AQUÍ RÍO BRAVO

Por Daniel Enrique ROMERO ALEMÁN

LES CANTARON EN “EL PÁJARO”

Una de las promesas de campaña de JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN, siendo candidato por la vía Independiente a la Gubernatura de Nuevo León, fue meter a la cárcel a su antecesor RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ.

No lo consiguió.

Y ahora el famoso “Bronco”, está más cerca de ir a prisión que Rodrigo.

Todo está en que el Instituto Nacional Electoral envíe a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la documentación de las miles de irregularidades que cometió en la recopilación de firmas para poder aparecer en la boleta electoral.

Por eso no es bueno andar de bocón.

VAYA que se le enchinó la piel a la candidata al senado de república YAHLEEL ABDALA CARMONA y a la candidata a la diputación federal por el distrito tres COPITZY HERNÁNDEZ GARCÍA, cuando el propietario de la taquería “El Pájaro” en San Fernando, les cantó una parte de la canción “No Pude Enamorarme Más” de los legendarios “Tigres del Norte”.

Y tanto Yahleel como Copitzy, demostraron que no cantan tan mal las rancheras porque hicieron una muy buena segunda.

Ambas candidatas del Partido Revolucionario Institucional estuvieron en la tierra que pronto va a gobernar GABRIEL DE LA GARZA, y fueron recibidas con verdadero entusiasmo por los habitantes, que dialogaron abiertamente con ellas y escucharon sus propuestas.

Ambas también compartieron mesa con los influyentes directivos del Consejo Coordinador Empresarial que Titula NICOLÁS CAMORLINGA CADENA, en Suelo Matamorense,

MIENTEN aquellas personas que aparecen en la planilla de síndicos y regidores y dicen que la tienen segura.

Actualmente se está en proceso de revisión de toda la documentación de las personas que aparecen en las planillas de los abanderados a las Presidencias Municipales y algunos pueden caerse.

La autoridad electoral se encuentra en etapa de revisión, la cual culmina el 20 de abril.

Y una vez que sean validadas cada una de las planillas de los registros de todos los candidatos, podrá ser pública y se conocerán cada uno de los que las integran.

La publicación será oficial el 21 de abril.

UNA GRÁFICA muy motivadora subió a su cuenta de Facebook el abanderado a la diputación federal por el octavo distrito de la coalición “Por México al Frente” ERNESTO ROBINSON TERÁN.

En ella dice: “Rumbo a la Victoria”, “Hoy por Ti mañana También”, y aparece al lado de seguidores.

Y manifiesta lo siguiente: “Estamos en la segunda semana de campaña y me siento muy motivado por la respuesta de mi gente, el recibimiento que he tenido en las colonias, aportaciones y comentarios que he recibido y porque han reaccionado positivamente hacia mis propuestas”.

¡Seguimos trabajando duro!

“HAIGA sido como haiga sido” JAIME RODRIGUEZ CALDERÓN, va estar en la boleta electoral y no tiene ni 24 horas en que se convirtió en el quinto candidato a la Presidencia de la República y ya está dando mucho de qué hablar, en serio.

“El Bronco”, conoce el mercado, sabe cómo se mueven los actores políticos, los hilos del poder; así que seguramente que cuando menos lo esperen aparecerá mejor posesionado en las encuestas.

SEIS víctimas inocentes, nada que ver con la delincuencia organizada, cayeron sin vida en el fuego cruzado que sostuvieron el miércoles por la tarde en Suelo Reynosense, los “Bad Boys” y fuerzas policiacas.

La violencia no hay poder que la detenga, Reynosa se encuentra prácticamente convertida en un infierno, así de fácil.

LOS SENADORES panistas ya pillaron y exigen al Presidente de la República ENRIQUE PEÑA NIETO, que dé marcha atrás en el nombramiento de BALTAZAR HINOJOSA OCHOA como Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

El argumento es muy simple: Temen que le vaya meter los recursos federales a la campaña del abanderado a la Presidencia de la República JOSE ANTONIO MEADE, partiendo que lo había nombrado como su Coordinador de Estrategia para el Campo, dentro de su selecto grupo de colaboradores para la campaña electoral.

Chingao, porque la preocupación si Meade va muy abajo en las encuestas, quien les entiende.

DEBO admitir que alguna vez fui seguidor de los “Rayos” del Necaxa, cuando militaban en sus filas grandes jugadores de enorme talla futbolera como ALBERTO GARCÍA ASPE, NICOLÁS NAVARRO, ALEX AGUINAGA, IGANACIO AMBRIZ y otros grandes.

Por eso me dio enorme gusto que se coronaron campeones del Torneo de Copa de la Liga Mexicana de Fútbol, venciendo al poderoso cuadro de los “Diablos Rojos” del Toluca.

Ambriz actualmente es el director técnico.

El triunfo del Necaxa no quita esa férrea idea de mi cabeza de que el fútbol mexicano es mediocre.

PORQUE aún hay tiempo no se le pase felicitar con motivo de su cumpleaños este jueves 12 de abril al Delegado Federal SERGIO VILLARREAL y al empresario radiofónico ANTONIO GALLEGOS.

El viernes llega a un año más de vida la súper inteligente Secretaria General del Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional AIDA ZULEMA FLORES PEÑA.

Un monumental abrazo y que vengan muchos más.

TERMINAMOS, PERO VOLVEREMOS D…M…

