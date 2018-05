LIDER DEL PRI GARANTIZO GANAR LA PRESIDENCIA DE MEXICO

La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

LÍDER DEL PRI GARANTIZO GANAR LA PRESIDENCIA DE MÉXICO

Sobre de las críticas en su contra por su arribo tardío a la dirigencia nacional del PRI y del desánimo que existe porque no despega en su campaña el candidato presidencial de la coalición Todos por el México, José Antonio Meade Kuribreña, el nuevo presidente del CEN del Partido Revolucionario Institucional, René Juárez Cisneros, en el primer mensaje que dirigió a los priístas de todo el país les garantizó ganar la Presidencia de México, pese a lo que marcan las encuestas.

Dejando ver su experiencia en éstas lídes el nuevo líder del tricolor nos dejó ver que en lo personal no le impresionan los resultados de las encuestas ya que “no ha visto una encuesta formada ante una urna electoral”, haciendo hincapié en que “son las personas las que votan, que son a los que hay que convencer “ y remarcó que “la elección se gana en las casillas y no en las casas”.

Creemos que el sucesor de Enrique Ochoa Reza no es nuevo en el abarrote y de una cosa estamos más que seguros, aunque en la zona norte del país no lo conozcamos, que en el morral trae la experiencia que su antecesor nunca tuvo, ya que dicen que de taxista se convirtió en dueño de taxis y después de eso llegó a ser director general de la Comisión Federal de electricidad, lo que nada tiene que ver con el cargo que le confirió el Presidente Enrique Peña Nieto

En el caso del negro René, lo que ha trascendido es que ya fue alcalde de alcalde de Acapulco, senador y gobernador del estado de Guerrero, de donde es nativo, pero además ya fue coordinador de Pronasol y del Progresda, además de haber sido operador de la campaña de Pepe Meade en la Cuarta Circunscripción, equipo del que formó parte, en que convivió con los otrora dirigentes nacionales del PRI, Manlio Fabio Beltrones y Beatriz Paredes Rangel.

De carácter enérgico y muy seguro en su actuar, el ahora presidente del comité ejecutivo nacional del Partido Revolucionario Institucional, destacó que bajo su dirigencia “el Partido y la Cámara de su candidato, José Antonio Meade Kuribreña, “son dos rieles en la misma dirección”.

La posición del nuevo líder del Revolucionario Institucional, ni duda nos queda, esta apegada al ciento por ciento de la línea que semanas atrás marcó el mandatario nacional, quizá para frenar a los acelerados, ya que sin hacer mucho ruido dijo que “las elecciones no se ganan con encuestas, se ganan con votos”, por lo que creemos que el negro René sabe lo que trae entre manos.

En la reunión de la Comisión Política Permanente del PRI, respaldó al coordinador de la campaña de Meade, Aurelio Nuño Mayer, y dijo que trabajarán de la mano con el mismo objetivo. Esto sucedió luego de que la corriente priísta Democracia Interna solicitó el jueves su salida, ya que se dedica a defender al gobierno federal y no a representar a Meade.

Al salir de esa reunión el coordinador de los senadores priísta, Emilio Gamboa Patrón, con toda la experiencia que tiene como dino del tricolor, aseguró al ser entrevistado que el PRI puede remontar las encuestas en el proceso del Primero de Julio .

Al ser entrevistado luego de haber encabezado un acto de campaña con migrantes en Morelia, Meade Kuribreña dijo que fue él quien tomo la decisión de comenzar los cambios en el PRI y lo que sigue, con lo que dejó ver que vendrán más cambios, los que sin duda revitalizarán su campaña.

“Se harán ajustes en el equipo de campaña para lograr éstos elementos que necesitamos, de ajuste y de modificación de estrategia de comunicación, para lograr con éxito, ganar la elección en julio, dijo Med.

“Aurelio y Eruviel se queda. Enrique Ochoa cumplió su ciclo”, subrayó.

La aún embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, fue recibida en Los Pinos por el Presidente Enrique Peña Nieto, la que creemos que fue a despedirse del mandario nacional, ya que supuestamente mañana 5 de mayo deja el cargo luego de haber presentado su renuncia en marzo pasado.

Según nuestras antenas Peña Nieto le expresó su reconocimiento por su labor y esfuerzos realizados en el marco de una relación bilateral profunda, duradera y de respeto.

Por cierto el nombre de Roberta Jacobson quedará registrado en la historia de nuestro país como la primera mujer que dirigió la embajada de Estados Unidos en México, cargo que asumió en un momento difícil en mayo del 2016, cuando Donald Trump tomó posesión del gobierno estadounidense en enero del 2017 y dirigió un discurso antiinmigrante y lanzó su proyecto de construír un muro en la frontera de EEUU con México.

Como buen exhibicionista y payaso y aparentando ser todo un rebelde sin causa, el Mesías de los morenos, conocido también como “Lopitos”, llegó en motocicleta al evento de la CIRT, la que era conducida por un chavo buena onda, el que supuestamente al verlo caminando por la calle le ofreció llevarlo a donde iba.

Video que de inmediato los integrantes de su equipo se diéron a la tarea de difundirlo a través de las redes sociales, para que sus seguidores constaten los esfuerzos que está haciendo su amado líder para ganar las elecciones, pero no se percataron que en la foto al igual que la moto también en la acera de enfrente también sale el auto en el que lo venían cuidando sus guaruras, que tanto niega.

Parece ser que ya se formalizó el juicio en contra del ex gobernador del estado, Tomás Yárrington Ruvalcaba, que esta recluído en el penal de Brownsville, Texas, y supuestamente su proceso arranca el 4 de octubre, después de que la jueza de Estados Unidos que se encargará del caso, Hilda Tagle, dictó que se pospusiera la fecha “por la complejidad del caso”. En lo personal creemos que los astros se están acomodando para dejarlo en libertad.

Eso de que López Obrador salvó la noche del jueves una de las pruebas más dura de la campaña al someterse durante una hora y media a las preguntas de siete periodistas de la cadena Televisa. A decir verdad ésta apreciación de no sabemos quien la redactó nos da risa, ya que el encuentro en lo personal nos resultó de lo más aburrido que hemos visto en los años que tenemos de ejercer el periodismo, además de que no aportó absolutamente nada, ni bueno ni malo, fué un encuentro a modo, como dicen los que saben mucho. Los afectados son los periodistas que se prestaron al juego, entre ellos López Dóriga, Loret de Mola y Denise Maerker, pero ellos no son los dueños de Televisa.

Pues hay tiene usted que el Ballet Folklórico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) celebró en Ciudad Victoria, capital del estado, su 40

Aniversario con un gran espectáculo que ofreció en el Teatro Amalia González Caballero del Centro Cultural Tamaulipas.

Según nuestras antenas fuéron cientos de personas las que asistiéron para atestiguar la calidad del conjunto que apenas está llegando a sus primeros 40 años y que para celebrarlos presentó el programa artístico titulado “Raíces”.

Por cierto cumpliendo con el propósito del rector José Andrés Suárez Fernández, el Ballet Folklórico de la UAT, bajo la dirección del maestro Guadalupe Carlos Moctezuma González, se lució en las magistrales ejecuciones de piezas representativas de las regiones del estado.

