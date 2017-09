LETRA PÚBLICA

LA SOCIEDAD CIVIL

RODOLFO SALAZAR GONZALEZ

A partir de los años noventa se presentó en el país un interesante y propositivo fenómeno social que alcanzó con el tiempo sobre todo en nuestros días una poderosa presencia nacional y está ofreciendo una cerrada defensa por los Derechos Humanos, éste fenómeno social noventero está identificado como: Sociedad Civil.

Esta definición que se hace de un fragmento de la sociedad que se distingue por estar organizada, ha querido ser confundida por algunos analistas tradicionales (que no entienden la evolución de la sociedad) con el término con que se denomina al Pueblo. Esto significa generalizar sin fundamento, lo que el concepto de Sociedad Civil, representa para la sociología política.

El término Sociedad Civil fue creado en el principio por el politólogo italiano Antonio Gramsci, ideólogo del Socialismo a la europea o del llamado Eurocomunismo.

Gramsci estaba convencido de que no era posible movilizar al pueblo en su totalidad por la marcada despolitización de algunos sectores, entonces se avocó a la organización parcial del pueblo, para que estos participaran en representación de aquel, en la ruptura de las cadenas que detienen el avance de toda sociedad moderna.

Fue así como Gramsci denomina -Sociedad Civil- al sector del pueblo que se organiza en Uniones, sindicatos, Asociaciones, Frentes Cívicos, etc. y dejó fuera en esta definición a las Instituciones que ya tradicionalmente habían participado en la búsqueda histórica del poder: Los Partidos Políticos. A estos los organizó bajo el concepto de sociedad política.

Lo que buscaba el Teórico del socialismo Europeo era encontrar una definición que se colocara en medio de lo que significa el concepto gobierno y ese término tan generalizado como se denomina al pueblo en general.

Materializando en la llamada Sociedad Civil, a una representación del pueblo, que nada tenía que ver con el gobierno y que estaba destinada a tratar de evitar los excesos del poder político.

En México este concepto fue recibido en su momento como una formidable expectativa reivindicadora. La Sociedad Civil, la constituyen principalmente las llamadas organizaciones no gubernamentales, que llenaron el escenario nacional a partir de enero de 1994, cuando se movilizaron en forma extraordinaria para coadyuvar en la búsqueda de una solución política, en contra de quienes se inclinaban por una solución militar, en el caso del levantamiento de los zapatistas en Chiapas.

Las organizaciones no gubernamentales en México están formadas fundamentalmente por elementos que no aceptan líneas de partidos convencionalistas que solo buscan llevar agua a sus molinos. Los miembros de la sociedad civil buscan en forma individual participar en un todo social, que no tenga nada que ver con las políticas gubernamentales o con los objetivos de los partidos políticos.

La Sociedad Civil en México pretende la verdad en cuanto a los procedimientos electorales, busca la Justicia en cuanto a la impartición de esta por el Estado, y busca el irrestricto respeto que por muchos años ha sido violentado en este país de los derechos humanos.

Así es la Sociedad Civil, en ella participan lo mejor y lo más sensible de la humanidad que hay en la nación. Todo aquel elemento que se distingue por su pasión por la paz, la justicia y la dignidad humana.

Sumámonos a ellas, como en su momento segmentos de la población en México apoyaron en su dolor y su protesta al periodista y poeta Javier Sicilia, que buscó por medio de la inconformidad pública, pacifica e inteligente la participación de lo mejor de la sociedad civil mexicana para que el gobierno le vaya poniendo nombre y le haga justicia a todos mexicanos que en mala hora resultaron sacrificados en su vida por ser víctimas de la violencia que está siendo propiciada por el crimen organizado.

Con el fenómeno de la sociedad civil en la civilización moderna se presenta un auténtico conflicto de importancia vital: lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Es así como estos movimientos sociales en ocasiones se ven infiltrados por provocadores profesionales que se hacen pasar como representantes de la sociedad civil en movimiento. Esto es totalmente negativo y representa una patología del llamado boom de los ciudadanos, por esa razón tenemos que tener mucho cuidado y atención en analizar y ver la naturaleza de los conflictos sociales y la participación en la búsqueda de soluciones factibles de los sectores de la población que demuestren que tienen un legítimo interés para que encontremos una respuesta que nos lleve a la concordia nacional.

El mejor ejemplo de la importancia del comportamiento de la sociedad civil en México lo hemos visto en los episodios más dramáticos y críticos que vivimos a lo largo de nuestra historia, como es el sismo que sacudió violentamente la vida nacional y somos testigos como sin ser convocados por autoridad alguna, la sociedad civil tomo las calles, como lo hizo en 1985, y se dedicó a entregarse en cuerpo y alma a tratar de recuperar a todos los mexicanos que quedaron atrapados en las ruinas de los edificios que no resistieron la fuerza occilatoria del sismo que vivimos el 19 de septiembre. Quedo claro que los mexicanos somos solidarios en el dolor y la tragedia.

