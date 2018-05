RESEÑA POLÍTICA

Juan R. de la Sota

Las fechorías de los dirigentes del PES

Enoc Pineda Morín, es un político incongruente que usa al Partido Encuentro Social (PES), para acusar sin fundamento, en aras de ganar apoyo ciudadano para su instituto político, además es un lidercillo abusivo por el poder que le ha concedido su hermano, el diputado federal Abdíes y que ha utilizado para cometer múltiples fechorías.

Abdíes Pineda, es un chapulín de la política que ha privilegiado la traición y deslealtad, al abandonar al PRI, partido que lo hizo diputado local, para saltar al liderazgo de PES, a fin de conseguir, sin hacer nada, poder y dinero mediante una diputación federal.

Los señores Pineda Morín, pertenecen al establo del convicto Eugenio Hernández Flores. Por eso no sorprende su actitud prepotente y corrupta, la cual debería ser frenada por las autoridades competentes.

El legislador federal Abdíes, es desleal y ambicioso y no le interesa venderle su alma al diablo con el interés de lograr poder político y fortuna. Abdíes y Enoc, provienen de una cultura de la traición, abuso y de violación a la ley, son chicos indeseables, incómodos y nefastos que se están ganando el rechazo de familiares, militantes y amigos.

Enoc, utiliza el poco poder que tiene el PES para abusar de ciudadanos, pues recientemente una camión materialista de su propiedad chocó una camioneta de reciente modelo , propiedad de un trabajador de educación y se niega a pagar la reparación de los daños, advirtiendo al afectado: “hazle como quieras, pues yo estoy bien parado con el gobierno”.

Por su parte, Abdíes, utiliza la dirigencia estatal del PES y la diputación federal, para aumentar su poder económico y por consecuencia su fortuna, a través de los sueldos legislativos y prerrogativas electorales.

Líneas arriba le mencioné que Enoc, hizo una acusación, sin presentar pruebas y si no las muestra, debería iniciarse el procedimiento legal correspondiente para que se le aplique la ley.

Este politiquillo de a mentiras y comerciante de la política, acusó, sin pruebas que autoridades estatales y municipales operan a favor de sus partidos, utilizando los programas sociales para asegurar votos y consideró que el PRI utiliza como estrategia política el tema de la regularización de los vehículos extranjeros.

Al menos gente de otros partidos busca resolver las necesidades de la gente, no como ellos, que ni un vaso de agua gestionan para las familias pobres y sí con toda ilegalidad e impunidad sobreviven del presupuesto público.

Hace acusaciones que no puede probar, para ganar simpatizantes y militantes para sus despreciado partido, su dicho no tiene relevancia, puesto que no presentó pruebas de la utilización de programas sociales para a favorecer a partidos.

Enoc Pineda Morín, titular del área política del Partido Encuentro Social, es un inmoral, pues él y su hermano cuando militaban en el PRI eran los encargados de realizar “viejas prácticas electorales” para conseguir votos a favor de los candidatos priistas.

Pide elecciones libres y democráticas, cuando él fue impuesto en el área que ocupa en dicho partido y no sólo eso, su hermano se autonombró candidato a diputado federal y dirigente estatal del PES. Si, es lo contrario que compruebe que la militancia lo designó a su hermano Abdíes, líder y contendiente a legislador federal.

El señor Enoc, no tiene calidad moral para exigir honestidad, porque no comprueba el destino del dinero que recibe de la autoridad electoral por concepto de financiamiento público y que la misma militancia lo acusa de gastarlo en privilegios personales como buenas comidas en los mejores restaurantes, despensa para su familia, gasolina para sus vehículos y viajes de de placer y distracción en el extranjero y territorio nacional.

Abdíes y Enoc, son unos geñistas vividores de la política que sólo han utilizado diversas trincheras para enriquecerse a través de la violación de la ley y si la autoridad competente no los frena, seguirán cometiendo abusos en contra de los tamaulipecos.

Cambiando de tema, también habrá debate entre candidatos a la Presidencia Municipal de Reynosa.

El Instituto Electoral de Tamaulipas, informó que este debate se llevará a cabo el 10 de junio próximo en un salón de un hotel, ubicado en la zona dorada de Reynosa.

En el debate organizado por el colectivo “Renovación Ciudadana”, participarán Maki Esther Ortiz Domínguez, por la Coalición Por Tamaulipas Al Frente; Serapio Cantú Barragán, por el PRI; Ignacio López padilla, por el Partido Verde Ecologista de México.

Nadia Elizabeth de la Rosa Ledezma, por el Partido Nueva Alianza y José Ramón Gómez Leal, por la Coalición “Juntos Haremos Historia”.

Este espacio servirá para que el pueblo reynosense conozca las aptitudes, habilidades y capacidad de cada uno de los aspirantes y su estrategia para resolver las necesidades y problemas de la población.

Por cierto, el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, José Andrés Suárez Fernández, está a favor de que se realicen debates entre candidatos, al considerar que con estos se acerca a la población las propuestas de quienes pretenden representar a la ciudadanía en los cargos de elección popular.

Las puertas de la UAT están abiertas para organismos públicos y privados que pretendan hacer ese tipo de eventos que fortalecen la democracia del Estado y el país. Para el debate entre los candidatos al Senado, la Máxima Casa de estudios prestó el auditorio del Centro de Excelencia Campus Victoria.

En otro asunto, el cavacista Eliseo Castillo Tejeda, delegado federal en Tamaulipas de la Secretaría de Gobernación, exigió la implementación de un buen operativo de seguridad, para garantizar la tranquilidad a los ciudadanos y puedan salir a votar, sin temor, el próximo 1 de julio, día de la jornada electoral.

Con una sugerencia o exigencia, no le garantizaría esa paz a los electores, sino poniéndose a chambear, en lo que le corresponde y su función es gestionar el reforzamiento de la seguridad por parte de militares y la policía federal el día de la jornada electoral.

Su obligación, es solicitar al Gobierno Federal la presencia de operativo especial de vigilancia, para que se garantice esa protección a la ciudadanía y que él está planteando.

Dijo que es indispensable garantizar la seguridad tanto a candidatos como a ciudadanos, para evitar riesgos en la jornada electoral. Esto, Castillo Tejeda, no debería proponerlo, sino gestionarlo, para que desquite su sueldo y no esperar a que otros hagan su trabajo.

Dejamos en el camino al citado funcionario burócrata, que pretende hacer su trabaja sentadito en su oficina, para plantear la necesidad de que autoridades de los tres niveles de gobierno trabajen de manera coordinada a fin de resolver el grave problema de desabasto de agua prevaleciente en el municipio de Victoria.

Supongo que si no hay abasto permanente del vital líquido a todos los sectores poblacionales, es porque los pozos de abastecimiento existente en esta capital se secaron y porque el bombeo de la Presa “Vicente Guerrero”, no es suficiente para atender la demanda de todos los usuarios y cuyo padrón se ha incrementado considerablemente en los últimos años, por el crecimiento de la ciudad.

Si las fuentes de abastecimiento de la ciudad se secaron, lo que debería hacer el municipio es gestionar recursos para la construcción de otro acueducto que suministre de agua desde dicha presa a los victorenses, porque el denominado acuaférico no resolverá el grave problema de desabasto que la población padece desde hace varios meses.

En concreto, si no hay agua para abastecer a todos los usuarios, la solución es la construcción de un nuevo acueducto, obra difícil de aterrizar, por su elevado costo.

El dato: Rigoberto Guevara Vázquez, líder del SNTE en Tamaulipas, está demostrando capacidad, habilidad y profesionalismo para defender los derechos del magisterio tamaulipeco, esto luego de lograr que el adeudo que se mantiene con los maestros se esté atendiendo. Le han pagado a 4 mil de los 10 mil profesores con los que enfrentan el adeudo. Este es el tipo de líderes que merecen el aplauso y reconocimiento de los agremiados de un sindicato.

