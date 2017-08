Por La Libre

“La vida es realmente simple, pero insistimos en hacerla complicada.”

Por Edelmira Cerecedo García.

“Si tienes cabeza úsalo, porque te queremos te queremos vivo”

El día de ayer subí un video que me encontré en las redes sociales, referente a un padre que va con su hija pequeña de aproximadamente 3 o 4 años en una motocicleta, la pequeña va de pie abrazada del cuello de su padre y el entre el tráfico, sin casco al igual que la pequeñita, causo indignación y comentarios sumamente fuertes al respecto, desde señalar que el señor no tiene a su madre, hasta muchos más.

Hace apenas una semana entraban a clases nuevamente los pequeños y los jóvenes de secundaria, recuerdo un accidente en la calle Guadalupe Victoria y Ocampo justo a unas dos cuadras de la Secundaria Técnica 2, dos jóvenes se estamparon y uno sangraba de manera exagerada pero reaccionaba consiente, días después supe que sería trasladado al Hospital Infantil en Cd. Victoria, también supe que el Doctor que firmo el traslado le pidió al Pediatra que no sintiera algo al respecto por este accidente, pues que en esta Ciudad es normal que pase estas cosas.

Juan Francisco Leal Guerra Presidente del Mante, tomo acciones al respecto desde hace unos meses atrás, si bien es cierto el uso de las motocicletas en esta ciudad se ha incrementado, por lo económico que suelen ser, y por la manera rápida de poder transitar entre el tráfico, no todos tienen para un vehículo, por lo que se hace fácil trasladar incluso a la familia en una motocicleta, dos, tres y hasta cuatros pasajeros pueden ir montados en ellas.

El Actual Alcalde Leal Guerra, tuvo un gran acierto con el mensaje del uso del casco, donde por slogan lleva, “si tienes cabeza úsalo” si, pero no, por desgracia, no ha funcionado, y siguen perdiéndose vidas, arriesgándose niños, mujeres, y hasta los propios conductores por no atender al llamado de cuidarse, de quererse y sobre todo de evitarse una situación que pueda poner en riesgo a la familia.

¿Que se requiere pensaría el presidente municipal del Mante para hacer que esto cambie?, ¿cuántos muertos?, ¿cuantos paralíticos?,¿ cuantos traslados?, las estadísticas podrían aumentar, y realmente generar conciencia no es fácil, las situaciones que se presentan tras una situación como un accidente de motocicleta, inicia con el coraje a que no se le da rápida atención para trasladar al herido, posterior piden y exigen al doctor que salve la vida de la persona, se quejan de los servicios médicos y hasta ese momento entonces si tienen un monto o hacen hasta una actividad para juntar para el accidentado, o acuden a la presidencia a que el Edil en turno les ayude…..se dan cuenta, el Alcalde Mantense, ya les está ayudando, y nadie puede observar esto.

El Presidente Juan Francisco Leal Guerra ya les está dando la mano, ya les está brindando la oportunidad de salvar su vida y la de su familia, les está pidiendo que se pongan el casco, les está diciendo a gritos que no es un afán de fastidiar, que es prevenir todo lo que anteriormente les dije, este tipo de acciones pueden valer màs que mil obras, màs que muchos camiones de basura, que muchas banquetas y que mucha infraestructura, POR QUE SI NO ESTAS SANO, SINO ESTAS CONCIENTE, SINO ESTAS BIEN SICOMOTRIZ MENTE, SI NO ESTAS VIVO, de nada sirve todo, por que ya no lo puedes disfrutar, ni tu ni tu familia, por que te enojaras con el mundo y no podrás apreciar absolutamente nada.

Hoy en dìa la estadística va en incremento con respecto a los accidente en motocicleta, pero aun màs por el extremo riesgo al que se exponen sin usar un casco, algo que puede evitar la muerte por fractura craneoencefálica y otras obstrucciones, llego el momento de agradecer haciendo conciencia y dándose cuenta que el Municipio no hace acciones a la ligera, que la prioridad para el Alcalde el El Mante Juan Francisco Leal Guerra, sin lugar a duda es la vida integra de la ciudadanía, acción que debe de ser ejemplo para muchos otros municipios.