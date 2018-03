CUADRANTE POLÍTICO

POR FERNANDO ACUÑA PIÑEIRO

LA SENADURÍA SE VA A TERCIOS, ADVIERTE GUEVARA

Desde algún lugar de Tamaulipas, un renovado Alejandro Guevara Cobos, más delgado y con una actitud más tranquila y reflexiva, advierte que, no será un flan para el PAN y para MORENA.

“Voy a entrarle al toro por los cuernos, y esto significa que no me voy a quedar callado, y haré los señalamientos que sean necesarios; voy a denunciar el hartazgo social que existe, y la ausencia del cambio en la realidad tamaulipeca”, señala el aspirante a la senaduría por el Partido Revolucionario Institucional.

Frente a una taza de café, pluma y papel en mano, el nuevo comandante del combate tricolor en el estado, traza las hipotéticas rutas del 2018:

“En Nuevo Laredo ganaremos con Daniel Peña, en Reynosa con Serapio Cantú Barragán; perderemos Mier y tal vez otros municipios pequeños dela frontera chica, pero ganaremos en Miguel Alemán con Servando López, en Valle Hermoso, con el doctor Daniel Torres Espinosa: en Rio Bravo con Diego Guajardo y en San Fernando con el médico Gabriel de la Garza”.

En ciudad Victoria, ganará Oscar Almaraz, y en Mante les ganaremos con Julio Portales. Y Altamira con Carlos González Toral”.

—- ¿Cómo ves la elección de la senaduría?

—-Nos iremos a tercios, siento que MORENA va a incrementar mucho sus votos, y eso nos va a favorecer, porque le va a quitar votos al PAN, y en ese escenario, podemos ganar como terceros en discordia, asevera el ex diputado federal por Mante.

—–Cuál va a ser tu estrategia y tu estilo de campaña. Hasta ahora se les ha visto a ti y a Yahleel muy suavecitos en sus mensajes, le digo.

En las precampañas no podemos abrirnos, por cuestiones de normatividad electoral, pero todos ustedes me van a ver en el arranque de campaña, voy a tomar el toro por los cuernos, y mi discurso será duro y frontal. No me voy a quedar callado”, subraya.

Guevara reconoce que el PRI, como marca política, atraviesa por una etapa de severo desgaste, y considera que, serán las candidaturas y el trabajo de cada una de las individualidades, las que finalmente sacarán adelante al otrora partidazo.

— ¿A qué se debe tu silencio todo este tiempo?

—-Me he estado preparando muy bien. Siento que hay condiciones para ganarle al PAN en Tamaulipas, creo que los azules, se podrían ir al tercer lugar, en la elección del 2018”.

—-Como ves el tema de la inseguridad en la entidad. Hay condiciones para la elección?

——-Esperemos que las autoridades de todos los niveles cumplan con su trabajo, y garanticen un clima propicio para el ejercicio de la democracia en nuestro estado, concluye.

SIGUEN LAS PIFIAS DE LA SET, AHORA EN LA ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS

El pasado jueves, durante la entrega de nombramientos, a los jefes de sector y supervisores de primaria, reinó la confusión, y se puso de nuevo de manifiesto la improvisación y la vergonzante ausencia de capacidad, por parte de la nueva Directora de Primarias, Daniela Serrano Garza.

De un promedio de quince, por lo menos se presentaron errores en la mitad. Algunos maestros que resultaron afectados con semejantes yerros que, ni un niño de primaria comete, comentaron que los funcionarios de la SET, bajo las órdenes de Héctor Escobar Salazar, ya llegaron al principio de Peter, o sea ya no dan para más y solo atinan a exhibir su incompetencia.

“En ocasiones, puede ser normal que una Secretaria se equivoque, pero la situación es mucho más desesperante, cuando vemos que los jefes firman los oficios, sin revisar”, concluyeron.

RECIBE ALMARAZ El SALUDO CIUDADANO, DURANTE EL LIBRE 17

Oscar Almaraz recorrió ayer el centro de la capital, y convivió con los transeúntes y dueños de comercios locales. El alcalde escribió en su cuenta de twitter: “Realizamos un recorrido por el centro. Me dio mucho gusto saludar y platicar con tantos victorenses que quieren a ciudad Victoria”. En la mañana, en coordinación con el ayuntamiento, la SEDENA organizó un pequeño maratón ciudadano, denominado carrera de identidad y acercamiento, “La Gran Fuerza de México”.

SIGUEN LAS RENUNCIAS EN EL PAN DE RICARDO ANAYA

De acuerdo a la columna Bajo Reserva del Universal, continúan las renuncias de prestigiados panistas, en el partido de Ricardo Anaya. En Yucarán Joaquín Díaz Mena será el candidato de MORENA; en Guanajuato, Ricardo Sheffield será también postulado por el Movimiento de Regeneración Nacional, y en los Cabos Baja California, Ernesto Ibarra será postulado por el PT y por el PES. Elías Iñiguez de Jalisco y Cristina Jiménez de Chihuahua, podría ser los próximos en abandonar el angustiado barco anayista.

¿Aun así aquí en Tamaulipas, seguirán apoyando al cabeza de cerillo..? ¿O ya se habrán cambiado con Meade?

POSDATA.—-Ahí están las cuentas de Alejandro Guevara, para el que las quiera interpretar. En buen cristiano, el mantense nos está diciendo que, cualquiera de los tres, (Américo, Ismael y él) pueden ganar la senaduría. En resumen, nos dice que, no hay nada para nadie. ¿Será?