Tribuna

Por Javier Terrazas

La Senaduría

Con la elección del presidente sustituto del Partido Revolucionario Institucional de Tamaulipas, Sergio Guajardo Maldonado, vendrá una reconfiguración de los grupos políticos.

Aunque la presencia en los votos de los consejeros no representan una radiografía política del peso específico de cada uno de ellos y sus zonas, si marcarán algunas tendencias.

Por lo pronto, la victoria del Grupo Victoria, debida principalmente a la concentración más alta de integrantes en el Consejo Político Estatal, replantea posiciones en el virtual arranque de la lucha por la candidatura a senador en ese instituto.

Y claro, en la posición número uno, esa que peleó y confrontó e los ex senadores del PAN, uno convertido ahora en gobernador y otra en alcaldesa de Reynosa.

Por el tricolor, son muchos los varones y no tan pocas las damas que les gustaría ver sus nombres en las boletas de candidatos al Senado de la República por Tamaulipas.

Una empresa nada fácil si consideramos que las últimas dos contiendas las han perdido los candidatos priístas ante los panistas.

Los últimos tricolores que llegaron a ser Senadores por la vía de la urna, fueron Laura Alicia Garza Galindo y Oscar Luebbert Gutiérrez.

Aún así, el interés de las cúpulas priístas tamaulipecas es intenso por permear en las listas de los posibles.

Sin embargo, aquí no aplica aquello de que querer es poder, pues tienen que conjugarse una serie de factores para que se puedan alinear las estrellas y que se dé la nominación.

Entre los principales factores aparecen el trabajo en el territorio, expediente limpio, empatía social y propuesta pertinente con el Estado.

En este virtual arranque de la lucha por esas candidaturas, en especial la número uno, que asegura el pase como primera minoría en caso de derrota en las urnas, las posiciones de los aspirantes se perciben así.

Edgar Melhem Salinas, Diputado Federal de Mayoría por Río Bravo y Coordinado de la Diputación Federal Tamaulipeca del PRI.

Ramiro Ramos Salinas, ex líder del Congreso del Estado y ex dirigente estatal del PRI, actualmente Subsecretario de Operación Política del CEN del PRI.

Oscar Luebbert Gutiérrez, ex candidato a la dirigencia estatal, dos veces aspirante a la gubernatura, ex senador, ex diputado federal y dos veces ex alcalde de Reynosa.

Enrique Cárdenas del Avellano, dos veces ex diputado federal por Mante y Victoria, ex alcalde de Victoria, ex dirigente estatal del PRI y ex líder del Congreso del estado; dos veces aspirante a la gubernatura.

Baltazar Hinojosa Ochoa, Diputado Federal Plurinominal, ex diputado federal de mayoría por Matamoros, ex alcalde de Matamoros, ex candidato del PRI a la gubernatura.

Alejandro Guevara Cobos, Diputado Federal en tres ocasiones, una plurinominal y dos de mayoría, aspirante a la candidatura a gobernador y ex dirigente estatal y nacional del Frente Juvenil Revolucionario.

Marco Antonio Bernal Gutiérrez, ex senador plurinominal, ex diputado federal plurinominal, dos veces aspirante a la candidatura a gobernador. Y una amplia cartera de misiones en el CEN del PRI y Gobierno Federal.

Mientras que en el grupo de las mujeres a reserva de profundizar en sus trayectorias los nombres que viables son los siguientes: Yalheel Abdalá Carmona; María Esther Camargo Félix, Mercedes Guillén Vicente; Aída Zulema Flores Peña y Guadalupe Flores Valdez.

Mas los y las que se acumulen.