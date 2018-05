La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

LAS DOS CARAS DE LOPEZ OBRADOR

Sí que es grande la cantidad de acarreados que ha movilizado López Obrador a los eventos que como candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia ha encabezado durante las últimas fechas en diferentes municipios del estado.

De éstos evento destaca el mítin que recién acaba de presidir y que se llevó a cabo en la Playa Miramar de Ciudad Madero, del que se publicó que asistieron alrededor de 16 mil personas. Otro evento en el que mismo López Obrador se sorprendió por la cantidad de personas reunidas en la Plaza Hidalgo de Nuevo Laredo, en donde unos aseguran que hubo cinco mil personas y otros hablan de tres mil.

Desde nuestro muy personal punto de vista creemos que los acarreos de gente le han dado magníficos resultados ya que con esos videos, y además editados, tiene convencido a todo mundo de que el Mesías de los morenos ya ganó las elecciones del domingo Primero de Julio.

Tan es así que después de perder las elecciones del 2006 con Felipe Calderón Hinojosa, entusiasmado por la cantidad de sus “fans” a su alrededor, López Obrador tuvo la ocurrencia de autonombrarse Presidente Legítimo de México, llegado en su locura al extremo de tomarse protesta el mismo.

Seguramente habrá quien le crea a López Obrador que los miles de personas que en conjunto han asistido a los mítines de su campaña no son acarreados, sino personas “a las que les nació en su corazón el deseo de ir a verlo, escucharlo y saludarlo de mano, además de tomarse con él la consabida foto del recuerdo”.

A nosotros con más de 30 años de ejercer el periodismo y metidos de lleno en la cosa política, ya no nos pega ese chicle, pero, pero, pero, estamos seguros de que los cientos de campesinos que reúne en las plazas públicas durante las “asambleas informativas” ellos si se van a tragar ese cuento.

Otra faceta de López Obrador de la que muchos no se han percatado todavía, es que por un lado se hace pasar como el Mesías de los militantes y simpatizantes de su partido MORENA, al que de un tiempo a la fecha todos los días lo escuchan hablar de “amor y paz”, además de asegurarles que no va caer en provocaciones, ya que con los 18 puntos que va arriba de sus adversarios no tiene por qué arriesgarse.

Por el otro lado Paco Ignacio Taibo II, el que además de ser uno de los allegados y principales asesores de AMLO, le ha dado a conocer al mundo que van a requisar las empresas de los empresarios que le jueguen las contras a López Obrador y a fusilar a los traidores, a los que de pilón les mienta la madre en el video que aprece en las redes sociales.

Pero, pero, pero, al día siguiente con su fingida sencillez y humildad López Obrador saca la cabeza para cerrar el tiro de precisión, desconociendo lo que dijo su gran amigo y asesor, haciendo hincapié en que si lo hizo lo dijo a título personal, pero el mensaje llegó a donde tenía que llegar. Amor y paz hermano.

Por cierto entrevistado por el periódico El País que es uno de los diarios de mayor circulación en España, Paco Ignacio Taibo II aseguró que de no llegar a tener López Obrador Mayoría en el Congreso de la Unión durante su gobierno, gobernarán “por decreto”, como aseguró que ocurre en otros países.

Sin embargo el Presidente Enrique Peña Nieto, el que ya convenció a López Obrador de que no tiene metidas las manos en el proceso electoral que está en marcha, ya le puso un tapón en la boca al Taibo haciéndole ver que los empleos no se generan por decreto. Con eso o más.

Siguiéndole con más de lo mismo lo que trascendió desde Morelia, es que “en breve” tendrá más cambios el equipo de campaña de José Antonio Meade Kuribreña, lo que a decir verdad nos pareció una magnífica noticia.

Pero “el amor se fue al pozo” al adelantar el mismo candidato de la coalición Todos Por México que Aurelio Nuño Mayer y Eruviel Avila se quedan en sus cargos. Será tan así que Peña Nieto aún no se haya percatado que Aurelio Nuño Mayer es el responsable del fracaso de Pepe Meade como candidato de la coalición. Eruviel Avila es otra cosa, pero son muchos los priístas que esperan la salida de Nuño Mayer o se trata de jugar a perder la elección.

Ya de por si el vicepresidente de la Cámara de Diputados por el Movimiento Ciudadano (MC), Arturo Santana Alfaro, que forma parte de la coalición, dijo que el cambio en la presidencia del PRI “llega demasiado tarde”, además que se trata de una decisión de aplicar ajustes en la campaña de Pepe Meade, por la Presidencia de la República.

Al día de ayer se difundió con bombo y platillo la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa éste 3 de mayo, fecha que se instauró en el año de 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. A decir verdad ya ni gusto nos da por ésta celebración, porque sentimos que cada vez son menos los gobiernos que respetan a los periodistas y su derecho a ejercer la libertad de expresión, que tanto cacaraquean en evento oficiales relacionados con el tema.

El miércoles el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que su contrincante, Ricardo Anaya, junto a un grupo de cinco empresarios tratan de convencer al jefe del Ejecutivo para que el candidato de su partido, José Antonio Meade, decline en favor del panista.

López Obrador dijo que incluso los empresarios presionaron a Anaya para que deje la aseveración de que “meterá a la cárcel” al actual Presidente, en caso de asumir el poder, para que acepte el trato.

Nuestras antenas nos están reportando que en el mítin que encabezó López Obrador, en el municipio de Mante, al doctor ex alcalde y ex Secretario de Salud en el Estado y ahora candidato del PES a diputado federal, Héctor López González, un grupo de mantenses le hiciéron el feo, lo que a decir verdad lamentamos porque lo conocemos y sabemos que es uno de los pocos políticos que en su encomienda van buscando servir al pueblo.

En la UAT los estudiantes destacados por su alto promedio desde un siempre han sido reconocidos por esta Universidad y prueba de ello es que el nuevo rector José Andrés Suárez Fernández, encabezó en el Campus Victoria la ceremonia de la entrega de estímulos económicos a alumnos hijos del personal académico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que destacaron en el semestre anterior como estudiantes de excelencia.

En el marco del evento que se llevó a cabo en el Centro de Gestión del Conocimiento, el rector Suárez Fernández hizo entrega de éstos estímulos a 85 alumnos tanto de licenciatura como de educación media superior, que estudian en los diferentes planteles de la UAT en el estado, el que acompañado del secretario general del SUTUAT, Luis Gerardo Galván Velazco, refrendó el compromiso con la planta docente para seguir avanzando en los diversos beneficios que les otorga la UAT. Y vamos por más

