            < La sentencia de Anaya a Egidio

1.- Si nos atenemos al mensaje que pronunció Ricardo Anaya Cortés el fin de semana en Tampico, el exgobernador Egidio Torre Cantú seguirá los pasos de sus homólogos de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa; de Quintana Roo Roberto Borge Angulo, y Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez. El precandidato presidencial del Partido Acción Nacional, no sólo mencionó con nombre y apellido a cada uno de ellos como ejemplo, además señaló: “Donde hemos ganado las elecciones se está haciendo justicia y Tamaulipas no es la excepción”.

Luego reafirmó, que se tienen avances muy importantes para castigar a los corruptos en el caso de Tamaulipas.

En otra parte de su intervención Anaya hizo alusión al gobernador de extracción panista, Francisco García Cabeza de Vaca, que es fiel a su compromiso de “ni se dobla, ni se vende”, seis palabras que en el contexto del combate a la corrupción, de la que fue recurrente el precandidato panista en su mensaje, nos confirma que las investigaciones sobre el gobierno de Torre Cantú llegarán hasta el fondo de la verdad.

Por otra parte en un año político como el actual, sería un golpe contundente para el PRI, si pasaran de las palabras a los hechos; de las acusaciones verbales, a un procedimiento penal. Mientras esto no ocurra, sólo serán verdades a medias que a falta de comprobación caerán en el desgaste.

En fin, de todos modos es de considerarse que el exgobernador y algunos de sus colaboradores no están durmiendo tranquilos.

En los temas nacionales Anaya se refirió a la deuda que tiene México, de la que hay que pagar millones de pesos tan sólo por intereses. Lo que no precisó con detalle desde cuando está esa deuda y como fue tratada en los dos sexenios panistas. De la misma manera tendría que tratar el tema de la pobreza extrema, porque los 11 millones de personas en esas condiciones no nacieron del 2012 para acá.

Lo más importante para el candidato del Frente de extracción panista, sería que precisara cuantos mexicanos en pobreza extrema había en el 2000 cuando arribó Fox a la Presidencia y cuantos cuando en el 2012 dejaron Los Pinos los gobiernos de Acción Nacional. Un día de estos veremos esas cifras en el portal del INEGI, para dar a cada cual su papel y responsabilidad en la historia.

El tema de los narco gobernadores también va incluido en el mensaje anti-PRI. Fue un discurso donde se exalta lo malo de un partido, pero no se ve, ni por asomo una propuesta o compromiso para terminar o abatir los grandes problemas del país.

2.- Los vacíos de información, son como los vacíos de poder no existen, porque cuando los hay, viene alguien y los llena. Al no haber las filtraciones que antes se daban ya en el PRI o ya en el gobierno priista y por lo tanto tenían un fundamento, hoy se propala la rumorología, así se cerró el 2017 e inició el 2018.

En esas condiciones se divulgó una versión no oficial, de que estaban siendo contemplados dos exalcaldes victorenses de extracción priista para hacerlos candidatos a la alcaldía o bien diputados federales por el Tricolor, uno de ellos es Enrique Cárdenas del Avellano, quien ya dejó claro que no tiene interés en esa propuesta, pero si en la candidatura a Senador.

El empresario radiodifusor también declaró, que en el caso de no ser tomado en cuenta para esa posición, el seguirá siendo priistas y apoyará a quien resulte favorecido, sea Baltazar Hinojosa, Paloma Guillén, Edgar Melhem o Ramiro Ramos.

El arquitecto Álvaro Villanueva Perales es el otro personaje al que se le maneja para las mismas posiciones, alcaldía y diputación federal. No logramos localizarlo, pero pronto tendremos su propia versión.

La cuestión es que ambos personajes sacarían de apuro al PRI, no es un secreto que Cárdenas del Avellano ha navegado contra corriente para alcanzar sus metas electorales, ninguna ha sido fácil y pese a ello nunca fue derrotado. Acumula en su trayectoria tres victorias en las urnas, la alcaldía y dos diputaciones federales, sólo tuvo una plurinominal que lo llevó a presidir la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas; presidente estatal de su partido, con el agregado de que las diputaciones fueron por distritos diferentes con cabecera municipal en el Mante y en esta capital, lo cual significa haber recorrido varios municipios.

Mientras que Villanueva obtuvo dos victorias, una diputación local por el Distrito con cabecera en la capital del estado y la alcaldía victorense.

La carrera política de Álvaro no es precisamente muy larga, aunque tiene desempeños administrativos en el gobierno estatal (Cárdenas también), pero fue un alcalde muy cercano a las bases y sobre todo siguió manteniendo contacto con ellas.

El otro atributo muy preciado en este momento es la solvencia económica de ambos. Eso en tiempos de vacas flacas es muy importante para el PRI.

Pero todo esto es rumorología, algunos agregaron que era una terna incluyendo al actual alcalde Oscar Almaraz que también puede ir por la reelección o la diputación federal.

La realidad es que en el Revolucionario Institucional no hay nada para nadie en lo que se refiere a lo local (municipios) y en las candidaturas federales, hay nombres, sabemos quiénes son los cercanos al círculo de poder central, que es el caso de Baltazar Hinojosa y Paloma para las senadurías, pero igual pueden ser incorporados alguno de ellos o ambos a una misión electoral, como fue el caso con Peña Nieto en el 2012, con el consiguiente reacomodo de las candidaturas.

Es vieja la frase acuñada a lo largo de la historia, “en política no hay nada escrito”. Basta recordar cuando Humberto Lugo Gil habiendo rendido protesta como candidato a diputado federal en un evento multitudinario en el Monumento de la Revolución en la ciudad de México, resultó que siempre no jugó en esa, pero luego fue dos veces diputado federal, presidió la Cámara de Diputados, dos veces senador, gobernador, etc, etc.

De tal manera que aunque las cartas estén echadas, estas pueden volver a barajarse y jugar con otras opciones.

3.- En cuanto a las diputaciones federales nada se sabe, entre los ex legisladores federales hay nombres como el subsecretario de Gobernación, Felipe Solís Acero, cercano al primer círculo del poder y de larga permanencia como Secretario Técnico en la Cámara de Diputados en por lo menos tres legislaturas, ahora pudiera ser palomeado en esta ocasión para una curul pero plurinominal dado su largo desprendimiento de su natal Reynosa ; también una de las posiciones de los 9 Distritos estará destinada al sindicato petrolero.

Por cierto Edgardo Melhem Salinas fue compañero de legislatura de Solís Acero y este es uno de los vínculos que tiene el diputado federal por el III Distrito con cabecera en Río Bravo con el círculo central de poder. Relación que debió fortalecerse en sus respectivos desempeños, uno como coordinador de la bancada Tricolor y el segundo como Subsecretario de Enlace Legislativo de la SEGOB.

Sabrá Usted que Solís Acero en la integración inicial del gabinete peñista, estaba palomeado para ser Secretario de Gobernación, puesto que finalmente recayó en Miguel Ángel Osorio Chong.

En fin, aquí cerramos nuestros comentarios, esperando contar con su atención el día de mañana.