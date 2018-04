DESDE LA FRONTERA

Le funcionó la estrategia a López Obrador

El candidato a Presidente de la República por MORENA, Andrés Manuel López Obrador, no se puede quejar, pues su gente ahora sí le junto seguidores, por lo que se fue feliz de Tamaulipas.

El primer evento fue en Nuevo Laredo, donde unos tres mil ciudadanos acudieron a recibirlo.

En esta frontera, se comprometió a bajar el precio de la gasolina, a reducir el IVA al 8 por ciento y aumentar al doble el salario mínimo.

Pero no solo eso, también dijo que habrá becas para todos los alumnos de preparatoria y universidad, y que esos estudiantes tendrán el derecho a tener educación gratuita.

Además de una pensión para los adultos mayores de 65 años y le añadió también para todos las personas que tengan una discapacidad en México.

Y para los ninis (jóvenes que ni estudian, ni trabajan), también habrá becas y estudio gratis.

Prometió un tren bala para el sur del país, que viaje de Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas y Oaxaca, para que los extranjeros conozcan la ruta maya.

En la frontera dijo que regresará la Zona Franca de 30 kilómetros para que los fronterizos transiten libremente.

Igual dice que construirá dos refinerías para que baje el precio de la gasolina.

Lo que llama la atención es que dice que todo esto lo cumplirá desde el primer día que llegue al gobierno, lo que resulta algo increíble, pues si llega, verá que no todo es tan fácil, principalmente eso de andar regalando dinero o el subir el salario al doble.

Habló de Donald Trump, a quien le mandó un mensaje que México no será su piñata,, criticó duramente a Peña Nieto, a quien también le mandó el mansaje que va a “descopetar” todos los privilegios que tienen en su gobierno.

Pero ese discurso cambió en Reynosa, pues cuando se traslada hacía esa ciudad, Peña Nieto dio un mensaje a los mexicanos en donde pidió a Donald Trump respeto ante las amenazas de militarizar la frontera con México.

Fue ahí donde “El Peje”, dijo que respaldaba el mensaje de Peña Nieto, asegurando que son tiempos de estar unidos.

Por cierto, todo el discurso estuvo bonito, pero la mayoría de la gente fue a una sola cosa, a escuchar lo que “El Peje” sabe decir muy bien.

Ya muchos estaban aburridos, ya iba a terminar el discurso, pero ante la insistencia del pueblo se tuvo que aventar sus chistoretes, el del “Patos, puercos, chivos, marranos”, y la de la venta del “Avión Presidencial que no lo tiene ni Obama”, aunque ahora la cambió y dijo que no lo tiene ni Donald Trump.

Vino el Peje a Nuevo Laredo y a Reynosa, le fue bien, se fue contento porque ahora sí su gente se puso las pilas y le acercó gente, aunque muchos dicen que los autodenominados verdaderos morenistas no deben colgarse medallas, pues los que llevaron a esos seguidores fueron los externos, los “chapulines”, porque sin ellos ese evento no hubiese sido el mismo, en pocas palabras le funcionó la estrategia a López Obrador de abrir las puertas de su partido.

YARRINGTON CON UN PIE EN EU

La noticia que trascendió este jueves, fue que las autoridades de Italia dieron la autorización para que el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, sea extraditado a Estados Unidos.

De acuerdo con la información publicada en medios internacionales, el Tribunal Supremo de Italia dio un plazo de 45 días para que el ex mandatario tamaulipeco sea llevado a suelo estadounidense.

Esto sin duda es un gran golpe, no solo para Yarrington, si no para el PRI Tamaulipas, pues seguramente los candidatos de enfrente usarán todo esto para recordar que ese partido no supo gobernar bien.

LE DARAN SU BIENVENIDA A BALTAZAR

Apenas el ex candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, Baltazar Hinojosa, andaba celebrando que Enrique Peña Nieto lo premió con la titular de Sagarpa a nivel nacional, cuando en Tamaulipas los productores ya anunciaron que harán un nuevo cierre de carreteras para exigir el pago que les adeudan.

A Balta sus paisanos tamaulipecos le darán su bienvenida al nuevo puesto, y con ello se espera que el de Tamaulipas voltee a su tierra para apoyarlos.

Baltazar es de Tamaulipas y si ahora es el nuevo Secretario de Sagarpa, lo más esperado es que ayude a sus paisanos productores… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

