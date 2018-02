Escenario político

Por Marco Antonio Torres de León.

Leal Guerra llegó y se quedó; va por reelección

El alcalde de El Mante, Juan Francisco Leal Guerra ha confirmado que se registrará este próximo fin de semana, con fines de reelegirse.

Es decir, va por tres años de gobierno más.

Este será de solo dos años.

Hubo un tiempo donde al alcalde lo consideraron políticamente muerto, pero falso, alarma errónea, estaba más vivo que nunca.

Y hoy está más vivo que nunca.

El hecho de que se mantuviera discreto, callado, respetuoso de las formas, no significaba que políticamente no respirara.

A saber esa era una de las condiciones que el gobernador, el único que tiene poder sobre el tema reelección, les pidió.

Llego octubre, noviembre y diciembre y nadie le saco al alcalde mantense ni media palabra.

La disciplina por encima de todo.

Otra condición que Francisco García Cabeza de Vaca les pidió a los alcaldes fue buena gobernanza y finanzas sanas.

Y la última, preservar hasta donde fuera posible la buena fama.

El gobernador no quería escándalos de añcaldes, no quería gobiernos polémicos que degeneraran en conflictos con el pueblo.

Y todo eso Francisco Leal Guerra lo cumplió.

Más allá de que un presidente al pueblo le caiga bien o le caiga mal, cuenta la eficacia y contundencia de su gobierno.

Dice el dicho, ‘no soy monedita de oro, pa caerle bien a todos’. Eso aplica no solo en el alcalde en mención sino en todos.

Las redes sociales son crueles, y hay que hacer caso, si, pero no tanto. Tampoco tanto.

Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre.

El anonimato suele tener consecuencias ominosas. Y desde cualquier computadora o celular, se pueden escribir expresiones hirientes y lesivas.

Eso es parte del negocio de la política pública.

Lo más bueno de esto es que el alcalde está curado de espanto.

Tal parece que en 1 año 4 meses maduro lo que tenía que madurar.

Se le ve seguro, amable, atento.

En lo demás, Juan Francisco Leal Guerra es un hombre de respeto que aunque no nació aquí, nació en Nuevo León, se comporta más patriota que muchos de los que sí nacimos aquí.

Un día arribo al Mante por circunstancias del destino, halló trabajo aquí, en máxima factoría local y ya nunca más se fue.

Además casó con una mantense, Juanita Lara, maestra de escuela primaria, y aquí finiquitó su destino.

En lo demás, El Mante está compuesto por pobladores de todos los puntos cardinales.

Conocí a un argentino por internet que un día viajó al Mante a dar un curso, un hombre culto, le llevo diez dar ese curso precisamente en la escuela Juan B. Tijerina, y cada vez que coincidía conmigo en Facebook solía decirme: “Como está Mante? Hace 20 años que viaje a tu cuidad, pero no hay día que no recuerde la magia de ese lugar. Cuidad de ensueño. No pierdo las esperanzas de volver mil veces más allá. Es más, de ser posible moriría allá”.

Relaté lo anterior para que crean que este pueblo es una magia. El que llega ya no se quiere ir.

Y eso debió haberle pasado al presidente.

El hombre aquel, de aquel septentrional país, confesaba que no podía sacar de su corazón al Mante. Pues la hermosura del pueblo era única, especial.

Por lo demás, dice el refrán, donde manda capitán no gobierna marinero.

Y si el gobernador Cabeza de Vaca decidió ejercer su poder de mando sobre el tema ‘reeleccion de alcaldes’, quien se lo quitará.

Además queda claro que lo que el mandatario quiere para El Mante es ganar y ganar bien la elección municipal.

A buenas o a malas.

Diríamos para que se entienda mejor que lo que viene es una elección de estado, remitida a ciertos municipios, quizás no a todos, pero para El Mante sí.

Cuestión de ver los millones de pesos en recursos que desde gobtam bajan a diario.

Esto en conclusión tiene un significado, el gobernador tiene mano aquí.

Y le gusta tener fino.

Hasta pronto.