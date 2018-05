Tendencias

Oscar Contreras Nava

Les valió… inicia PRI certificación

El coordinador de la campaña de Meade en Tamaulipas, Edgar Melhem Salinas dio a conocer que en las instalaciones municipales del PRI de todo el estado, ya se iniciaron los trámites para “certificar” los vehículos chocolates pero estos únicamente se regularizaran sí Meade gana las elecciones lo cual vemos imposible de lograr, porque el priista representa a la corrupción, la impunidad y la falta de transparencia.

Esto no implica que Meade lo sea, porque se sabe en todo México que el tecnócrata ha tenido una vida muy pulcra, sin manchas y nunca le ha dado por abusar del erario público, lo cual no implica que se haya cerrado los ojos para no ver lo que sus jefes hacían y esto de alguna manera lo llega a ensuciar.

Pero bueno, el caso es que en Tamaulipas se lleva a cabo la certificación de carro chocolates bajo su autorización cuando se sabe que esto mismo no lo autorizó cuando fue secretario de Hacienda y Crédito Público lo cual es un abuso y un acto de mucha responsabilidad-.

Y es que Meade sabe muy bien que el 80% de los actos que la delincuencia organizada lleva a cabo los realiza en este tipo de vehículos chocolates y de alguna manera si en el PRI los están certificando, esto lo convierten en cómplice lo cual pudiera arruinarle su limpio curriculum. ¿Qué les parece?

Cambiando de tema. Por el conocimiento que Chucho Nader tiene sobre el comercio, la industria y el turismo, sus propuestas tiene un mayor significado, ya que entiende a la perfección los retos que enfrentan estas importantes áreas del sector productivo de Tampico.

Es por esto que junto a los hoteleros de la región se ha propuesto llevar a cabo una serie de proyectos e impulsar otros más, que generen el crecimiento económico de la zona como por ejemplo el rescate de la Isleta Pérez.

Sin embargo, se tiene pensado reactivar el Fideicomiso del Centro Histórico para terminar la siguiente etapa de reconstrucción y avanzar con el proyecto de la remodelación de edificios para promover que la gente vuelva a vivir en el centro de Tampico.

Y desde luego, el mejoramiento de la infraestructura urbana, portuaria y el sistema hidráulico que se instaló hace más de 50 años y no ha recibido ningún mantenimiento hasta la fecha.

La intención de Chucho Nader con estos proyectos es generar un gran movimiento económico con el que Tampico seguirá creciendo en afluencia y derrama financiera con el cual confirmará que sigue siendo la capital de la Huasteca.

Apunte final. Mientras Jesús “El Gordinflón” González Macías, concesionario del Partido Verde Ecologista de Tamaulipas, se adelanta y festeja su nombramiento de diputado federal en alguna playa del caribe mexicano, sus empleados Patricio King, Emilio Pozo y Alejandro “Narigoma” Acevedo de la Garza, trabajan incansablemente por alcanzar la votación mínima para que el Verde siga teniendo vigencia y prerrogativas en Tamaulipas.

Y habrá que reconocer que el mentado Gordinflón ha sabido elegir bien a sus seguidores y lo decimos porque ahora como nunca antes se les ve muy activos principalmente por la zona conurbada del sur del estado y es seguro que logren enviar al Gordinflón a un curul de la Cámara de Diputados con su buen trabajo de promoción.

¿Qué les parece? Qué bonito es no trabajar y que otros se la rifen por ti como si realmente fueran a ganar, pero bueno, el Gordinflón debe tener un encanto escondido para que haya convencido a King, Pozo y Nari, para que lo dejen descansar y ellos hagan su trabajo.

Ni modo, como decía aquel que les conté: “El que es jefe es jefe y si se equivoca vuelve a mandar. Así de simple.

Por cierto, Arturo Soto, subsecretario de ingresos del gobierno de Tamaulipas, acaba de anunciar que en 2019 habrá un nuevo emplacamiento pero la buena noticia es que el gobierno no subirá su costo.

No sabemos si esta noticia es afortuna o desafortunada anunciarla en pleno proceso electoral, ya que estos anuncios causan molestia entre la población, que hasta pudieran inducir que el voto se vaya para otro lado.

Sin embargo, lo dicho, dicho está y ahora Arturo Soto asegura que las nuevas placas traerán un diseño muy “bonito” y no habrá incrementos en los impuestos vehiculares. ¿Qué tal?

La verdad de las cosas es que no se sabe sí el subsecretario de ingresos actúo por propia iniciativa o consultó a comunicación social del gobierno para dar esta noticia que para muchos contribuyentes es seguro que resulte un poco incomoda y podría dar su respuesta dando un voto en contra del gobierno por las placas “bonitas” que tendrán que pagar en 2019. ¿Qué les parece?

http://oscarcontrerastamaulipeco.mx