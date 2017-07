Por Esas Calles de Dios

# Lic. Jesús Banderas Rea: Los Jóvenes levantan la mano, para participar en la Política, en Cd. Madero.

# En una entrevista relámpago: el Joven Profesionista de actividad Empresarial, Jesús Banderas Rea, nos platica de sus aspiraciones para ingresar a las filas de la Política Maderense; 35 años de edad, de profesión Abogado, egresado del Tecnológico de Monterrey. Ha participado como Empresario en la Región, desde hace 12 años, nos platica que está acercándose con dirigentes del Partido Revolucionario Institucional, ya que es el partido que más ha hecho por México, que le ha dado al país muchos logros como y grandezas; claro es como todo, existe gente que le ha hecho mucho daño al partido pero eso es pasajero, porque la fortaleza del Partido, son sus estatutos y la base, la gente, que le es leal y confía en su partido; les ha ayudado en mucho en las colonias, en sus Escuelas, en creación de Empleo, en infinidad de cosas que se han logrado, Gracias al partido, el PRI. Eso, la Gente lo sabe, y siempre se lo ha agradecido, con sus miles y miles de votos que siempre le han dado al Partido. Lo que sucedió en las elecciones pasadas, es porque alguien no hizo bien su tarea y todos sabemos las consecuencias. Hay que ver bien, Yo, quiero servirle a la gente, con un proyecto de trabajo; no puede ser posible, que existan colonias tan marginadas alrededor de la Playa Miramar, ya que en Miramar existe tanta riqueza y no se vale. Hay que formar a esa gente, que vive a los alrededores, hay que capacitarla, darles empleos, arreglarles sus colonias, que vivan dignamente y así poder catapultar a Miramar. Las palabras se las lleva el viento, y las promesas también. Parte del proyecto, que traemos un grupo de Empresarios, amigos, líderes de colonias, profesionistas, deportistas y gente de las Artes de la Cultura, es un proyecto para que Cd. Madero se trasforme en lo que sus habitantes se merecen, el desarrollo en la zona, lo crea el Gobierno, de la Mano de los Empresarios; es lo que yo ofrezco, trabajar Gobierno y Empresarios, para poder fortalecer Turísticamente a CD. Madero, ya que es la riqueza más grande, más que el Petróleo. Los Gobiernos deben de ser Justos, equitativos, porque va a llagar el momento, en que unos tienen mucho y otros no tienen nada. Esto ya debe de atenderse, porque puede convertirse en un gravísimo problema social. Se debe acabar el abuso de la autoridad, funcionarios abusivos, corruptos; a la gente hay que hacerle llegar los recursos, los programas, no a beneficiarse de ellos los funcionarios o servidores públicos; y me refiero del Alcalde para abajo, como Síndicos, Regidores, Tesorero, Directores Etc. Etc. Terminan su gestión con propiedades nuevas, casas nuevas, carros nuevos, en fin, eso ya se dé be acabar. Todo ese dinero que se despilfarra, que mejor se aplique para llevarle todos los beneficios a las colonias, y poder sacar más rápido del retraso en que se encuentran. Es por eso, que quiero participar en la política de mi Ciudad, en el Partido Revolucionario Institucional, con la visión de sacar adelante, te repito, a mi Municipio, y me pongo a las órdenes de los Maderenses. Es como concluye el Joven Lic. Jesús Banderas Rea.

# Adrián Oseguera Kernion: comparte y hace suya la visión de Andrés Manuel López Obrador, por el Renacimiento Económico y Social de México; y es por eso, que promueve la unidad y fortaleza de Morena. Para Adrián Oseguera Kernion, la prioridad es la Ampliación de los comités Seccionales de MORENA, en Cd Madero. Ya que representa una excelente oportunidad para que los habitantes de las colonias populares, conozcan el Proyecto de Nación, que encabeza el Político más posicionado en las encuestas, para ser el próximo Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Adrián Oseguera, como un militante más, del Movimiento de Regeneración Nacional, está realizando un intenso trabajo al interior, integrando a más Maderenses, y promover día a día una conciencia colectiva en la importancia que representa la próxima elección del 2018; que se convertirá en la madre de todas las batallas. En diferentes declaraciones que ha realizado Oseguera, ha dicho que lo esencial es la búsqueda de un consenso, entre hombres y mujeres de las bases y simpatizantes de MORENA, en Madero, Para salir bien fortalecidos, y todos juntos lograr, que el Lic. Andrés Manuel llegue a la presidencia de la República y poder sacar adelante del Atraso en que se encuentra el País. Hace un fuerte llamado, a la población de Cd. Madero, que se afilien al Partido MORENA, ya que es un instituto político, que lo que busca es el bienestar de toda la gente, de todas las clases sociales del País, y Cd. Madero será ejemplo Nacional de organización de MORENA.

# A Jonathan Israel Ruiz Álvarez!!! Pareciera que no hubiera trabajo, en la encomienda que le dio el alcalde Andrés Zorrilla, como encargado de despacho, de la Secretaría del Ayuntamiento, ya que tanto a él como a su asistente, le interesa más posar para los reflectores que apuntan hacia el Alcalde y andar en todos los moles. Los Eventos donde Asiste el Alcalde, como inauguraciones de obras, arranque de las mismas o entrega de constancias de mayoría de comités vecinales y etc., etc. Yo entiendo que el presidente Municipal se retrate con toda la gente que se lo pida, el Liderazgo, que ha ido en aumento, de Andrés Zorrilla, es excelente, pero, de eso, que el Lic. Jonathan Ruiz ,se pegue como una REMORA, igual que su asistente el encargado de despacho, de la Secretaria del Ayuntamiento, para poder salir mejor posicionado, que el propio Alcalde en las fotografías, como en los videos de los medios de información, por favor, eso ya es política vieja, me imagino que en una oficina, como es la Secretaria del Ayuntamiento, existe mucho trabajo como para estar pendiente de ella, en lugar de estar buscando salir a cuadro, de los fotógrafos, o estará queriendo demostrarle a alguien, que la oficina que él representa la tiene bien controlada, y la maneja a control remoto, ya que hasta con el asistente jala a los eventos, Lo que se ve en sus acciones, es lo que crea polémica, de un servidor público……Es Cuanto