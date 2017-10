PRESENCIA

ANA LUISA GARCIA G.

< Lety Salazar espera lo peor

< Tamaulipas azul con margarita

< Tecnología para mejorar transporte

Son 4 exalcaldes del trienio anterior que están en capilla. La sangre no ha llegado al río, se trata de observaciones que podrán justificar en un término aproximado de 15 días. Nos escandalizamos porque no estamos acostumbrados a que esto sucediera, por lo menos no de manera pública y los actores principales en la rendición de cuentas tienen que estar preocupados, porque la realidad es que difícilmente pudieron amarrarle las manos a sus colaboradores y en este momento quizá no tengan la certeza de que les cuadren las cuentas.

Los ex ediles auditados que están en el banquillo de los acusados se han mantenido calladitos, abocados a la revisión de las cuentas para justificar ejercicios millonarios, ellos son Gustavo Torres Salinas, de Tampico por más de 400 MDP; Mario Nery Castilla de Madero supera los 355 MDP; Carlos Enrique Canturosas Villarreal de Nuevo Laredo por alrededor de 900 MDP y Leticia Salazar de Matamoros 1,300 MDP.

Al respecto este miércoles en el Congreso del Estado, el diputado Ramiro Salazar, padre de Leticia quien gobernó Matamoros en el trienio anterior, ve en el procedimiento tintes políticos, lo deja entrever cuando apela a su partido Acción Nacional.

Don Ramiro declaró a reporteros de la fuente, “es una pena que el PAN no aproveche la experiencia y la presencia electoral que Leticia ha conformado en Matamoros”. Y fue más lejos al señalar que los procedimientos de auditoría son un linchamiento para su hija.

Los conceptos vertidos por el diputado y padre de Leticia dejó entrever que ellos aspiraban a ir nuevamente por la alcaldía. La realidad es que los Salazar tienen el control azul en esa ínsula y es del dominio público en Matamoros que sus pretensiones eran buscar nuevamente la silla municipal pero por el PMC, aunque las designaciones serán a través del Frente, el partido lo representa Gustavo Cárdenas en Tamaulipas, ese era el camino a seguir.

Los Salazar saben cuáles son sus circunstancias por eso en Matamoros circula la versión de que ya contrataron abogados para su defensa y no contadores para resolver lo de sus estados financieros. Seguro tienen conciencia de lo que les viene y justificar el destino de mil 300 MDP en tiempo record, es prácticamente imposible.

Urge una remodelación de los penales de Tamaulipas porque tal como van las cosas, estos centros van a tener de huéspedes a muchos políticos, por lo menos de aquí a mediados de 2018.

2.- Por otra parte, la ola azul a favor de Margarita está creciendo en el estado, el ala contraria al círculo de poder está trabajando en la recolección de firmas, algunos lo hacen abiertamente, otros con discreción por temor a que sus intereses se vean afectados.

Entre los primeros está Ángel Sierra Ramírez, expresidente del PAN en Tamaulipas; él está participando en la recolección de firmas de apoyo para obtener el registro de Margarita Zavala como candidata independiente. El contador está invitando a quienes quieran convertirse en promotores o recolectores de estos apoyos.

Ángel Sierra dijo en Matamoros que “México necesita de cada uno de nosotros para alcanzar un mejor futuro, ese mejor futuro lo representa Margarita Zavala”.

Hay un sitio http//firmas.margaritazavala.com donde se puede conocer el procedimiento; asimismo explicó que cualquier duda pueden esclarecerla por WhatsApp 55 7352 7099 y recibirán instrucciones personalizadas.

Esta clase de acontecimientos que provienen de panistas ahora sumados al proyecto de Margarita, denota la falta de un auténtico liderazgo, un vacío que no ha sido capaz de llenar el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Francisco Elizondo Salazar, que es un burócrata sin sensibilidad política para sumar a los elementos que desde el inicio de la gestión no fueron incluidos en el gobierno.

Como Ángel Sierra hay muchos panistas, sobre todo doctrinarios, de auténtica sangre azul que harán sentir su presencia en otras ligas. Este desmoronamiento del partido en Tamaulipas no es por culpa de Ricardo Anaya, aunque los resultados si se sumarán a su debacle.

3.- Dentro de las políticas de modernización del transporte público anunciadas recientemente por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca está la incorporación de un sistema inteligente denominado “RutaApp”, que es una mini aplicación que mejorará sensiblemente el servicio al proveer de información al usuario, como es conocer los tiempos de llegada del camión a determinado punto.

Cd. Victoria, Nuevo Laredo y Tampico son los primeros municipios que tendrán este beneficio, que será de gran utilidad para el turismo. Se eligieron estas ciudades por tener un importante movimiento de visitantes y la primera por ser la sede de los poderes, además del equilibrio de la política pública centro, norte y sur.

Actualmente se trabaja en un proyecto integral que vendrá a hacer más eficiente el servicio.