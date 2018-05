La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

LISTO EL DEBATE DE LOS CINCO CANDIDATOS A SENADORES

En total son cinco los candidatos a senadores (1ª. Fórmula) los que ya confirmaron su participación en el debate que organiza el INE en Tamaulipas, evento que se va a llevar a cabo en las instalaciones del Centro de Excelencia de la UAT el próximo jueves 31 de mayo, de las 18:00 a las 20:00 horas p.m.

Los participantes en el debate son Ismael García Cabeza de Vaca, del PAN; Yahleel Abdala Camona, por el PRI, Patricio Edgar King López del PVEM, Oscar Martín Ramos Salinas del PNA y de MORENA, Américo Villarreal Anaya, los que no creemos que vayan a hacer historia ya que la trayectoria de todos en política, es corta, pero creemos que algo van a aprender en el camino rumbo a su nuevo reto, con eventos como éste.

Entre los bloques temáticos temas que habrán de abordar durante éste debate están el de Seguridad y Justicia, Combate a la Corrupción y Participación Ciudadana y el tercero y último Desarrollo Económico.

La fecha límite para a recepción de solicitudes de acreditación de los medios de información que estén interesados en cubrir el debate será el día 30 de mayo a las 18:00 horas y los gafetes serán entregados el jueves 31 de las 10:30 de la mañana a las 14:00 horas del mediodía en las oficinas del INE Tamaulipas, ubicadas en el 17 Rosales en Ciudad Victoria.

La noticia la dió a conocer el presidente del Consejo Local de Tamaulipas, Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, el que invitó a todos los tamaulipecos a seguir la transmisión del debate por radio y televisión o portales informativos.

Estamos de acuerdo con la consejera electoral, Tana Gisela Contreras López, cuando asegura que las candidaturas independientes en el futuro serán más favorecidas, por lo que es necesario que se legislen más prerrogativas que les garanticen equidad en los procesos electorales.

Y estamos de acuerdo con lo que dice la consejera electoral ya que después del campanazo que dió el Bronco, Jaime Rodríguez Calderón, el que como candidato independiente ganó de calle la gubernatura del estado de Nuevo León, surgieron candidatos independientes por todos lados, aunque no todos pegaron pero otros sí.

Fue una sorpresa increíble la que nos dio el Bronco a todos los mexicanos con su inesperado triunfo; al parecer los regios votaron por él porque ya estaban hasta la madre de gobiernos priístas y el último gobierno del PAN tampoco les dejó buen sabor de boca. Cómo le hizo el Bronco para ganar quién sabe, pero ganó.

Quizá por eso algunos ya comienzan a ver al Bronco como una alternativa para darle la pelea a Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del Primero de Julio. Creemos que todos hemos hemos visto que Bronco es el único que le para los tacos al tabasqueño.

Como analistas políticos a decir verdad no nos sorprendería que el Bronco llegara a ser presidente. Después de la ejecución de Luis Donaldo Colosio Murrieta nadie esperaba que el candidato del PRI para la Presidencia de la República llegara a ser Carlos Salinas de Gortari, ya que de los cuatro o cinco aspirantes él era el más feo, el más zotaco y el más orejón y llegó a ser Presidente y se quiso eternizar en el poder pero no le cuajó la jugada.

El Bronco como que se está preparado para lo que venga, sea lo que sea, pero por si o por no acaba de organizar una cabalgata en el rancho “La Joya”de esas que hacen todos los que quieren queso de la mesa grande, la invitación a participar en el evento la hizo patente a todos los “independientes” que están en la jugada y según nuestras antenas asistiéron alrededor de 600, que no es poca cosa cuando no hay ningún premio a la vista.

En relación con las elecciones del Primero de Julio el Presidente Enrique Peña Nieto aseguró el fín de semana que no tiene Plan B. De tenerlo sería infantil esperar que nos lo de a conocer. En lo personal creemos que lo tiene ya que sería inaceptable no tenerlo, por cualquier eventualidad que se pudiera llegar a presentar.

Por cierto el gobernador de Campeche Alejandro Moreno y Beatriz Paredes Rangel, le dieron la bienvenida en el aeropuerto al candidato de la colición Todos Por México, José Antonio Meade Kuribreña, al que le aseguró el mandatario estatal que ganará en su estado, ya que en la entidad se trabajará todos los días para ganar.

“Las mujeres que más votan por la coalición, son las mujeres de Campeche. Usted va a ganar en Campeche con las mujeres”, remarcó el gobernador del estado.

En el recorrido que realizó el sábado por las colonias de la periferia, el candidato a alcalde que anda en busca de su relección, Oscar Almaraz Smer, al ser entrevistado dijo a los medios de información durante su campaña va a mantener de manera permanente el diálogo con la gente, “vamos a recibir sus propuestas para que juntos definamos que rumbo le queremos dar a Victoria en los próximos años; tenemos que tener un instrumento de planeación donde aliniemos los esfuerzos de todos”.

Según nosotros Almaraz Smer sabe y bien que sabe que en los procesos electorales no se puede confiar por ser mano en el proceso electoral, así se lo creyó dos veces López Obrador y en las dos veces perdió. Creemos que por eso Oscar Almaraz Smer le anda echando todos los kilos a su campañas y no son pocos. Por cierto en muchos de los casos lo acompaña en sus giras la candidata a diputada federal por el Quinto Distrito con cabecera en Ciudad Victoria, Alejandra Cárdenas.

Por mucho tiempo cubrimos como reporteros la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en donde sin querer nos tocó ver agrios pleitos entre patrón y empresa durante la firma del nuevo contrato colectivo de trabajo, por eso nos congratulamos por la tranquilidad y la armonía en cuyo marco el rector de la UAT José Andrés Suárez Fernández y el Sindicato Unico de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas sin problemas llegaron a un arreglo con el 4.5% de aumento directo al salario, además de la actualización de la cláusula del seguro de vida que año con año se modifica.Por cierto el aumento es retroactivo a partir de enero. Ni duda nos que hay buenas relaciones UAT-SUTUAT.

Con el rector José Andrés Suárez Fernández cada día que pasa confirmamos que su gran preocupación es la superación de los estudiantes de la UAT, prueba de ello para nosotros es el fortalecimiento del Programa Jóvenes de Excelencia que impulsa la casa de estudios con la institución financiera CitiBanamex, para ofrecer a los estudiantes mayores oportunidades de preparación en la meta de ingresar a un posgrado internacional EN UNA DE LAS MEJORES UNIVERSIDADES DEL MUNDO.

Para dar a conocer lo anterior el rector Suárez Fernández se reunió con el grupo de estudiantes egresados que forman la tercera generación del programa, acompañado por Verónica Solano Martínez, subdirectora del Compromiso Social de CitiBanamex, reunión que se llevó a cabo en el Centro de Gestión del Conocimiento Campus-Victoria, en cuyo marco Suárez Fernández ofreció todo el respaldo de su Administración para fortalecer y brindar las mejores condiciones de preparación y entrenamiento a los jóvenes,

