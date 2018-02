David Ed Castellanos Terán

La urgida alianza

Durante las vacaciones decembrinas de 2017 mientras México alcanzaba sus más altos índices de violencia, todos descansaban y terminaban el balance de sus logros anuales para comenzar a formular sus nuevos compromisos de 2018; hubo un grupo de mexicanos que aceleró a fondo y se pusieron a trabajar. Se trataba del disminuido y juvenil equipo de campaña del senador con licencia aspirante a la candidatura independiente presidencial, Armando Ríos Piter “el jaguar”.

Apenas llegó el mes de enero y Armando, superó la cifra del millón 158 mil 447 firmas, entonces su primer compromiso personal y de grupo se estaba concretando, con el paso de las semanas el Instituto Nacional Electoral (INE) informaría que el guerrerense se acercaba cada vez más a la meta y la aparición de su nombre en la boleta electoral se convierte en algo inminente. Así responsable del empeño y esfuerzo que ha realizado junto con su equipo de trabajo, mismo que ha venido recortando por la falta de presupuesto, “el jaguar” viene apostándole al convencimiento ciudadano vía redes sociales y sin duda le está resultando.

Con los primeros objetivos del año cumplidos, a 30 días de enero Ríos Piter, lanzó una propuesta, quizás la más interesante que hayamos escuchado durante este periodo de precampañas, llamó a Margarita Zavala de Calderón y al mismo Jaime Rodríguez Calderón, a unir esfuerzos y hacer una candidatura única independiente que truene el modelo político actual que sin duda ha beneficiado a estos tres, pero igual los tiene con hambre de querer hacer mejor las cosas.

“El Bronco” Jaime Rodríguez y Armando Ríos “el jaguar”, ya se reunieron para evaluar e ir conociendo las fortalezas y debilidades del pacto independiente que propuso el ex perredista guerrerense, Margarita de Calderón, no había aceptado la propuesta, es más pretendía seguir recolectando firmas sin siquiera abordar el tema pero como toda mujer inteligente, admitió desde la violenta y ensangrentada Tamaulipas, que está dispuesta a ver esta vía de competición, solo que antes el tridente debe cumplir con los cansados requisitos que exige el INE, sin embargo, Margarita Zavala, adelantó que en política el diálogo es fundamental y dejó entrever que de concretarse el pacto independientemente, podría apretar a los equipos de campaña del PRI y PAN para hacerle frente a ya saben quién.

“Ahora no descarto nada porque en política hay diálogo, tiene que haber diálogo y no sólo entre unos candidatos sino entre todos y entre la política y entre ciudadanos. Así que hasta ahí puedo dejarlo”, dijo Margarita Zavala de Calderón en la ciudad de Tampico al ser cuestionada sobre el llamado urgente de Ríos Piter.

Hoy por hoy, Andrés Manuel es el rival más fuerte, también está demostrado que le temen a su postura e ideología, pero igual se sabe que la ciudadanía le tiene un hartazgo a los mismos políticos de siempre, por lo que la posible alianza independiente tendría que elegir al que tenga menos puntos negativos de estos tres para tener una labor de convencimiento de mayor penetración entre el electorado y convertirlo en un verdadero rival para AMLO.

Así que mientras los aspirantes a la candidatura independiente continúan en su labor, Margarita Zavala Gómez del Campo, se reunió con sus brigadistas del norte de Veracruz, antes se dio la oportunidad de entablar un diálogo con los medios de comunicación en una distinguida Cafeteria de Tampico, igual aprovechó para los selfies y recaudar una que otra firma, pues a la fecha lleva poco menos de 900 mil rúbricas en 16 entidades de México, a ella tampoco le falta mucho para cumplir con el uno por ciento del padrón electoral disperso en 17 Estados que solicita el INE para su validación como aspirante sin partido a la presidencia de México.

¿Quién de los tres será la punta de lanza que rompa el voto Amlover? Aún no se sabe, pero esta disyuntiva de elegir a uno de los tres independientes, ni las mismas palabras del Peje, espantan a Margarita quien aseguró no temerle a nadie, ni a nada, obvio tampoco a López Obrador que tiene la boca salada, pues durante meses dijo que Osorio Chong era el más competitivo del PRI y no resultó elegido; ahora viene diciendo que Margarita hubiera sido la más peligrosa de los panistas pero su salida y postura independiente fragmentó el voto de Acción Nacional, por lo que solo falta que el mecías le eche la maldición a Zavala de Calderón y en automático la esté descartando como punta envenenada del frente único independiente.

Ya falta poco para conocer el desenlace de la propuesta hecha por Armando Ríos Piter, mientras que a Zavala le gritan ánimo ¡Margarita en la boleta. Este fin de semana llegamos a la meta!

