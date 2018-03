RESEÑA POLÍTICA

Por: Juan R de la Sota

La visita del ex priista López Obrador a Tamaulipas

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República, si no se registran adversidades, iniciará oficialmente el próximo 5 de abril su campaña en el Municipio fronterizo de Nuevo Laredo, donde agendó reunirse con militantes de su partido y simpatizantes.

De ser verídica la anterior información dada a conocer por Gastón Herrera, Coordinador Distrital de MORENA, en dicho municipio, le organizarán un evento masivo para que el tabasqueño, ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, de a conocer sus propuestas ante la comunidad.

También tiene contemplado visitar las ciudades de Reynosa y Matamoros, pero su comité de campaña no ha definido las fechas.

En Tamaulipas, Andrés Manuel, candidato del partido MORENA, no ha logrado ganar simpatías por el nulo trabajo de sus coordinadores de campaña y difícilmente obtendrá votos, porque éstos promueven su candidatura presidencial desde sus oficinas y tomando café con galletitas y además al enfrentarse al voto duro de colonos, campesinos y comerciantes, quienes tienen por costumbre sufragar por el PRI o el PAN.

Si López Obrador, pone a trabajar a sus coordinadores de campaña en Tamaulipas, existe la posibilidad de que gane miles de votos en ésta entidad federativa.

El electorado tamaulipeco se encuentra indeciso y están analizando muy bien por cual candidato votar en las próximas elecciones a realizarse el primero de julio.

La gente ya no cree en la política y ni en quienes la ejercen y tienen razón, pues no les cumplen sus demandas para resolver sus necesidades, una vez que llegan a los puestos de elección popular.

Por si no lo sabía, López Obrador, fue un activo militante del PRI, hace varios años, renunció a este partido, porque no le cumplieron sus caprichos y necedades.

Se rumora que su candidatura es apoyada por Carlos Salinas de Gortari, quien decidió respaldarlo, porque los priistas y panistas determinaron no permitir más ser manipulados y manejados por éste ex presidente mexicano, presunto actor intelectual del asesinato del ex candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta.

López Obrador, es un personaje invadido de mal humor, por asuntos insignificantes se enciende, es altanero y prepotente, es aficionado a la falsedad y desprecio, es vengativo y represivo, es aliado de la imposición, el chantaje y el abuso de poder y enemigo de la gente pobre.

El tabasqueño con sus propuestas le juega el dedo en la boca al respetable elector, para que le den el voto, pues le apuesto doble contra sencillo que no podría cumplir con las promesas que ha hecho, ya que la economía del país, no se encuentra en condiciones para cumplirlas.

Si gana las elecciones, aplicaría miles de justificaciones para no atender sus promesas, entre ellas que le dejaron una Presidencia de la República, sin fondos económicos, que es necesario despedir empleados burócratas, que se recorta el presupuesto para las actividades productivas.

Que es necesario mantener las tarifas eléctricas, los precios de las gasolinas y por consecuencia de los productos básicos, que se suspenden los programas sociales hasta nuevo aviso, que es conveniente aumentar impuestos y que no puede intervenir para frenar los abusivos cobros de las arbitrarias empresas de telefonía y otros argumentos para no combatir la inseguridad, entre otras acciones que no serán del agrado de los mexicanos.

Lo anterior lo realizaría, no al asumir una decisión personal, sino sería obligado por quienes lo apoyan para llevarlo a la Presidencia de la República, entre ellos Carlos Salinas y pandilla, quienes seguramente invierten mucho dinero, en aras de tener la protección del Presidente, para defender sus intereses.

El principal problema que enfrentaría sería la inseguridad y difícil se ve que pueda eliminar esta grave situación.

Lo cierto es que varias de las propuestas de López Obrador, son incongruentes y en estos momentos fuera del marco legal, las cuales finalmente afectarían a la sociedad.

Las campañas políticas comienzan el próximo mes y Andrés Manuel, realizará su primer evento como candidato en Nuevo Laredo, para buscar el respaldo popular, en donde no se le vaticina gran apoyo, pero sí abundarán los espías en busca de priistas y panistas traidores.

Cambiando de tema, el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, avaló y justificó la lista de aspirantes a diputados y senadores por la vía plurinominal de su partido, al afirmar que es incluyente, balanceada y representativa de sectores.

“La lista de candidatos plurinominales del PRI al Congreso de la Unión es balanceada y cumple con el propósito de tener equilibrio de representatividad regional, sectorial y de distintos perfiles”, aseguró.

Para el PRI de Tamaulipas, no es incluyente, balanceada ni representativa de sectores, porque sólo una aspirante tamaulipeca de la lista tiene posibilidades de llegar a la Cámara Baja.

El PRI de este estado lo representarán muy pocos legisladores en la Cámara de Senadores y Diputados, por esa vía, fue excluido y despreciado.

A lo mejor llegan otros, dentro de la repartición para cumplir con la pluralidad política y esto sucedería si el PRI es aplastado en las urnas.

A José Antonio Meade y su PRI, no le pinta bien el panorama político- electoral y podrían perder las elecciones en Tamaulipas, toda vez que así lo han determinado los viejos dinosaurios priistas tamaulipecos que se han apoderado del partido tricolor en esta entidad y que actúan con perversidad desde la oscuridad en un lugar de México o el extranjero.

Aunque teniendo conocimiento de las viejas y corruptas prácticas del PRI, no se descarta que ya en la campaña oficial, el candidato Meade, sorprenda aumentado su popularidad y gane votos para llegar a la Silla presidencial.

Todo puede suceder, en política nada está escrito. López Obrador y el panista Ricardo Anaya, podrían disimular hacer campaña para darle paso al abanderado priista.

El próximo mes inicia el juego oficial entre los candidatos presidenciales y el que aplique mejor estrategia, el que realice gran trabajo y el que ofrezca una propuesta congruente y creíble que resuelva las necesidades de los mexicanos ganará las elecciones.

En otro asunto, José Antonio Meade Kuribreña, recibió el respaldo del magisterio nacional, pero enfrenta una piedrita en el zapato que se llama Elba Esther Gordillo Morales, ex líder de los maestros, quien es una de las políticas que ha traicionado al PRI y quien desde su prisión domiciliaria le podría gestionar miles de votos en contra a los candidatos priistas.

Doña Gordillo, se rumora, le apuesta a la candidatura de López Obrador, para que éste, en caso de llegar a la Presidencia de la República, le solucione a favor la situación jurídica que enfrenta y le conceda absoluta libertad, para seguir robando las cuotas del magisterio nacional.

El dato: En Tamaulipas todos trabajan y se esfuerzan para lograr un Estado con desarrollo y seguro, donde impere la paz y tranquilidad, menos los diputados del Congreso Local y su líder Glafiro Salinas Mendiola, quienes no han cumplido con su obligación y responsabilidad de elaborar y aprobar leyes que promuevan el mejoramiento de las condiciones de vida de los tamaulipecos.

