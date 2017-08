POSDATA

GASTÒN ESPINOSA GLZ.

LAS GANAS DE JODER AL MANTE

Juan Francisco Leal Guerra llegó para quedarse.

Quienes apostaron por una presunta debilidad o intentaron enfermarlo se quedaron con las ganas. Nunca cedió a caprichos personales o se intimidó por quienes deseaban secuestrar los destinos del municipio.

Si quienes lo apoyaron por interés económico en el pasado creyeron tener a un edil sumiso se quedaron con las manos vacías por eso durante meses estuvieron criticando sin ton ni son cada una de las actividades del presente gobierno municipal.

Traen unas ganar de joder al Mante.

Cuando los anteriores aliados se dejaron ir por la esperanza de un futuro económico mejor traicionando con ello la confianza ciudadana mostraron su verdadera cara: Malicia y ambición desmedida. Pactaron con el diablo.

Hoy la realidad ubica a cada quien en su justa dimensión.

A Juan Francisco Leal Guerra le sostiene su credibilidad, su honorabilidad, manteniendo intacto ese halo esperanzador que le permitió ganar las elecciones el año pasado, su saldo de confianza y optimismo persiste a un año de llegar a la presidencia municipal de El Mante.

Si hay alguien a quien el futuro le sonríe es a Leal Guerra, se trata de un personaje que gusta de retos y que se prepara para afrontarlos, no es de esa clase de políticos ambiguos en su actuar y hablar, sui generis el tipo.

A días de que el alcalde mantense rinda su primer informe de actividades las cosas pintan mejor teniendo como primer paso la estabilidad en un equipo de trabajo confiable y afable cuyo compromiso con la ciudad es evidente, sumado a proyectos que en los próximos meses podrían bajar, teniendo en cuenta que el sector educativo ha sido de los más beneficiados.

Si Juan Francisco Leal no dudó el tomar el reto de ser abanderado del PAN, ahora como alcalde no le asustaría para nada la idea de continuar con esa mística de trabajo porque garantiza equilibrio, trabajo y buena administración, en el partido siguen muy de cerca su trabajo ya que además representa el fiel del a balanza, equilibrio puro entre los grupos políticos que difícilmente podrían coincidir entre ellos.

Leal está presto para rendir su primer informe, pero más listo está para darle continuidad a su gobierno por unos años más.

PD: Los buitres andan azuzando. Por el ejido Mante algunos simpatizantes de un proyecto político quieren que padres de familia, maestros y alumnos vayan al informe de Juan Francisco Leal Guerra para protestar por lo que dicen es la “falta de apoyo” ya que desde hace tiempo vienen pidiendo un transformador. Lograràn su cometido?

LA LISTA FALSA DEL PRI-EGIDIO

La tiraron a diestra y siniestra.

Manejaron a Mónica González, Cristóbal Rosales, Manolo Rodríguez, Fernando Zambrano, Carlos Morris, Herminio Garza, Ely Blackmore, Carlos Bolado, Homero de la Garza, Pepe Cárdenas, Lucino Cervantes y hasta el mantense Jesús Serna. Todos los antes nombrados con grandes y algunos con graves nexos con el ex gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú.

La que sería una primera lista de presuntos colaboradores del nuevo dirigente del PRI en Tamaulipas, Sergio Guajardo Maldonado, quedó en “borrego” que fue devorado por algunos medios deseosos de sangre.

De inmediato, el PRI desmintió la veracidad de esa lista al señalar que esta semana se van a dedicar a revisar los perfiles de quienes habrán de acompañar a su dirigente estatal a fin de cumplir con lo ofrecido, contar con un Comité Directivo Estatal representativo y plural.

Los agoreros del mal se multiplicaron pero al pasar de las horas se esfumaron.

Por cierto, ayer el flamante dirigente priista sostuvo una rueda de prensa en donde dejó en claro que su partido será una oposición muy demandante pero propositiva y sin cerrarse a los temas que demanda la sociedad tamaulipeca, porque los 500 mil votos que obtuvieron en la pasada elección sí saben dónde están y que habrán de tener una buena representación. Sergio asegura que encabeza una dirigencia itinerante, con un contacto directo con simpatizantes, sectores, organizaciones y comités municipales.

NOÈ ALVARADO Y SU LEGÌTIMA ASPIRACIÒN

Conozco a Noé.

Sé de su andar en el servicio público allá por 1987 en Antiguo Morelos.

En su historial como maestro las mejores calificaciones la otorgan las generaciones de estudiantes que pasaron por sus manos; en el servicio público siempre se ha distinguido por su eficacia y don de gente.

No hay en su largo historial de trabajo un ápice de sospecha, señalamientos o denuncia, por el contrario, solamente existen reconocimientos y agradecimientos. La polémica en él jamás hizo nido.

Noé Alvarado es un distinguido miembro del Partido Revolucionario Institucional, puede presumir de estar siempre en las buenas y en las malas, nunca ha respaldado proyectos ajenos a los del PRI y es por lo tanto un hombre de instituciones.

Hoy que son tiempos de definiciones políticas y que su partido vive un momento complicado, Noé Alvarado levanta la mano para decir que está a disposición de su instituto político para contender para la presidencia municipal de Nuevo Morelos, tierra en la que vive actualmente con su familia desde el año dos mil.

Con Noé, el PRI tendría una propuesta seria, alentadora, honesta porque no se trata de un capricho o algún interés de grupo, porque el partido requiere credibilidad y respuestas serias ante la ciudadanía, ya no son tiempos para el cacicazgo ni el capricho marital. El PRI necesita ganar credibilidad ante el electorado porque un pueblo como Nuevo Morelos ya no merece ser un negocio de familia.

El Partido Revolucionario Institucional debe respetar a su militancia y escuchar a la gente, ya no debe abrir espacios a los políticos oportunistas que solo en campaña se acuerdan de ellos y cuyos intereses están en otro lado.

Conozco a Noé.

Sé que ama a su familia y quiere al partido, por eso sus aspiraciones además se legítimas son serias por lo que está despertando el interés de la gente en torno a su proyecto aunque a su vez despierta el celo en otros. Nuevo Morelos ya merece un candidato sensible, humano, honesto y trabajador…y en el arca hay lugar para todos.

EL EFECTIVO MOTA

La comisión municipal de agua potable y alcantarillado Mante ha dejado de ser una sucursal de la ineficacia y el pretexto para dar paso al ordenamiento y las buenas cuentas.

Para ello, el presidente municipal Juan Francisco Leal Guerra se mantiene al pendiente del funcionamiento del organismo para que siga ofreciendo un servicio de primera a los usuarios. El buen entendimiento que existe con el responsable de la gerencia de Comapa, Marco Antonio Mota Turrubiates, permite un trabajo en equipo muy lejano ya al burocratismo de antaño.

Hasta en los avisos para la suspensión de servicio derivado de los trabajos que se realizan por la obra del acueducto son intensificados a fin de que la ciudadanía se prevenga. Hoy por ejemplo, se anuncia que el servicio se suspenderá alrededor de las ocho de la noche y llegará en las primeras horas del día siguiente.

Un acierto lo del alcalde mantense al darle la responsabilidad a gente de experiencia y capacidad como el Ingeniero Mota Turrubiates que en asuntos de agua sabe mucho pero de administración es un artista.

SIN VOTO NO HAY DINERO

Vaya responsabilidad tendrán las entidades federativas del país al decidir si regulan en sus constituciones el financiamiento que deben recibir los partidos políticos nacionales cuando no hay elecciones estatales. Y es que ayer, el Ministro Alberto Pérez Dayán, logró que sus compañeros de la Suprema Corte de Justicia validaran la llamada “ley Kumamoto” o reforma “sin voto no hay dinero” promovida por el diputado independiente Pedro Kumamoto.

Lo de ayer puede resultar histórico al tratarse de un clamor ciudadano y en momentos en que las autoridades electorales han incrementado los millonarios presupuestos a los institutos políticos.