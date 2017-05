POSDATA

GASTÓN ESPINOSA GLZ.

LEAL, UN GOLPE DE TIMÓN

El tiempo se agotó para unos.

Es claro que en estos siete meses cumplidos de administración queda demostrado quiénes traen la camiseta bien puesta por El Mante y por el alcalde, Juan Francisco Leal Guerra.

Es evidente que gente como Norma Lilián Benavides, Juan Isidro López y Noé Ramos, son algunos ejemplos de servidores públicos leales con la ciudadanía y con su presidente municipal, sin embargo cunden en mayor número los nombres de colaboradores desleales y poco eficientes.

Ya pasaron siete meses desde que los vientos del cambio se apoderaron de la mayor parte de Tamaulipas y Mante no fue la excepción, al menos aquí Juan Francisco Leal ha superado por mucho las expectativas generadas pese a la turbulenta situación financiera que le heredaron y los recortes al presupuesto federal.

Lejos de aminar Leal sabe tocar puertas en diversas dependencias a nivel nacional y estatal lo que ha permitido dejar bien cimentadas propuestas y proyectos de gran beneficio para la ciudadanía misma que en junio podrían ser aterrizadas.

En contra parte hay áreas que no han estado a la altura de las circunstancias con funcionarios que se han ido a cuidar proyectos que se hacen agua lejos de conservar y atender sus tareas.

En áreas como obras públicas, Coduma, comunicación social, entre otras, hay personajes que ni son tan leales y menos eficaces que inexplicablemente siguen cobrando quincenalmente. Están a la vista de todos, no es un secreto a voces, ellos mismos se han descarado al presumir su simpatía por otros proyectos políticos ajenos al hoy alcalde y lo peor, se han encargado de cuestionar y tundir con grilla barata a Juan Francisco.

El Mante va bien, hay un presidente municipal que no pierde su entusiasmo por transformar a su ciudad, presume alegría, contagia optimismo, sabe que vienen cosas buenas, pero es lamentable que algunos de sus colaboradores no se pongan la camiseta. El golpe de timón es urgente, para el bien de la ciudad, para el bien de Juan Francisco Leal Guerra.

PD: La evaluación del personal debe ser pareja sin distinción de ningún tipo. En prensa y redes sociales el desastre está a la vista de todos.

SE LUCEN MEMO E INÉS CON LA NIÑEZ

Se lucieron.

El alcalde Guillermo Verlage Berry así como su esposa Inés Duarte de Verlage, festejaron a los niños de González.

En la cabecera municipal y en Villa Manuel se realizaron los festejos en donde hubo buen ánimo en todo momento con música, baile, sorpresas y regalos para todos los niños.

La gente sabe que con Memo e Inés se trabaja en atender y propiciar las mejores condiciones para el desarrollo y bienestar los pequeños porque son la parte fundamental es en la salud: “Porque este día no solo es importantes para celebrarles, sino para garantizarles que todos los días y en cada acción, el Ayuntamiento, el DIF y el Gobierno del Estado así como el DIF estatal, juntos estamos trabajando y juntos estamos logrando que ustedes los niños estén mejor”, dijo el alcalde en su mensaje.

El presidente municipal Guillermo Verlage Berry, participó en el desfile obrero por la conmemoración del Día del Trabajo y desde ahí, patentizó su solidaridad y respeto a la clase obrera.

Por cierto el día de ayer el alcalde reconoció al sector obrero a la que consideró como la base del esfuerzo y desarrollo económico en González, en Tamaulipas y en México.

Reconoció que aún no se han cubierto sus metas pero día a día se trabaja para luchar por ellas: “Sabemos que aún no se han cubierto de una manera general sus metas, pero día a día se lucha para ello y la CTM que aglutina a la mayor parte de los sindicatos de México y González no es la excepción en esta lucha y nosotros como Ayuntamiento, respetamos y promovemos el respeto hacia su trabajo”, dijo.

LUIS ENRIQUE QUIERE DIGIRIR AL PRI

Es bien intencionado.

Vaya tarea titánica que quiere echarse a cuestas el priista Luis Enrique Arreola.

Ayer en un video difundido en redes sociales aceptó que quiere dirigir a su partido en Tamaulipas para ello pidió que en unidad se trabaje por recuperar su identidad y evitar que viejas prácticas se apoderen del PRI: “Hoy más que nunca necesitamos recuperar a nuestro partido, hay que evitar viejas prácticas se apoderen del PRI, debemos estar unidos y generar así una transformación para regresarle a nuestra gente la confianza y esperanza que una vez tuvo, porque sé lo que es partirse el alma”.

Por lo pronto ese mensaje en video provocó reacciones en los equipos de Alejandro Guevara Cobos y Enrique Cárdenas del Avellano, que de inmediato subieron a sus cuentas diversas actividades partidistas.

Por cierto que el mantense Alejandro Guevara Cobos sigue perdiendo confianza en su proyecto por el PRI Tamaulipas derivado de su poca estabilidad emocional y la mala relación que tiene con los grupos de poder sobre todo de la frontera norte del estado.

EMMANUEL, INQUIETO Y EFICAZ

Le conozco desde pequeño.

Sé que ha heredado el gusto por la chamba y la doctrina de su partido.

No me sorprende que lo hayan designado como responsable de los “jóvenes Tamaulipas” aquí en El Mante. En poco tiempo Emmanuel Mata Enríquez ha encabezado una serie de actividades a favor de la juventud lo que le ha valido el reconocimiento de su dirigente estatal.

No es obra de la casualidad, “Moyé” trae mucho entusiasmo y seguro que habrá de fortalecer su equipo con el cual habrá de arrojar beneficios para los chavos de su querida ciudad. Bien por él.