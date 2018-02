LAS AGENDAS

Las mafias del poder, están en todos lados

Por Leticia Santoyo.

Agenda política: Buscan a panista para la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. No cabe duda que el Congreso del Estado busca minuciosamente al perfil idóneo para ocupar la Presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Tamaulipas, organismo que se encuentra acéfalo desde hace varios meses, pero al parecer ninguno de los postulantes parece “llenarle el ojo” al nuevo Presidente de la Junta de Coordinación Política, Glafiro Salinas Mendiola, lo que abre la sospecha a que un panista “fuereño” venga a ocupar ese sitio.

Los requisitos marcados por la convocatoria también fueron modificados; se eliminó el “candado de la edad, puesto que entre 30 y 40 años de edad, se limitaba a personas de más experiencia, esperemos que ello, no sea un mensaje velado y especialmente dirigido a alguien, bajo so pretexto de que aún no hay ciudadanos que reúnan el perfil.

Me queda la duda, porque tanto apuro por la Comisión de Derechos Humanos en Tamaulipas, con tanto improvisados y muchos de ellos, prácticamente unos jovencitos que parecen realizar sus prácticas profesionales en la administración pública.

Agenda de medios: Tarde, pero sin sueño: Turismo hará estudios para atraer a más turistas. La secretaria de turismo, María Isabel Gómez Castro, no deja de sorprenderme, a casi dos años de su ingreso a la administración pública, da a conocer a los medios de comunicación que la dependencia realiza estudios para conocer el perfil de los visitantes y generar estrategias para aumentar el turismo en Tamaulipas.

¡Vaya que está un poco atrasada, y hasta se ha visto lenta! Ya se le pasó en blanco el turismo de invierno del 2016, las temporadas del 2017 y pues así como van las cosas y sus estudios que no han concluido, seguramente este año, Gómez Castro caminará “a ciegas” sobre las estrategias turísticas.

Si la secretaria estuviera en un partido de beisbol, diría yo, que quedó “ponchada” pues se fue en blanco en todo el bateo. Por fortuna para ella, la Secretaría de Turismo, solo pasará a la historia como un gran “elefante blanco”, aunque pocos sean capaces de señalar, que le quedó “grande el saco”.

La secretaría de turismo fijó la meta para visitantes de Semana Santa 2018, en 2 millones, cifra moderada que se cumplirá con o sin trabajo de la secretaria, pues la población necesita salir, moverse y pues Tamaulipas lo tiene todo; este periodo vacacional, será aprovechado por miles de tamaulipecos para ir a las playas, pueblos mágicos o ecoturismo.

Hago eco de la inquietud de los hoteleros y algunos negocios turísticos ¿alguien sabe en qué se está invirtiendo el 2 por ciento de impuesto en los hoteles que presuntamente se destinan a la promoción turística? ¿En dónde está la promoción turística de Tamaulipas? ¿Será que es un segmento que está en el ahorro? Veremos que responde María Isabel Gómez Castro.

Agenda ciudadana: Viejos vicios, malas prácticas: se trepa sindicato en Hospital de Especialidad. Ahora entiendo porque Andrés Manuel López Obrador ha tomado como slogan de campaña la frase “las mafias del poder”, y tiene razón, están en todas partes. El Hospital Regional de Alta Especialidad de Victoria, además de ser el más moderno, podía presumir estándares de calidad por arriba de la media nacional; ello, ha sido trastocado por viejos vicios y malas prácticas de un mal sindicato, quien encontró campo fértil al atemorizar al Director del nosocomio, Vicente Flores Rodríguez.

¿Que venía pasando al interior del Hospital? Viejos vicios: recepcionistas que dejaban su lugar por mucho tiempo, médicos con retrasos de varias horas en sus consultas, trabajadoras social de mal humor y que no atendían sus módulos, cajas de pago cerradas por cambio de turno, pero con una calma excesiva en la entrega recepción que causó quejas, jefes que no supervisaban la calidad de la atención, en fin, un caos interno que requirió “intervención quirúrgica”, pero ahora Carlos Ortega Tamez, líder sindical dice que es una intromisión en asuntos laborales.

Ortega tronó los dedos y Vicente Flores, tembló. La última palabra la tiene la Junta de Gobierno.

Comentarios: leticia_santoyo@hotmail.com