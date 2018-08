PASADO MERIDIANO

GRICELDA GUERRA ROMERO

Las LED de la discordia

Un duelo de antología se espera en la fronteriza ciudad de Matamoros, entre el gobierno que se va y el que llega, ya que mientras que el alcalde saliente no quiere irse sin antes hacer su santa voluntad, pero el que ya mero llega no se dejara, pues en conferencia de prensa este fin de semana, en la que estuvo respaldado por parte del que será su gabinete, así como por José Ramón Gómez, quien será el coordinador del presidente Andrés Manuel López Obrador; Mario dejo más que claro que no lo permitirá y si en caso de que se apruebe el proyecto para la modernización del alumbrado público, pues se irían hasta las instancias legales para echar abajo dicho proyecto.

Y es que ante los medios informativos Mario López aseguro que ya se está preparando, junto con un equipo de abogados, para enfrentar legalmente y echar abajo este proyecto que vendría a hipotecar a la ciudad por los próximos 12 años.

Esta iniciativa será votada durante el transcurso de esta semana en el Congreso del Estado, pero en caso de que resulte favorable el alcalde electo Mario López aseguro ante los medios que ellos no le pagaran a la empresa a la que se le concesionara el servicio, ya que echando números resulta que cada luminaria costaría a la ciudad más de 44 mil pesos, cuando su costo real es de 5 mil quinientos pesos, comprándola directamente al proveedor, por lo que el alcalde electo considera que esto sería un cobro arbitrario para la ciudad.

Haciendo un llamado a los integrantes del actual cabildo para que den marcha atrás a dicho proyecto, tal como sucedió en el cobro del impuesto predial, ya que esto vendrá a afectar a la economía de la ciudad, al generarse esta deuda que significara que Matamoros tenga menos recursos para obras más urgentes, como la pavimentación y suministro de agua.

Aunado a que se desconoce a quien realmente pertenece la compañía, que vendrá a estar a cargo de la modernización de las luminarias.

Pero el llamado también lo hizo el alcalde electo Mario López, a través de los medios de comunicación, a los diputados locales para que no permitan que la ciudad se endeude los próximos 12 años.

Según López Hernández la semana pasada sostuvo un dialogo con el alcalde saliente, Jesús de la Garza para externarle que no estaba de acuerdo con dicho proyecto de modernización de las luminarias, obteniendo como respuesta que le estaría realizando una exposición detallada del proyecto, con lo que el edil saliente insistió en llevar a cabo dicho proyecto, aun y cuando él ya va de salida y quien vendrá a enfrentar dicha deuda será Mario López.

Llamando el alcalde electo a los ciudadanos a estar pendientes, en caso de que se apruebe dicho proyecto, iniciar la lucha por echar abajo la iniciativa.

Por su parte José Ramón Gómez coordinador del gobierno de Andrés Manuel López Obrador respaldo las palabras del alcalde electo, reprobando las acciones del gobierno municipal saliente de Matamoros que vendrá a afectar a toda la ciudadanía, exhortando a los diputados locales vean por Matamoros y no respaldar el proyecto, ya que se puede conseguir las lámparas a un mejor precio, con lo que se avanzaría no solo en lámparas sino también en pavimentación, drenaje entre otras obras, considerando que con el tiempo el costo de estas luminarias pues se ha ido decreciendo. Enfatizando que se irán hasta las últimas consecuencias en caso de ser aprobado por el Congreso.