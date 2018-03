AQUÍ RÍO BRAVO

Por Daniel Enrique ROMERO ALEMÁN

LA SUERTE DE UN PUEBLO ESTÁ SELLADA

La respuesta del Presidente Municipal de Suelo Riobravense JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA, por los señalamientos del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, de aplicar 70 Millones de Pesos por la supuesta falta de obra pública en el pueblo; no se hizo esperar.

“Fue más que todo una manera de fastidiar que otra cosa”, me dijo una respetable dama con la que dialogué la mañana de este jueves.

Y es que durante su visita a Suelo Matamorense el Gobernador también habló de aplicar una inversión de 50 Millones de Pesos para el arreglo de arterias vehiculares y no se refirió a una mano de tigre por el descuido del Alcalde JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE.

Bueno la respuesta de Juan Diego fue rápida y en caliente, y con la cabeza bien fría.

Aun todo asoleado por los festejos del “Día del Turista” en la Villa de Nuevo Progreso, Juan Diego calificó al Mandatario Tamaulipeco como un mentiroso, fue la tarde del miércoles en conocido salón social horas después de la gira.

Esto dijo en una conferencia de prensa, muy concurrida por cierto, y en donde estuvieron los miembros del cuerpo edilicio como apoyo y respaldo: “Mintió de forma ríspida y desmedida, además de manera beligerante incitó a los ciudadanos a no tener credibilidad en su gobierno municipal”.

Expresó además: “Con un espíritu ambivalente que denota un supuesto sentimiento de amor hacia el pueblo de Rio Bravo y a la vez de menosprecio al Gobierno municipal, de una forma soez adujo que Rio Bravo necesita una mano de tigre refiriéndose específicamente a la obra pública que requiere esta ciudad”.

Son sin lugar a dudas unas declaraciones muy temerarias las del Alcalde de Suelo Riobravense, que prácticamente sellan la suerte del municipio.

Al término de la lectura del documento, el Alcalde se fue sobre unos planos y mostró la obra que ha aterrizado su administración municipal y la que ha aterrizado el Gobierno del Estado.

Hay una monumental diferencia, pues se mira que la actual administración municipal ha bajado recursos sin precedentes para atender la obra pública.

Pero espérense, porque lo que ha aterrizado el Gobierno del Estado en Suelo Riobravense estaba contemplado por la administración estatal que tituló EGIDIO TORRE CANTÚ.

Por lo que Juan Diego preguntó: ¿Cuánto ha invertido Usted en obra y publica en año y medio en Río Bravo?

Mencionó que en la primera visita del Gobernador a Suelo Riobravense: “Acudí a buscarlo y me negaron la entrada”.

Y que después lo han invitado a otros eventos y estando ahí, al arribo del Gobernador le piden que se retire.

Hizo hincapié que en esta segunda visita, el miércoles desde muy temprano por la mañana, se puso a sus órdenes y que con palabras sencillas le dijeron: “Que no los ocupaban”.

Dijo: “Señor Gobernador, vamos a trabajar en equipo, vamos a dejar de lado su falta de humildad y vamos hacer juntos lo que Rio Bravo reclama de nosotros, para lo que fuimos electos”.

Agregando: “Señor con todo respeto le pregunto una vez más y de manera pública: ¿Cuándo me recibe?

Juan Diego terminó su mensaje evocando la figura del Benemérito de las Américas Don Benito Juárez que dijo: “Como hijo del pueblo nunca podría olvidar que mi único fin debe ser siempre su mayor prosperidad”.

A todo ello cuál será la respuesta del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

Porque debe haberla partiendo de que el Alcalde lo tildó de mentiroso.

Vienen historias más interesantes sin lugar a dudas.

Independiente de mi carrera como columnista, siendo originario de Suelo Riobravense me duele que el Gobernador mantenga una pelea abierta con el Presidente Municipal.

Podrá a venir a desparramar Millones de Pesos, que no son suyos, pero mientras no se respete la autonomía municipal habla de que no han sensibilidad social, política y administrativa.

Además a Juan Diego no lo puso el Gobernador, lo eligió el pueblo.

EL MANDATARIO Tamaulipeco FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, visitó su tierra de origen, Suelo Reynosense para cumplir lo prometido: Entregar patrullas policiacas, como lo anticipó en una anterior visita.

Acompañado por la Presidente Municipal MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, entregó 42 patrullas que arrojaron una inversión de 48 Millones de Pesos, a la vez instaló 84 elementos de la corporación de la policía de proximidad, cuya función será atender de manera inmediata las principales necesidades de la ciudadanía.

Ya se imaginan la cara de la doctora.

El Gobernador, expresó que las unidades son de excelente estado, que cumplirán con el desempeño de su tarea, por ello, indicó este es un gobierno que escucha a los ciudadanos, con la entrega de estas 42 patrullas a la policía de proximidad, harán presencia policial y reducirá el tiempo de respuesta a las llamadas de auxilio, contarán también con los 84 elementos serán el enlace directo entre institución y comunidad.

POR CIERTO, la Alcaldesa entregó el miércoles un amplio paquete de obra pública en la colonia “Reserva Territorial Campestre”, incluyendo la biblioteca de la escuela primaria “Bertha González de Garza Zamora”, construida con el programa de obras más grande en la historia de Reynosa.

Ante un gran número de ciudadanos la doctora manifestó: “Ahorita son tantas las calles que tenemos que inaugurar que no podemos inaugurar la calle, tenemos que inaugurar cuatro calles juntas, tenemos que inaugurar una biblioteca”.

TERMINAMOS, PERO VOLVEREMOS D…M…

Correo electrónico: barre283@hotmail.com y barre283@yahoo.com.mx