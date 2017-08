T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“LA SOBERANÍA ENERGÉTICA CORRE PELIGRO”

UNO DE LOS TEMAS que han venido causando enorme preocupación en México, es el de las reformas estructurales, porque desde la instrumentación de estas y la evidente disposición del Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, de poner el petróleo mexicano, existente en aguas profundas del golfo de México, “en manos de las empresas petroleras extranjeras”, con esta lamentable postura “se corre el riesgo de perder la soberanía energética”, tal como lo funda y sostiene la Senadora del PRD DOLORES PADIERNA, la que subraya que, este penoso escenario, sin duda generará también una peor crisis socio económica, como la que de “Ipso facto” o (de hecho) ya estamos padeciendo, porque hoy en día en toda la geografía nacional, tenemos gasolinas, diesel y demás productos derivados del petróleo, caros, es decir a precios ya prácticamente inalcanzables para las familias de clase media y baja.

PERO VAYAMOS mas allá para decirles que, este evidente problema, ya viene creando un terrible caos en las diversas regiones de México, porque muchas empresas, que proceden del extranjero, vienen sin duda a apoderarse del petróleo que dicen “es de los mexicanos”, cuya cuestión en mi punto de vista, “lastimará mas la economía nacional”, cuyo quebranto financiero ya se ha venido reflejando, sin que esto, “le importe en lo más mínimo a quien maneja el país a su antojo”.

PUES en la versión y estudio de la Senadora Padierna, se confirma que, “el actual Gobierno Federal, ya ha concesionado gran parte del Golfo de México, a poco más de 30 empresas petroleras a través de las obvias licitaciones”, detalle que es netamente preocupante, pero lo grave de este escabroso tema, es que no hay quien y menos ahora, pueda frenar este agravio socio-financiero, consumado de manera cruel por el Gobierno mexicano.

POR ELLO, la legisladora “del Sol Azteca” explica en torno de preocupación que, “las concesiones ya van muy avanzadas”, esquema social que, naturalmente, llevará al país a situaciones realmente embarazosas, porque si hoy a las familias del sector obrero y campesino, incluso de las de colonias populares y demás sectores vulnerables, muy apenas les alcanza para el sostén de sus hogares, de no lograrse los resultados de empleo por parte de las empresas petroleras extranjeras, como lo ha vaticinado voz en cuello el Presidente Peña Nieto, tengan la plena certeza de que, “los cinturones de pobreza extrema” en nuestro querido México, habrán de extenderse de manera alarmante.

LO ANTERIOR, nos hace pensar que, lejos de avanzar con solidez hacia una mejor economía, “vamos caminando como los cangrejos”, porque sépase y entiéndase que los resultados halagadores de la reforma energética, no han tenido el más remoto eco y encono favorable para los que menos tienen, y eso no lo digo yo, si no los hechos que se han venido reflejando en México de manera caótica, cuyo detalle en mi opinión, es la muestra tangible de la evidente privatización del petróleo, con lo que, se confirma la entrega de la riqueza nacional a las empresas del extranjero como se operaba en el pasado.

POR TAL MOTIVO, le comento que, “por la criminal e incluso antipatriota decisión del Presidente mexicano y la nefasta postura de los actores del escenario político nacional, el día 18 de marzo de los venideros años, “ya no se podrá recordar con gusto, la que fue “Histórica Expropiación Petrolera”, consumada esta con gran valor por el Presidente de México General LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO.

Y EN MÁS de lo peor de este triste esquema que los mexicanos ya estamos enfrentando, queda claro que, “por lo estipulado en los contratos que sostiene el Gobierno de México con las empresas petroleras extranjeras”, literalmente, se están privatizando no solo los recursos naturales, sino también las áreas del Golfo de México, que incluyen puertos e incluso las rutas marítimas y los litorales, lo que nos lleva a un escenario incierto en el ramo energético y con ello, se confirma que, “México está en riesgo de perder la soberanía energética”.

LA SENADORA Dolores Padierna en su estudio, precisa que, las empresas petroleras extranjeras que ya están operando en México, para sustraer de aguas profundas el petróleo, son de la Unión Americana, Italia, Francia, Reino Unido, Rusia, China, Australia, además de Colombia y Argentina, lo que nos lleva a pensar que “los de fuera vienen a recuperar lo que, en el Gobierno del General LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO perdieron por la consumación de “la bien recordada expropiación petrolera”. Pero eso al nuevo Gobierno de la República dirigido por ENRIQUE PEÑA NIETO, le ha sido ambiguo, ecuánime e indiferente, temas que estarán ensombreciendo y afectando de manera gravísima la economía de los mexicanos, los que por obviedad, “iremos de mal en peor”.

PORQUE NO DEBEMOS olvidar que, el mayor potencial petrolero, se encuentra en el Golfo de México, cuyo petróleo crudo será extraído y manejado bajo los esquemas administrativos y financieros por las empresas de fuera, todo porque ellos, aunque se diga lo contrario, han venido poniendo condiciones “con marca de alevosía y ventaja”, tolerado esto por el gobierno de México, porque tales empresas, no vendrían jamás a nuestro país a invertir miles o millones de dólares sin “llevarse la mejor de las tajadas en las ganancias”, pero eso, la verdad quien sabe cuando lo iremos a ver, y menos Peña Nieto, “el autor de la evidente privatización petrolera”, porque simple y llanamente, él termina su gobierno el año venidero y quien lo suceda allá en Los Pinos, es quien habrá de saber la cruda realidad de este incierto panorama del sector petrolero, del cual se aduce con marcada certeza que esto “se pone en riesgo y peligro la soberanía energética nacional”.

