RESEÑA POLÍTICA

Por: Juan R. de la Sota

Limpia en el Congreso

El candidato a la Presidencia de la República de la alianza “Todos por México”, José Antonio Meade Kuribreña, programó en su agenda realizar su primera visita proselitista a finales del mes de abril en los municipios tamaulipecos de Reynosa y Matamoros, con el fin de informar sobre su propuesta de gobierno y establecer compromisos con la ciudadanía.

Al abanderado del PRI y partidos aliados a la silla presencial, no le favorece el panorama político-electoral en Tamaulipas, ni en otros estados, por la corrupción practicada por varios ex gobernadores priistas y el mal gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, el cual no supo acabar con la gran inseguridad pública, desempleo y pobreza.

Esas son algunas de las causas que mantienen a Meade, ocupando el tercer lugar en lo referente a las preferencias electorales, pero además, no ganará simpatías y votos, si sigue privilegiando el contenido de su discurso que no convence ni inspira confianza, si no participa en un debate entre candidatos y si no se compromete a combatir la corrupción e impunidad.

Si viene a Tamaulipas, a leer discursos extensos, que cansan al ciudadano y que no garantizan la promesa de atender las demandas de las familias, como lo es la eficiencia en materia de seguridad pública, educación, salud, generación de empleos.

Mejores salarios, freno al terrorismo fiscal y a la alza constante a los precios de los productos de la canasta básica, gasolinas, luz, agua, a los impuestos y a otras medidas que lesionan enormemente la economía en los hogares, no logrará votos para su causa, al contrario corre el riesgo de recibir reclamos y fuertes críticas, porque la gente ya no quiere promesas, sino resultados.

El aspirante presidencial José Antonio, estará en esos municipios el 26 o 27 del presente mes, la fecha la definirán los organizadores de los eventos.

La visita del candidato del PRI a Tamaulipas, es una de las más complicadas y difíciles que hará en todo el País, para lograr su objetivo de ganar respaldos, debido al elevado nivel de corrupción en que incurrieron algunos ex gobernadores priistas y que motivó que dos se encuentren en la cárcel.

Los directivos priistas no pueden negar que la visita de Meade a Tamaulipas, la hará en un ambiente de molestia entre la ciudadanía por la gran corrupción y mal trabajo de algunos ex gobiernos estatales, por lo que importantes compromisos deberá traer para que pueda recibir la aceptación de la gente.

En otro asunto, los candidatos a Senadores por el Partido Nueva Alianza son Oscar Martín Ramos Salinas e Hilda Graciela Santa Turrubiates. Oscar ocupa la primera posición de la fórmula e Hilda, la segunda.

Ambos aspirantes no enfrentan una competencia electoral fácil, como todos los candidatos, por lo que han organizado una serie de eventos en varios municipios de la entidad, no sólo para pedir el apoyo del magisterio, sino de todos los sectores sociales.

Oscar Martín, actualmente es diputado local, es un maestro que cuenta con experiencia política, pues fue diputado federal y secretario general de la Sección 30 del SNTE, mientras que Hilda, es oriunda del municipio de Villa de Casas, es profesora con especialidad en matemáticas, fue diputada local y ha ocupado importantes puestos en la dirigencia estatal del sindicato.

Han establecido el compromiso con maestros jubilados de resolver sus necesidades y añejos problemas que enfrentan con el Gobierno Federal y al magisterio tamaulipeco en general le refrendaron el compromiso de seguir defendiendo sus derechos y de gestionarles mayores beneficios.

Su trabajo proselitista y su oferta política, serán los factores que determinen si hace realidad su proyecto de representar a los tamaulipecos en la Cámara Alta.

Cambiando de tema, el Presidente del Congreso del Estado, Glafiro Salinas Mendiola, continúa estático e improductivo y encabezando un poder Legislativo que no ha coadyuvado para resolver las necesidades que enfrentan los tamaulipecos.

A don Glafiro, le ha faltado seriedad, trabajo, actitud enérgica, oficio y capacidad política, esfuerzo, inteligencia y voluntad política, para ayudar a impulsar mayor eficiencia en materia de seguridad pública, generación de empleos y otras medidas que fomenten mejores condiciones de vida de los tamaulipecos.

Al diputado local panista le quedó muy grande el puesto de presidente de la Junta de Coordinación Política, de esto hay pruebas fehacientes, pues no ha desahogado el fuerte rezago en iniciativas de ley, en la armonización de leyes, no hay propuestas de reformas para respaldar al Gobierno Estatal en su gran esfuerzo de garantizar la paz y tranquilidad a los ciudadanos y no hay resultados, porque simplemente, sólo hace como que trabaja.

No ha realizado un trabajo legislativo que favorezca a la gente, al contrario la Presidencia de la Junta de Coordinación Política de ese poder, ha establecido una política que ha dañado a sus trabajadores, perjudicando y alterando la forma de vivir de varias familias.

Glafiro Salinas, es tolerante y quizás hasta fomentador de la flojera y por consecuencia la improductividad, debido a que los diputados de todos los partidos y de los cuales él es líder, se echaron a la hamaca y se olvidaron que son los responsables de promover las propuestas de ley para crear un marco jurídico que resuelva las necesidades de los tamaulipecos.

El poder Ejecutivo Estatal, del cual es titular el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el Poder Judicial, están trabajando todos los días, para cumplir compromisos y llevar los beneficios que demanda la población, sin embargo, los diputados del Congreso permanecen desganados y sin interés de cumplir la responsabilidad, compromiso y obligación que tienen con el pueblo.

El dato: El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Glafiro Salinas Mendiola, si quiere presentar buenos resultados, necesita aplicar una limpia en algunas pareas, sustituyendo a varios directores que, sólo le estorban, que cobran un alto sueldo, sin desquitarlo, debido a su incapacidad para cumplir con su función y que lo están traicionando, pues ello son los responsables, sobretodo de la negativa imagen que enfrenta el Congreso de Tamaulipas. Por si no lo sabe, varios trabajadores apoyan a candidatos de diferentes partidos y debería vigilar que no usen recursos del Congreso y concedan apoyos en horario laboral.

Correo: jrdelasota@hotmail.com