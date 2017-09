T EC L A Z O S

Por Guadalupe E. González

LA SUMA DE ESFUERZOS, ES LA ESENCIA DE TRABAJO “DEL CAUDILLO DEL SUR”.

LUCHAR POR el bienestar social de su pueblo y llevar todas las obras prioritarias hasta los más recónditos lugares de ciudad Madero, es y seguirá siendo el reto y firme propósito del alcalde maderense ANDRÉS ZORILLA MORENO “el caudillo del sur”, jefe político de aquel pueblo, quién desde el primer momento en que asumió a la importante responsabilidad que hoy tiene, “ejerce una incesante guerra sin cuartel”, para que todo proyecto emprendido por su gobierno, “se convierta en tangible realidad” y, los resultados redunden, naturalmente, en bien de las familias de los diversos estratos sociales, pero muy especialmente, “en bien de los que menos tienen”.

POR EJEMPLO, gracias a las gestiones de Zorrilla Moreno ante las instancias federal y estatal, el aguerrido alcalde, logró pavimentar varias arterias entre estas la azteca, entre Olmecas y Mayas y las Mayas entre Azteca y privada Cuauhtémoc, estas correspondientes al sector 16 de Septiembre y en la Colonia 15 de Mayo, pavimentó la calle Río Soto La Marina entre la Río Bravo y Río San Marcos, tema que confirma el gran objetivo y reto que se ha trazado el edil maderense, en cuyas tareas de bienestar social, se ejerció una derrama superior a los 3 millones de pesos.

PARA ELLO, hay que señalar que, “el Caudillo del Sur”, Andrés Zorrilla Moreno, ha dejado claro que, “nuestra responsabilidad es entregarles obras y entregarlas bien”, impulsando así el crecimiento y el desarrollo social, pero sobre todo lograr la transformación de la petrolera ciudad Madero, cuya población fue recibida bajo un marco de claro abandono y por esta evidente razón, “se ha tenido que instrumentar la suma de esfuerzos” entre el gobierno municipal y el estatal que preside el Gobernador LIC. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, porque el propósito del jefe de la comuna del sur del estado, “es contribuir al fortalecimiento del tejido social”.

SIN EMBARGO, el alcalde Andrés Zorrilla Moreno, reconoce y admite que, “falta mucho por hacer”, pero subraya que “de alguna forma tenemos que ir avanzando” y por eso, seguiremos pavimentando y rehabilitando calles, instalando luminarias, construyendo cordones, banquetas y otorgando de manera constante apoyos a la salud la educación, la cultura y al deporte, temas en los que dijo, habremos de seguir muy pendientes para dar cabal cumplimiento a los compromisos contraídos con la sociedad maderense, destacando para ello, su deseo de “seguir trabajando de la mano” con el Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca. Y también con la representación del Gobierno Federal.

ZORRILLA MORENO, en su punto de vista también destaca que, “entregar la pavimentación de una calle, no significa cerrar un capitulo”, sino abrir muchos capítulos, para terminar la rehabilitación de muchas calles más” y estos beneficios desde luego redunden en bien de nuestras familias que, son las que me dieron la confianza de estar en el palacio municipal, “pero no detrás de un escritorio”, sino en la calle trabajando para supervisar los trabajos que ejercemos y estos, se hagan de la mejor manera y “así continuar en la transformación de ciudad Madero”.

OTRO de los temas en los que con valor y palabra el alcalde Andrés Zorrilla Moreno trabaja junto a su pueblo es “el de mantener un gobierno cercano a la gente”, tema por el cual recordemos que, en reunión con vecinos de las colonias Miramar I y la Emilio Carranza, reafirmó en esa vez su compromiso de interceder ante PEMEX y con demás empresas, “para exigir que estas se sumen a la norma de conciencia social” y naturalmente contribuyan a las más elementales necesidades de los referidos núcleos poblacionales.

POR TAL MOTIVO, el Jefe edilicio abundó que, “a PEMEX se le solicitaron “tres vectors” y de inmediato le enviaron uno, de la misma forma, dijo Zorrilla Moreno que, Comapa de la zona Conurbada aportó otro vector y el Ayuntamiento uno más, con el fin de mantener trabajos para regular los niveles de las fosas y no vayamos a tener funestas consecuencias durante la temporada de huracanes como, la que ya estamos enfrentando, como ocurría en el pasado. Y por ello, se busca atender de manera constante y oportuna los problemas más apremiantes como son el drenaje y limpieza pública y la moto-conformación de arterias, pero también que la gente y los dueños de negocios, nos ayuden al retiro de los vehículos abandonos porque dijo que, “el trabajo conjunto, con la suma de esfuerzos” se logran los más elementales objetivos y para ello, EN ESTA LUCHA SOCIAL, juntos habremos de ir logrando y consolidando la anhelada transformación de ciudad Madero, finalizó “El Caudillo del Sur”, alcalde ANDRÉS ZORILLA MORENO.

