sabemos si procede o no. Pero de qué tamaño son las barrabasadas legales de nuestra Reforma Política que hasta el jurista español Baltazar Garzón, está opinando en el tema del gobernador de Nuevo León.

Todo esto nada más de entrada, vamos a ver qué ocurre en los próximos 105 días.

3.- Cuando el nombre de México anda en los escenarios internacionales por acusaciones de Ricardo Anaya, candidato a la Presidencia de la República, que cuestiona la intervención de instituciones públicas para frenar su crecimiento político electoral, cobra particular importancia la celebración de protocolos que garanticen en Tamaulipas la equidad en la competencia que desembocará en las urnas el 1 de julio.

En ese tenor, el Jefe del Poder Ejecutivo en Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca se comprometió públicamente a que su gobierno, garantizará el respeto a la equidad y la democracia en el presente proceso electoral, asimismo hizo un llamado a los gobiernos municipales a no caer en la tentación de aprovechar los programas sociales con fines político-electorales. El acto protocolario realizado con la presencia del titular de la FEPADE (Fiscalía Especializada para el Combate de los Delitos Electorales), Héctor Marcos Díaz Santana Castaños reunió a funcionarios de diferentes niveles.

Lo anterior ocurrió este miércoles, día muy intenso en actividades del mandatario estatal. Y es que coincidió con el Informe del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Tamaulipas, Magistrado Horacio Ortiz Renán. Un evento por cierto muy bien organizado desde el punto logístico, el teatro Amalia G. de Castillo Ledón lució lleno a toda su capacidad, incluyendo los balcones del 2º y 3er piso, y es que fue una ceremonia solemne, de carácter extraordinario y abierta al público.

Desde luego los invitados principalmente relacionados con el Poder Judicial y otras áreas del servicio público. Se proyectó un video muy ilustrativo con cifras que dejan constancia del trabajo realizado en juzgados, casos resueltos, cuantos están aún en cartera, etc.

El Magistrado Presidente reconoció el apoyo del Gobernador García Cabeza de Vaca al aprobar 100 MDP extras para sacar adelante el proyecto de las salas de oralidad. El Lic. Ortiz Renán señaló que el Gobierno Federal incluyó en las acciones en esta parte del sistema penal acusatorio, pero no incluyó en el presupuesto la inversión que se requiere.

La cuestión es que el STJET y la Judicatura tenía de presupuesto 747 millones 878 mil pesos y ahora dispondrá de 847 millones 878 mil, con la aportación extra autorizada por el Jefe del Ejecutivo, indicó que además Tamaulipas se encuentra por arriba de la media nacional en recursos.

En su exposición Ortiz Renán hizo un paréntesis para brindar reconocimiento al Lic. Humberto de la Garza Kelly, quien falleció en 2017, pero lo interesante es que en ese escenario recordó la valentía del magistrado cuando prefirió renunciar, antes que subordinarse al mandato de otro Poder, el del gobernador en turno, junto con él también renunció el Lic. Abelardo Perales Meléndez, hoy funcionario de la actual administración estatal.

EN CORTITO: Ayer Alejandra Cárdenas Castillejo, candidata a diputada federal por el V Distrito dio a conocer en una charla con mujeres periodistas, que su suplente será la Lic. y Master Lupita Perea Almanza, una de las guerreras del priismo a quien dedicaremos en otro momento un espacio dado su larga trayectoria.

Ella es una mujer de lucha, que por tercera ocasión va como compañera de fórmula en este mismo distrito

Por cierto Alejandra dijo en el desarrollo de la entrevista que ella es de propuestas, no va por las confrontaciones, que la gente quiere escuchar soluciones a sus demandas sociales y ella trae disposición para escuchar e integrar su agenda de trabajo.