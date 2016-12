EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

LAS FOTOGRAFÍAS DEL PODER

Hace unos días el PRI Nacional juzgó a Tomás Yarrington Ruvalcaba y determinó expulsarlo de ese partido político.

Lo expulsaron porque el ex gobernador de Tamaulipas ha sido acusado, entre otras cosas, de lavado de dinero, de coludirse con el crimen organizado y practicar el narcotráfico al menos en la modalidad de “hacerse de la vista gorda”.

Y como consecuencia de esas graves acusaciones la Comisión de Justicia Partidaria del PRI Nacional decidió expulsar al ex gobernador tamaulipeco oriundo de la ciudad de Matamoros.

¿Usted se enteró de esa anoticia verdad? Creo que todos los tamaulipecos sabemos desde hace días que el PRI expulsó a Tomás Yarrington Ruvalcaba. Vaya pues, ¡que Tomás ya no es priísta!

Entonces yo me pregunto ¿por qué diablos sigue estando la fotografía de Tomás Yarrington Ruvalcaba en la Galería de Presidentes en la planta baja del edificio del PRI Tamaulipas?

Sí, el mismo edificio que se ubica en el boulevard Praxedis Balboa de Ciudad Victoria, en donde en el año de 1996 Tomás Yarrington despachó como presidente del comité directivo estatal del PRI de nuestro estado.

Pero da la casualidad que la actual presidenta del PRI Tamaulipas Aída Zulema Flores Peña, o no se ha dado cuenta que el ex gobernador ya fue expulsado de este partido o no quiere aceptar la decisión del comité ejecutivo nacional del tricolor y está en franca rebeldía, o de plano la expulsión no es motivo suficiente para ella como para quitar de la Galería de Presidentes la fotografía de Tomás Yarrington Ruvalacaba.

Así las cosas en este PRI que ha caído al abismo de las preferencias electorales, institución que a base de contradicciones se niega a mejorar y sobre todo a dar una mejor imagen a sus militantes y al resto de los ciudadanos de Tamaulipas.

Y si de fotos hablamos ¿qué le parece la que se tomaron juntitos Ramiro Ramos Salinas y Carlos García González? El primero del PRI y el segundo del PAN.

Esa fotografía llenó de malos pensamientos la cabeza de muchos militantes priístas tamaulipecos que están hartos de ver como los tricolores que fueron personajes encumbrados en la política de la entidad no han sabido permanecer luchando al lado del resto de la militancia en este momento electoralmente difícil para el PRI.

Pero la calma tiene que llegar, porque en verdad de lo que se trató fue de una reunión de Ramiro Ramos y Carlos García para coordinar los trabajos de la COPECOL (Conferencia Permanente de Congresos Locales).

El priísta Ramiro Ramos Salinas es el presidente de este organismo y Carlos García González es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tamaulipas y vicecoordinador de la COPECOL.

Y no, no se trató de un acto de entreguismo político de parte de Ramiro Ramos. Que no se espanten los priístas, aunque a decir verdad, la sospecha ni siquiera cabe en esta reunión, porque el PRI ya no tiene nada que entregar. ¡Todo se lo quitaron en las urnas en el pasado 05 de junio! ¡Están en la calle!

Y finalmente están otras fotografías del poder tamaulipeco. Se trata de las fotos que le tomaron a Enrique Cárdenas del Avellano junto a Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de gobernación en México.

Enrique Cárdenas se acercó a Osorio Chong en una reunión que el funcionario sostuvo con empresarios de este estado en el Club Campestre de Ciudad Victoria el pasado lunes.

Enrique Cárdenas del Avellano le dio la queja al priísta Miguel Ángel Osorio Chong de que en Tamaulipas no quieren cambiar de presidente del comité directivo estatal del PRI.

Y mientras Enrique Cárdenas saludaba y hablaba con el secretario de gobernación, a unos metros de ese “acercamiento”, Aída Zulema Flores, presidenta interina del PRI Estatal, miraba intensamente.

Le echaba una mirada de fuego a Enrique Cárdenas, casi se le salían los ojos de sus orbitas, como queriendo adivinar qué le estaba comentando al funcionario federal y priísta connotado.

Las imágenes hablan, y todas son fotografías del poder. Poder que para algunos ya se esfumó como el caso del ex gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba, y para otros se convierten en sospecha como la de Ramiro Ramos Salinas y las fotos de Enrique Cárdenas son anhelos políticos.

MAQUIAVELITO

…La marca “Tam” que identifica al gobierno panista actual de Tamaulipas, será el logotipo que más muevan desde palacio estatal. Hay que ver cómo recibe esa marca la población, porque sin lugar a dudas la marca que más identifica al gobierno panista vigente son Los Cuernos de Cabeza de Vaca. Hasta el momento una marca personal sobrepasa a la del PAN Tamaulipas y a la del gobierno estatal en funciones.

