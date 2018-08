CORRESPONDENCIA

Las promesas de XICO

Por José Luis Castillo

El Presiente Municipal electo Xicoténcatl González Uresti, prometió a propios y extraños resolver el problema de desabasto de agua en la ciudad, aun cuando no ha dicho como, los ciudadanos en ciudad Victoria ya esperan la entrada del presidente electo, para aliviar la falta del vital líquido.

Hay sectores y colonias de ciudad Victoria, que no cuentan con el vital líquido, muchas de ellas enclavadas en las faldas de la sierra madre, otras más, en las zonas más altas de la colonia “San Marcos” y hasta en la “Vamos Tamaulipas”, en donde la falta del vital líquido es marcado, constante.

Las promesas de campaña de Xico, se basaron en dos aspectos, primero resolver apenas y tome posición, la falta del vital líquido y entro otras eliminar los famosos parquímetros, ojalá y sea una realidad.

Lo cierto es que en el desabasto de agua hay que precisar tres cosas, que las fuentes de abastecimiento como son los pozos de la zona norte y de la peñita, casi están secos y poco o nada aportan para el consumo diario que se genera en la ciudad, dos, que el acueducto de la Presa “Vicente Guerrero”, no da para más, y genera un bombeo que dista mucho del total de litros que se requieren en la capital del Estado y tres que simplemente no es cuestión solo de infraestructura, el problema, es que no hay ni agua.

Esperamos que Xico no sea uno más de esos políticos que venden ilusiones y que su trabajo sea en serio, tan serio como su actuar en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico o su responsabilidad al frente del Hospital General de Victoria, ahí la dejamos.

2.-A raíz de la serie de accidentes que se han generado en ciudad Victoria y que ha costado la vida de muchas personas, en donde tiene mucho que ver la ingesta de alcohol, las autoridades de tránsito iniciaron una serie de operativos de vigilancia no recaudatorios hay que aclarar, incluso de día.

Ariel López, Director de Tránsito y Vialidad en la capital del estado, no sólo lo ha confirmado, sino hasta a sustentado la realización de este tipo de acciones en contra de los conductores que circulan bajo los influjos del alcohol y porque no hasta bajo los efectos de la droga.

Sería bueno que en este tipo de operativos también se incluya los operadores de los microbuses y autobuses de pasaje urbano que circulan por las diferentes calles de esta ciudad, digo, porque para nadie es desconocido que algunos choferes, no cumplen con las más elementales reglas de seguridad y peor aún, muchos de ellos en sus ratos de ocio en su parada, se avientan una cervecita bajo el argumento que hace mucho calor y que nadie los ve.

Por cierto son muchos los accidentes que se han suscitado en esta ciudad en los que participan microbuseros y de autos de alquiler, con un buen número de heridos y donde se argumenta fallas mecánicas, la pregunta es y ¿para qué sirven las revisiones mecánicas’ y lo más grave aún ¿qué hace transporte público estatal en este sentido?

3.-De verdad que el Partido Revolucionario Institucional, está destinado a morir, y su sepulturero Sergio Guajardo Maldonado, contribuye en el día a día a cavar su tumba y desaparecerlo del mapa electoral de la entidad.

“En las mesas de diálogo previo al proceso electoral 2019, se dice en un comunicado, fue un diálogo abierto, donde se dio a conocer la situación del PRI, del resultado adverso que se tuvo en todo el país en la pasada elección del primero de Julio”, reitero eso dice el comunicado enviado por el Revolucionario Institucional, como si la inteligencia de los ciudadanos no sepan dimensionar la paliza que se le dio a este partido en las pasadas elecciones, repudiado por culpa de sus pésimos dirigentes.

Las intentonas por recuperar electores y la confianza por parte de Sergio, quizás sean buenas, pero lo que no ha entendido el dirigente tricolor, es que la que la sociedad y los mismos priistas lo que quieren es que se vaya y que le dé la oportunidad a las nuevas generaciones, que se democratice el partido, y la selección de candidatos, así de fácil.

