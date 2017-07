PARTEAGUAS

Armando Berrones González

LA TIBIEZA DEL GOBIERNO CORNÚPETA

En mis correrías como analista y periodista de investigación, he tenido la oportunidad de escudriñar en parte lo que sucede y ha sucedido con el sistema de Salud Pública de Tamaulipas: un verdadero y asqueroso armastoste es lo que representa la estructura, la cual se cae a pedazos por la depredación oficial y descarada de la fauna política que no tendrá llenadera en sus alforjas. Quieren extraer hasta el último céntimo de los atribulados ciudadanos.

En diferentes espacios conversé con personal médico del Hospital Alfredo Pumarejo de Matamoros recientemente y escuché de viva voz y de manera lamentablemente descarnada la realidad que tienen que enfrentar a diario los trabajadores de la salud, pues “no hay medicinas, ni gasas, ni inyecciones. Tenemos lo que va de este sexenio escuchando a enviados especiales del Centro del Estado de que pronto todo se va a resolver y volverá a la normalidad; sin embargo, este gobierno está peor, porque por torpezas administrativas e incluso por membrete de los “Vientos del Cambio”, se hacen requisiciones de medicinas y éstas son detenidas en algún filtro burocrático, ya que no llevan el señuelo estatal. Ya estamos cansadas de esto y por desgracia los que padecen son los propios derechohabientes y claros sus familias, quienes tienen que comprar las medicinas y las jeringas para administrárselas. Hay gente que no tiene y viera usted cómo sufren para conseguir dinero y comprarlas. Y es que pues la vida de sus parientes es primero. Trabajamos por necesidad, como todos, pero lo hacemos bajo protesta y dentro de lo que se puede, les ofrecemos el mejor trato a los enfermos.”

Este testimonio se correlaciona justamente con lo que en la prensa estatal se difunde desde hace varios días, de que el imperio de los vividores del erario etiquetado para salud sigue causando estropicios en la población derechohabiente y cómo no! si hace más de una década que existe este flagelo y nadie ha dicho esta boca es mía. La crisis en la Salud es un tema que irrita a todos. Se habla de que en el gobierno de Eugenio Hernández se destapó la cloaca de la ambición de los servidores públicos y continúo con la complacencia e hipocresía de Egidio Torre Cantú: Desabasto de medicinas, subrogaciones millonarias, material clínico, construcciones de nosocomios, plagadas de irregularidades, entre otras, fueron la herencia maldita de los virreyes de la Salud, Nazario Assad Montelongo y quien lo secundó pero por el lado del IMSS, con sus clínicas a nivel estatal, su hermano, José Manuel “el güero Assad, ello, pues, documenta con claridad meridiana lo que ahora se padece en Tamaulipas: un monumental y nauseabundo chiquero.

Toda esta red de corruptos, amparados por los ex gobernadores del estado, deben ser encarcelados. El nuevo gobierno de Francisco Javier Cabeza de Vaca ya no tendrá pretexto para actuar con todas las de la ley y llamar a cuentas a estos bandidos, en particular a quienes ostentaban su mismo cargo. De continuar con su tibieza y falta de arrojo en sus acciones, amigo lector, ¡agarrémonos! porque esto es apenas el comienzo de lo que se puede agudizar.

Gloria de Jesús Molina Gamboa, como Secretaría de Salud debe también cumplir su encomienda y estirar a todos aquellos que han hipotecado el futuro del Estado, debe ser garante y denunciante de todas las rapacerías que vaya descubriendo en su andar, no es posible que se juegue con la salud de los tamaulipecos.

Pretextos no son bienvenidos para impedir la aplicación de la ley, la propia Auditoría Superior de la Federación ha puesto el dedo en la llaga al señalar toda suerte de irregularidades encontradas en las cuentas públicas a la sazón del ex gobernador Eugenio Hernández, esto es, del año 2005 al 2010. Échenle un ojo!!!

Veremos si tienen los arrestos para hacer que prevalezca el Estado de Derecho y no sean parte del problema a través de su complicidad. ¡Ahh y dejen los discursos sosos, no sirven más que como somníferos!!!

