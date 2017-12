T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

LÍDER DE CTM DE PLANO “YA CHOCHEA”…..!

QUIEN DE PLANO, ya no sabe ni lo que dice, porque de (Ipso Facto) o de hecho “ya chochea”, es nada menos que el líder de la FTT EDMUNDO GARCÍA ROMÁN, hombre de mucha carretera recorrida por su liderazgo en la rama obrera, pero ese tan extenso peregrinar, en mi punto de vista, creo ya le ha causado serios estragos intelectuales “a don Mundo”, porque a juicio de muchos, él, ya no habla por la experiencia política adquirida, porque en sus exposiciones y apreciaciones políticas, García Román, al hacer declaraciones tan ligeras como las que hizo, sobre el escenario político 2018 ante los medios, el pobre hombre “ni cuenta dio, en que momento minimizó” a su propio partido, el Revolucionario Institucional (PRI).

GARCÍA ROMÁN, de manera burda y naturalmente grotesca, expresó que, “cualquier candidato de otro partido político, es mejor que el tabasqueño ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, eso por obviedad, causó risa, (hilaridad), porque el vetusto dirigente cetemista de Tamaulipas, en esencia, anda muy distante de la tangible realidad política que predomina en nuestra entidad, como de igual manera ocurre en toda la geografía nacional, por cuya cuestión, creo que los asesores del dirigente obrero, deberán aconsejarle a su líder que, antes de hablar de política, primero “se entere o se empape” cómo anda el engranaje político nacional y el tamaulipeco.

SIN EMBARGO, en lo que sí tuvo razón el jerarca cetemista del estado Edmundo García Román, fue cuando dijo que, “fue una buena decisión” la de su partido el PRI, al asignar como virtual precandidato presidencial al ex secretario de hacienda JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, porque según él, hoy en día “la gente se atrae más por la figura del candidato, que por el partido”, cuya expresión causó acres comentarios entre los presentes, puesto que lo dicho por García Román, fue tanto como minimizar al Partido tricolor”. Considerando incluso que “Meade Kuribreña, es el que atraería más simpatías que el PRI”, asegurando que, “todos los partidos, hemos llegados a un desprestigio muy grande a nivel nacional”.

OTRO DETALLE que de igual manera se le reconoció al líder de la FTT, durante su estancia en el edificio de los obreros aquí en Reynosa, fue cuando éste dijo que aunque Meade Kuribreña, sea una buena persona, “deberá someterse a la aceptación de la ciudadanía en general”, cuya cuestión es meramente razonable, hablando Mundo García Román de manera extraordinaria DE LAS COSAS BUENAS DE MEADE, pero nunca versó de las malas, porque naturalmente, a él, no le corresponde hacerlo, pero, lo bueno o lo malo del aspirante presidencial del PRI, es que el pueblo de México, está plenamente consciente y enterado de que, FUE MEADE “el autor material e intelectual del ultimo gasolinazo”, consumado de manera artera en agravio de todos los mexicanos.

TAMBIEN remarcó el líder obrero de Tamaulipas que, “ahora solo faltará ver que sucederá al interior de su partido el PRI”, apuntando García Román que, ahí será cuando nos demos cuenta “si los priistas, estuvimos o no acertados en la asignación presidencial de MEADE KURIBREÑA”. Aludiendo el dirigente cetemista que, “para él cualquier candidato de otro partido es mejor que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, cuya expresión de Mundo, a juicio de muchos de los presentes en el evento, refleja dos cosas:

LA PRIMERA es que, “si AMLO, hasta en estos momentos sigue encabezando las encuestas en lo general y ha tenido pasadas elecciones con eventos político-electorales multitudinarios”, entonces hablar como lo ha hecho el líder obrero de Tamaulipas Edmundo García Román, esto confirma la irresponsable postura de quien naturalmente, “representa a la CTM, como el sector más fuerte del PRI”.

Y SEGUNDO, es que, el pobre de García Román quien como dije al principio “ya chochea” no ha volteado para atrás, para que se percate, que hasta mismos obreros de su sector están operando y apoyando al político presidencial tabasqueño ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, esto ya es un hecho, todo mundo lo sabe y por ende, Mundo García Román, en lugar de andar hablando con marcada ligereza, debería ponerse a trabajar y en serio consolidar a su sector para que, “su gente no se le salga del huacal” y consecuentemente de esta forma, el favorezca al PRI, su partido y desde luego “pueda aportar un buen granito de arena con resultados y no con habladas”. Porque eso es lo que le hace mucha falta al Partido Revolucionario Institucional.

Y SI BIEN es cierto que “cada día están más vigiladas las elecciones”, esto con mayor razón, debería interesarle e incluso preocuparle a líderes priistas como el cetemista de Tamaulipas Edmundo García, para que activen el trabajo político y no se confíen de que tendrán un panorama electoral fácil, porque si analizamos de manera profunda el escenario electoral del 2018 en Tamaulipas y México, “las cosas no están fácil para nadie”.

PERO ADEMÁS, hay que señalar que MEADE KURIBREÑA, forma parte del equipo político tricolor corrompido que le ha causado mucho daño al pueblo de México, partiendo de los constantes aumentos a las gasolinas, la luz y el diesel y también el incremento a los productos de la canasta básica y por esta razón obvia y fundamental el PRI, con Meade, Peña y la gavilla de éste, no las llevan todas de su lado, porque el actual gobierno de PEÑA NIETO, más que servir a las familias de nuestro querido México, les ha causado enorme daño en la economía familiar. Sin olvidar el perjuicio consumando a los mexicanos por el evidente fracaso de las Reformas estructurales. Principalmente la energética.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx