POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

Para nosotros como analistas políticos hasta la mitad del debate –10:15 horas de la noche de ayer domingo, el candidato presidencial que se veía ya como el ganador del histórico segundo debate era el candidato de la coalición Todos Por México PRI-PVEM-PNA, José Antonio Meade Kuribreña.

Muy a su estilo personal como lo es el de mofarse de sus adversarios y gritando a los cuatro vientos que en lo que va de su campaña va arriba 25 puntos, lo que logró con sus ya famosas “ocurrencias” y falta de compostura en el marco del debate, de lo que se percataron los dos moderadores, lo que logró Andrés Manuel López Obrador fué convertirse en “el negro del circo” al que le tiraron duro Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez Calderón.

Definitivamente la noche de anoche no fue la noche del abanderado de la coalición Por México al Frente PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, ya que si tenía alguna factura pendiente con López Obrador éste se la cobró y con intereses, ya que en su plena cara le gritó sonriendo burlón, que era “un mentiroso”, por los números que presentó en su contra. Y para descansar más le remarcó que “estás acostumbrado a mentir.

Con esto le bastó y sobró a Ricardo Anaya para agarrar de su puerquito a López Obrador, contraataque al que le ayudó sin condiciones el candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez Calderón, popularmente conocido con el mote de “Bronco”.

No sabemos a ciencia cierta si es verdad o no la salida de los más de dos mil militares que han venido participando en el operativo especial del combate al crimen organizado en Tamaulipas; pero de ser así desconocemos la razón por lo que esto ocurrió y sí que es muy lamentable porque en ese sentido somos uno de los estados en los que los chicos malos les han perdido el respeto a las autoridades locales.

Como periodistas nos da cierta cosa reconocer con esto que prácticamente no estamos enterados de lo que está ocurriendo en Tamaulipas, o al menos de lo más importante, pero, pero, pero, nos vamos a justificar aduciendo que sobre de tan terrible noticia, cierta o no, no hemos visto declaraciones del Gobierno Federal ni del Estado y en lo personal no somos afectos a inventar cuentos.

Lo que si es cierto es que Tamaulipas aún no cuenta con el número de policías debidamente capacitados para enfrentar de por si solo el grave problema que implica la presencia de los carteles de las drogas y sus constantes enfrentamientos en los que lamentablemente también muere gente inocente, incluso menores de edad.

La advertencia de la retirada de las fuerzas federales fue hecha desde hace tiempo por el mismo Presidente Enrique Peña Nieto, en cuyo marco el mandatario nacional urgió a los gobiernos de los estados a capacitar sus policías, entendemos que en Tamaulipas el gobierno de los vientos del cambio lo está haciendo, pero apenas tienen año y medio en el poder.

Empresarios, comerciantes e incluso ganaderos de la entidad no ven el retiro de la tropa como una buena señal, ya que la sola presencia de las fuerzas federales ofrece garantías a todos los inversionistas que tiene contemplado instalarse en éste estado del norte del país, dijo el presidente de la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas, José Piñeiro.

Por su parte el consejero estatal de la Unión Regional Ganadera, Gildardo López Hinojosa, aseguro en éstas condiciones es peligroso para los ranchos de la entidad el carecer del apoyo de las fuerzas federales. Y remarcó que si esto sucediera volverían la inseguridad y los mismos problemas a los ranchos, por lo que consideró que “necesitamos de la presencia militar y de la Marina”.

El dirigente de la FECANACO en Tamaulipas, Julio Almanza Armas, instó a la Federación para que apoye las labores de seguridad pública ya que el nivel de delitos del fuero común han aumentado y los índices de robos de vehículos, negocios y asaltos están todavía altos.

Prueba irrefutable de que la delincuencia organizada está rebasando ya a las autoridades federales son los robos de que están siendo objeto en las últimas fechas los trenes de carga, a los que para obligarlos a detener su marcha trastocan los cambios de vías, propiciando en muchos de los casos su descarrilamiento o que choquen con otro tren, como acaba de ocurrir en Orizaba, Veracruz, con lo que los daños se elevan a millones de pesos.

Cosas como éstas solamente se veían en México en los tiempos de la revolución y en películas producidas en Estados Unidos, en las que los asaltantes de a caballo paraban los trenes a punta de bala, para llevarse con ellos algún cargamento de oro o plata, pero en nuestro país se están llevando de trigo para arriba.

Creemos que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ya se dió cuenta de como los chicos malos están ampliando cada día sus actividades ilícitas para allegarse de más recursos y la más reciente para nosotros es el robo de trenes, nuevo delito que se viene a sumar a la lista de los secuestros, extorciones, tomas clandestinas de energéticos y la trata de personas, además obviamente del trasiego de drogas con Estados Unidos pero, pero, pero, sobre el robo de trenes no han hecho nada hasta ahora.

Nunca nos convenció ni nos ha convencido el supuesto secuestro de la candidata del Partido del Trabajo (PT) y MORENA a la alcaldía de Alvaro Obregón, Michoacán, María de Lourdes Torres Díaz, la que es esposa del ex alcalde del mismo municipio, Juan Carlos Arreygue Núñez, el cual está preso desde julio del 2016 acusado de ser el autor intelectual del homicidio de 10 jovenes, cuyos cuerpos fuéron encontrados en otro municipio.

A pesar de que el gobernador del estado, Silvano Aureoles, haya confirmado que la candidata fue rescatada durante un operativo en la zona metropolitana de Morelia, para nosotros tiene todos los tintes de ser o haber sido un auto secuestro con fines publicitarios para impulsar su campaña política-electoral, porque en la guerra como en la política todo se vale, al menos en México.

La UAT no para y sigue haciendo cada vez más profesionistas para bien de México, del mundo y en particular de Tamaulipas, prueba de ello que ésta Universidad acaba de entregar una nueva generación de egresados de la Facultad de Enfermería Campus-Victoria, que es uno de los programas del área de la salud, más reconocido y avalado por organismos nacionales y extranjeros.

A éste evento que se llevó a cabo en las instalaciones del Teatro Juárez de la UAT, asistió con la representación del rector, José Andrés Suárez Fernández, la directora del Servicio Social Cinthya Patricia Ibarra González, evento en el que por parte del Gobierno del Estado estuvo Flavio Hinojosa Alvarez y por el Municipio de Victoria el alcalde interino José Alejandro Montoya Lozano, además del director del Hospital Civil Eduardo Martínez Bermea y la directora de la Facultad de Enfermería Victoria, Laura Roxana de los Reyes Nieto. Y vamos por más.

En términos generales la noche se la llevó José Antonio Meade Kuribreña el que respondió sobriedad y pleno conocimiento a todas las preguntas que le plantearon los dos conductores y uno que otro de los 42 ciudadanos que fuéron invitados al debate y parecían mirones de palo ú observadores. Pepe Meade dio cátedra, con respuestas claras y contundentes, fue en todo el mejor de los cuatro.

