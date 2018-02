POR LA LIBRE

“Las nuevas generaciones buscan Convicción y Ética”

Por Edelmira Cerecedo García.

Si, un éxodo priista está agorando los nombres de trayectoria del partido tricolor, todos hablan de una terrible agonía, de un avión a punto de estrellarse, de un barco por hundirse, de un enfermo que esta por morir, todos ven el lado crítico, porque se han ido ex diputados, ex senadores, es presidentes municipales y de partido, y entonces que pretenden que la gente llore, o que os priistas que tienen realmente convicción y ética sean los malos de la película o los débiles y carentes de carácter, o quieren que los lleguemos a ver como un museo de ejemplo de lo que hace la gente que solo se pretende servir a sí misma, y que por ende es la primera que se va cuando las oportunidades carecen.

Me da vergüenza como el periodismo se ensalza sin la objetividad de la razón, y le vende al lector solo la parte que puede construir un debla que en la cerrazón de la militancia que atraviesa en si todos los partidos y la política actual de este 2018.

En ningún de los casos tenemos entendidos, se anda buscando a Juan Pablo III ni a la Madre tercera de Calcutla para que gobierno solo con el corazón, pues no, obvio que no, Los candidatos en este momento lo último que quieren las nuevas generaciones es que sean tan buenos, la mayoría de los grupos quieren hombres con carácter, en mi ciudad les dicen con “huevos” , y es que en verdad la gente en este momento requieren de escuchar una voz fuerte, eso les refleja seguridad, un hombre o mujer que diga si quiero, eso les alerta a una madurez, una figura que grite y se exalte, porque eso les da aliento a que los va a defender.

Hoy en dìa al irse esas personas del semillero PRI, es la historia del nacimiento de muchos priistas con nuevos partidos y nuevas creencias como fue el PRD, ANTES PARM, Y A PUNTO ESTA CASI EL PRD DE SER MORENA, asì igual, como el PES ese Encuentro Social, que es EL HIJO DE OSORIO CHONG, si, la mediación de la conjunción del partido Azul y tricolor, nacido en las entrañas de una comunidad que se apegara a la moralidad para rescatar los valores, y surgiendo con el financiamiento en su momento de la mismísima Secretaria General de Gobierno en EL PALACIO MAYOR.

Así pues estamos nuevamente antes esta revolución, pero la posición de estos nuevos partidos y el triunfo insostenible de quienes lo van logrando, es justamente, que no tienen la cepa, la raíz, la semilla propia y pura en un partido que no sea el PRI, y entonces tienen que abrirle la puerta a quienes están desgranándose de su verdadera mazorca, y es en eso justamente que la gente si observa, esa es la realidad, NO SE VAN COMO LOS MEJORES, NI SALEN DE SU PARTIDO COMO LOS REYES DEL LIDERAZGO, NO ESTAN LLEGANDO PARTIENDO PLAZA COMO GRANDE TOREROS CON COLA Y RABO, Y PARA MUESTRA , la negación absoluta de Javier Villarreal Terán a una posición de Diputación Federal por Morena desde el sexto distrito, y a ello el grito de no imposición por parte de Nueva Alianza, a recuperarse como partido donde son los maestros los que le han invertido.

Pongamos un ejemplo, Olga Sosa ex Diputada del PRI local, hoy candidata por PES, una mujer que salió de la familia PRI y que sin lugar a duda, no fue tan querida, con el ego suficiente para tener gusto por querer vivir de la política, así pues ella no dudo en rendirse, y se fue, pero quien la quiere a bien, si las nuevas generaciones buscan convicción, y buscan ética en cada uno de ellos, buscan lealtad, POR QUE NADIE ACLARA QUE SI SE VAN DEL PRI ES CONDENARSE A SI MISMOS, PERO SI SE VIENEN DE OTRO PARTIDO AL PRI ES UN DESGASTE Y UNA DESLEALTAD QUE NO TIENE AUN SIGNIFICADO PARA DARLE UNA PALABRA.

EXISTEN MOMENTOS, en que es mejor deshacerse de 100 a que esos 100 hagan que te traiciones 1000, eso sí es permitir que maten a un partido, el perro que muerde una vez muerde siempre y el gato que se hace mañoso no se compone, asì que la realidad no es tan delirante, ni para que la gente reparta coronas de flores en las afueras de las oficinas partidistas donde 20 ex militantes que dicen adiós, solo significa que ya encontraron quien recicle basura, y quien prefiera dormir con el enemigo, AHORA BIEN, A CUIDARSE, LOS DEL PES, LOS DE MORENA, LOS DEL PAN porque todos entraron de igual manera, bueno no de igual manera verdad, digo, en muchos lados van directo a las candidaturas acá hicieron talacha, o acá no les dieron dinero ellos pusieron pero a como se sabe que se los llevan para restar votos pues es obvio que las negociación esta con billetes de por medio, yo que ustedes si me pondría un chaleco anti puñales, porque cuando los dan anuncian con mucho furor la estocada.

Y MIENTRAS QUE PARA ABRIL O PARA MAYO EL PAN ANDA DANDO CASI CREO LOS NOMBRES DE LOS QUE SERAN SUS CANDIDATOS EL PRI YA INCIO SU PRECAMPAÑA, si, es en Matamoros donde Baltazar Hinojosa y Edgar Melhem levantaron las manos de sus compañeros de partido hoy precandidatos al SENADO Yalhee Abdala y Alejandro Guevara Cobos, dos jóvenes que en Rio bravo se unieron hoy domingo para mandar el mensaje a todo Tamaulipas de la juventud imponente en una política nueva, y en una era de modificaciones donde no cabe ya lo viejo, y lo repetitivo, sino donde la fuerza del carácter, con la demostración de trabajo por parte de sus diferentes frentes los ponen en juicio para voltear a verles, sin debilidad y sin miedos, con todas las ganas de redecontruir y creer en que se puede hacer un solo Tamaulipas.

Así pues hoy también se tiene en la mira juventud, como el caso de Xicoténcatl donde se escuchan los nombres de dos jóvenes Juan Rodríguez y Héctor Guadalupe (Lupeando), asì también de dice que por parte del PRI se ha dispuesto que sea mujer por el 50% de equidad de género, de ser asì competiría contra una mujer en el PAN la cual se menciona con gran fuerza a Noemí González, MIENTRAS QUE , SE DICE que en Ocampo el único que ha podido mantenerse en la visión del PRI y su juventud también le ayuda es el Presidente Gestor Pedro Javir Muñiz, en Victoria, no puede existir duda para que vaya Oscar Almaraz con toda la seriedad que se requiere quien competiría con el nada serio y formal Dr. Xicoténcatl, asì mismo en Nuevo Morelos ya saben los priistas que se ha decidido por que sea mujer la que abandere el PRI por ello es nuevamente Marisela Najera quien compite y Maricruz Pardo, a quien necesita màs esencia política que amorosa y familiar, se requieren màs acciones y menos post ojo con eso màs estrategia, en Mante las cosas están sobradas, existen miles de aspirantes; bueno miles màs uno del Partido Acción Nacional, pero, obvio, ninguno panista, ninguno de sangre azul, todos nacidos en las filas priistas, aferrados a pretender el poder por el recurrente rechazo a imposiciones que siempre han discutido se les hicieron, PERO SOLO UNO HA ASUMIDO Y DEMOSTRADO DE QUE ESTA HECHO, solo uno tiene la verdad demostrada de lo que puede hacer, y es el Presidente Municipal del Mante Juan Francisco Leal Guerra, del que ya puede hablar la gente y sumarse a su reelección, sin faltarle al partido que lo propuso y dejando en claro que está haciendo una administración clara y trasparente, donde fueron pocos los aliados que se quedaron a trabajar, mientras todos los demás que lo llevaron a la Presidencia decidieron desmarcarse y buscar la oportunidad por si mismo.

Frente A LOS ASPIRANTES DEL PAN, están los posibles aspirantes del PRI, entre ellos, está quien justamente hace dos años recibiera la puñalada de no defender y poner la posición que se supone seria para uno de los que hoy nuevamente está en la lista de espera, en aquel entonces Pablo González no supo decir no, y con justa razón, tenía cuentas por solucionar cosas que arreglar para salir sin detalle alguno, asì pues sin pensarlo y sin decir agua va, fue Rigoberto Rodrigue Rangel, en la noche, en su casa se daban cita, la encerrona del sueño hecho realidad, sin saber que estaba enfrentándose a un Estado quebrantado y harto, las condiciones de esa candidatura no eran las propicias, pero mientras el sueño de una candidatura se desbotonaba en otro su sueño se hacía realidad, José Benítez hizo la mejor jugada, y le daba el fallo a Rigoberto le hacía ver que era un hombre de palabra mientras era el Enlace desde la candidatura de Pablo el sabía que seguía Rigoberto, la herida estaba abierta, limón y sal Y MUCHA AGUA para curar a quien se quedara tirado en el camino, la catarsis se hizo, y en campaña Julio Cesar Portales le levanto la mano a Rigoberto y volvió a demostrar su disciplina, su seriedad, su ética y su gran convicción, sonrió siempre a las cámaras, jamás renegó, y tras el resultado que sucumbo a Rigoberto Rodríguez a llevarlo a salir como una bola de una catapulta a otro partido, Julio siguió firme, nadie le prometió nada a el, no negocio una próxima vuelta no pidió ser el Presidente del Partido, y no figuro en medio de ningún evento tricolor, se refugió en la sociedad, se fue a su cuna, a su lugar de origen, y a su familia, agarro EL DON QUE LA VIDA LE CONCEDIO Y LO EXPLOTO, SABIAMOS QUE DENTRO DE EL ESTABA UN LIDER, ALGUIEN HACE UN POCO MAS DE 20 AÑOS LO VIO TAL CUAL, Y SABIA QUE UN DÌA TRAS TODAS LAS ENSEÑANZAS ESE ESPIRITU DE LIDERAZGO JULIO CESAR IBA A SABER ENCAUSARLO, y ahora sigue firme en su partido, la cicatriz existe, pero eso es lo que hace que los lobos se hagan màs fuerte, se conviertan en verdaderos alfa y vayan siempre adelante, SI ES O NO EL CANDIDATO DEL PRI JULIO CESAR PORTALES MARTINEZ YA LOGRO LO QUE MUCHOS NO LOGRAN NI SIENDO CANDIDATOS, EL YA ES UN LIDER, EL SIMPLEMENTE ES JULIO PORTALES Y ESO LO PONE POR ENCIMA DE TODO PARTIDO Y COLOR, eso muchos aun lo buscan en partidos y asociaciones por que no se han encontrado por eso se van, NO POR QUE LOS DEMAS LOS LLAMEN POR SER TRIUNFADORES…..ojo con eso, llego la hora ya casi sale la convocatoria en el PRI…la verdad está muy cerca…….SUERTE A TODOS POR TODOS SUS PARTIDOS EL PUEBLO LOS QUIERE CONOCER Y ESCUCHAR, PARA DECIDIR, OJALA QUE PRONTO EL PAN PUEDA TENER SUS DEISGNACIONES LA MONEDA AUN NO ESTA EN EL AIRE.