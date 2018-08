Tendencias

Oscar Contreras Nava

Le renuncia Cloutier a AMLO

Aunque Tatiana Clouthier asegure que asumirá la diputación plurinominal de Morena, en lugar de ser subsecretaria en Gobernación “por ser lo mejor para la Patria y su familia”, esto nos revela que tiene diferencias irreconciliables con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Lo que sucede es que la coordinadora de la campaña de AMLO cuestionó el nombramiento de Manuel Barlett como titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y nunca estuvo de acuerdo con la candidatura de Napoleón Gómez Urrutia al senado, lo que molestó a López Obrador porque no le gusta que sus colaboradores lo contradigan.

Así que siendo coherente con su posición, la señora Clouthier decidió renunciarle a AMLO antes de asumir su responsabilidad en Gobernación y esto habla muy bien de su posición como política, simpatizante de López Obrador y ciudadana.

Sin embargo, asegura que para seguir apoyando el proyecto del presidente de la República electo, será diputada federal de Morena, pero no será subsecretaria porque además “no son momentos para cambiarse de casa”.

Esta declaración deja mucho que pensar, ya que a lo mejor hizo cuentas de lo que le iba costar vivir en la ciudad de México y con el mísero sueldo que les pagará López Obrador a sus funcionarios, pues se dio cuenta que eso no le alcanzará para vivir dignamente y con decoro en la capital de nuestro país.

Así que el primero de los funcionarios propuestos por AMLO para su gobierno ya cayó, y no creemos que vaya a ser la única que lo haga, por lo que ahora entendemos que haciendo cuentas no les alcanza, especialmente para los que no tienen casa en la Ciudad de México.

Y por otra parte sí López Obrador es intolerante con lo que opinan sus colaboradores, es seguro que se quede con los lambiscones de siempre, con los arrastrados y oportunistas que sólo buscan entrar al poder para ir ascendiendo a base de traiciones y mentiras.

Sin duda que AMLO no la tiene nada fácil, pero así es la vida en la burocracia y más cuando se ejerce el poder de manera absolutista y sin permitir cuestionamientos y discrepancias, pero bueno esto apenas empieza y sí Tatania Clouthier ya le renunció, ya veremos quien la sigue por ese camino porque no será nada fácil tenerlo como Jefe Supremo. ¿Verdad?

Para finalizar, durante la sesión ordinaria del Cabildo de Altamira se aprobó que la presidenta municipal, Alma Laura Amparán, rinda su segundo informe de gobierno en el gimnasio “Burton E. Grossman” del Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas (IEST).

De manera unánime los integrantes del Cabildo estuvieron de acuerdo y decidieron que este segundo informe del gobierno municipal se realice el viernes siete de septiembre de 2018 a las 19:00 horas.

Por cierto, el segundo informe de Enrique Rivas será está programado para llevarse a cabo el lunes tres de septiembre a las 11:00 horas en el Centro Cultural de Nuevo Laredo.

Y bueno, ya que hablamos de Rivas Cuellar les comentamos que el presidente municipal de Nuevo Laredo, recibió el “Premio Nacional 2018 al Buen Gobierno Municipal” el galardón más prestigiado del país, el cual es un merecimiento a su labor, dedicación y por su responsabilidad mostrada durante estos dos años de administración. ¿Qué les perece? Honor a quien honor merece. Ni más ni menos.

