POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

LA SUERTE DE LOS CHAPULINES EN MANOS DE LOPEZ OBRADOR

Lopezobradoristas de a deveras nos aseguran que en cuanto a la elección de los posibles que podrían ser nominados como candidatos de MORENA para los cargos públicos de senadores, diputados federales y alcaldes, que estarán en juego –junto con la Presidencia de la República– en las elecciones del domingo Primero de Julio del 2018, “todavía no hay nada para nadie”.

Hasta ahora el único amarrado en MORENA es Andrés Manuel López Obrador, el que como propietario único del Movimiento de Regeneración Nacional, desde meses atrás se auto destapó como candidato a la Presidencia de la República candidato de su partido, en el que va a ser su tercer y último intento por vencer al PAN y al PRI con los que perdió en el 2006 y 2012.

Pero, pero, pero, a 8 meses de las históricas elecciones presidenciales se nos hace y se nos afigura, como decía mi abue, que a López Obrador se le está haciendo bolas el engrudo frente a éste proceso electoral 2017-2018, ya que con todo y la picudencia de que presume no tiene la experiencia que se necesita en éstos casos para sacar adelante la selección interna de los que van a ser los candidatos de su partido.

La encrucijada en que se encuentra el iluminado tabasqueño es que los militantes de MORENA ya le han advertido a lo largo y ancho de todo el país que no se le ocurra nominar como candidatos a los militantes de otros partidos que a última hora abandonaron el barco para sumarse al Movimiento de Regeneración Nacional, obviamente esperando que López Obrador los imponga como candidatos, como ya se lo gritaron sus seguidores en varios estados del país.

Para nosotros el problema de los chapulines que tiene en sus manos López Obrador es serio, mucho más serio de lo que se lo imagina, porque sus seguidores lo van a conocer sin la máscara de San Andrés y se van a dar cuenta que los partidos PRI, PAN y MORENA son la misma lavativa con diferente color de bitoque.

Entre el priísmo de Victoria hay especial interés en saber la suerte que les espera al doctor Felipe Garza Narváez y al también amigo Eduardo Gattás, los que después de varios años de militar en el PRI decidieron dejar sus filas en busca de mejor suerte en MORENA; con el correr del tiempo al primero se le ubicó como posible candidato a senador y al segundo como candidato a diputado federal por el quinto distrito.

Pero, pero, pero, resulta que hace poco de pronto sale al aire que Gattás va por la alcaldía de Ciudad Victoria y que al parecer a Garza Narváez no tiene amarrada la senaduría, fue cuando nos dijeron nuestras orejas que en MORENA aún no hay nada para nadie. Pero, pero, pero, lo que más nos sorprendió es que el sábado en el Martin´s cuando le preguntamos al presidente del Consejo Político Estatal de MORENA Antonio Leal Doria, que si ya se había registrado Eduardo Gattás como candidato a alcalde nos dijo simplemente “no lo conozco”. Bueno, la vida es así me dije.

Por cierto nuestras antenas admitieron que en noviembre López Obrador vendrá de nueva cuenta a Tamaulipas, pero ahora la gira en la que supuestamente viene presidir la asamblea informativa para la militancia, pero que no es otra cosa más que parte de su campaña de cara al 2018 va a ser en los municipios del sur del estado, lo que incluye a González, Tampico, Madero y Altamira. La vez anterior estuvo en varios municipios de la zona norte pero su presencia ni sonó ni tronó, más que nada porque la gente ya está harta de su mismo rollo.

Lo que estamos viendo es que va a estar medio cabrón que los “independientes” que aspiran a la Presidencia de la República lleguen a reunir las más de 864 mil firmas de apoyo que les exige el INE como condición para lograr su registro como candidatos formales, por lo que creemos que la mayor parte de los 40 y tantos que quedaron de los 95 que eran la mayor parte de ellos se va a quedar en el camino.

Creemos que muchos de ellos se embarcaron en esa gran aventura sabedores de que en éste mundo nada es gratis y sabedores de que el INE dispone de mucha lana y es muy generoso, principalmente con los que se portan bien, sin pensarla dos veces se lanzaron al ruedo, porque un billete es un billete, o no. Puro show time, es lo que es.

Si usted no lo sabe le diremos, como ejemplo de lo que le decimos, que la ex panista y otrora primera dama del país, Margarita Zavala, en los primeros siete días de su campaña habría recabado 12 mil firmas de apoyo, que irá a ser de los aspirantes desconocidos que andan en la bola.

Pedro Ferriz de Con, que anda de independiente se quejó de que el aparato de que los dotó el Instituto para la recaudación de las firmas de apoyo no sirve. Además de eso ya pidió que el Instituto Nacional Electoral amplíe el plazo de recolección “de apoyos” ciudadanos, ante las fallas que ha tenido la aplicación móvil creada para esa tarea. Precisó que no se han cumplido las metas propuestas para los primeros cinco días de captación de apoyos debido a esas deficiencias.

Por cierto sin pensarla mucho creemos que Ricardo Monreal Avila la regó al no aceptar la invitación del PRI-CDMX para ser su abanderado a la candidatura a Jefe de Gobierno del Distrito Federal, que era, es y sigue siendo su sueño dorado. Pero seguramente no le quiso entrar porque aún con la gran experiencia que tiene en éstas lides al igual que otros está creyendo que a López Obrador lo van a dejar ganar las elecciones del 2018. Pobre cuate, le faltó más visión y le sobró sumisión.

A decir verdad se nos hacen pocos los 200 mil dólares que le esta pidiendo como indemnización el reportero de Univisión, Paco Fuentes, al que el grandulón de Eduardo Yáñez, que le dio sonora cachetada cuando intentó entrevistarlo en un evento de lujo que días atrás se llevó a cabo en Los Angeles, cuando caminaba sobre la alfombra roja, ataque del que al gorila le importó madres que hubieran muchos testigos y que los camarógrafos lo estuviéran grabando. Después hizo el ridículo pidiendo perdón públicamente y reconociendo incluso que debe de buscar ayuda profesional, refiriéndose seguramente a un psicólogo.

Paco Fuente que trabaja con UNIVISION y colabora en el mundialmente famoso programa de “El Gordo y La Flaca”, se pasó de buena gente al demandar esa cantidad, ya que bién le pudo haber pedido el doble, no por el cachetadón sino por la humillación de que fue objeto por parte del tacuache ese que por lo visto ya se siente norteamericano, pero lo indio pata rajada no se le ha quitado de la cara.

Y todavía dice el reportero llevó el caso a la Corte de Los Angeles, que si no le da los 200 mil dólares, espera que le apliquen el castigo justo por lo que le hizo. Nos da gusto que Paco Fuentes no crea en el arrepentimiento del mugroso ese y dice que por eso, más que nada, llevó su caso a la Corte, donde si no llegan a un acuerdo le van a hacer corte de pelo, rasura y barba, por mugroso, ventajoso y su agresividad de animal.

El sábado 4 de noviembre el dirigente estatal del PRI, Sergio Guajardo Maldonado, hará la entrega de Certificado y Reconocimiento a las 35 mujeres que graduaron en la Escuela Nacional de Mujeres Priístas, en la fase Tamaulipas, evento que se llevará a cabo a las 10:30 horas de la mañana en las instalaciones del ICADEP, ceremonia a la que asistirán como invitados los diputados del PRI de ésta que es la 63ava Legislatura de Tamaulipas.

