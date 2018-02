DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Listos Enrique Rivas y Salvador Rosas

En Nuevo Laredo, el actual alcalde, Enrique Rivas Cuéllar y el asesor del Gobernador, Salvador Rosas Quintanilla, se encuentran listos para acudir al llamado de su partido para presentarse al registro para ir en busca de la reelección a la alcaldía y a la Diputación Federal, respectivamente.

Al final, después de muchas expectativas y de muchos actores que buscaban la diputación federal, Salvador Rosas fue el que más lleno el ojo del Gobernador, y con ello se reafirma la fórmula que encabezará Enrique Rivas, que una vez registrados, saldrán como favoritos para la contienda de este 2018.

Ya hemos hablado de Enrique Rivas, sobre sus cartas de recomendación que lo ponen como el favorito para que los neolaredenses confíen en su capacidad para que siga en el puesto gobernando Nuevo Laredo.

Su forma de gobernar a gustado a los ciudadanos, quienes ven con gusto que con los panistas el dinero del presupuesto anual se destina en obras y apoyos que realmente se necesitan.

Los neolaredenses saben y ven que no son los gobiernos de antes, donde a pesar que tenían presupuestos millonarios, los ahora ex alcaldes, salían a declarar que ese dinero no alcanzaba y siempre se la pasaban pidiendo dinero prestado, hasta el grado de dejar una deuda multimillonaria.

A pesar de ese gran presupuesto, los anteriores gobierno tenían la ciudad en el abandono, sin obras y hecha pedazos.

Todo eso se está corrigiendo con la llegada de los gobierno panistas, y por ello no dudamos que nuevamente los neolaredenses apoyen a los azules, pues saben que Rivas ha hecho el trabajo bien.

Por su parte Salvador Rosas, también ya ha ido a elecciones, una, la de presidente municipal, la perdió, pero no porque fuera mal candidato, si no porque en aquel entonces el PRI tenían el poder en sus manos y convencía a cualquiera.

Sin embargo, ese encanto fue acabando y Salvador Rosas nuevamente fue a las urnas como candidato a Diputado Local, y en esta ocasión el pueblo lo respaldo y le dio su confianza.

El PAN Nuevo Laredo está fuerte, Enrique Rivas y Salvador Rosas, están listos para su registro.

CANDIDATO A ALCALDE DEL PRI HASTA EL 24 DE FEBRERO

De acuerdo con el dirigente local del PRI Nuevo Laredo, Eliseo Castillo, aquel que aún no ha podido convencer a los priístas neolaredenses que en verdad es un buen líder, la convocatoria para presidente municipal está ya cocinada.

Eliseo aclaró que con esta acción pronto se sabrá el nombre de aquel que abandere la causa del PRI, que según el será el mejor preparado y el que más quiera la gente.

Aunque afirmó que no hay que comer ansias, pues el límite de la convocatoria, marca que tienen hasta el 24 de este mes para registrar a ese candidato.

Sabemos que aunque despreció al partido con la candidatura a la diputación federal, el ex alcalde, Daniel Peña Treviño, sigue insistente que el partido debe darle la oportunidad de ir por la presidencia municipal.

Sin embargo, habrá que ver, porque quien lleva mano es el regidor, Jesús Valdez Zermeño, quien también debemos aclarar, es el que más posicionado entre los neolaredenses.

LA FILOSOFIA DE YAHLEEL, “ARRIEROS SOMOS”

Quien ha estado levantando la confianza de los priístas, es la candidata a Senadora, Yahleel Abdala Carmona.

La diputada federal neolaredense, ha estado muy activa en su pre campaña, y en sus reuniones con los militantes priístas la ven como una buena opción.

Algo que gusta es que no tiene empeño en decir como fue su vida, su etapa de pequeña, su gustos, que es madre soltera, que ha superado adversidades, como cuando todos la daban como perdedora en esa diputación federal.

Tampoco se esconde al decir que cuando fue regidora estuvo siempre en contra del gobierno, a pesar que ese gobierno era priísta y que su actitud era porque no quería que siguieran endeudando Nuevo Laredo, algo que no pudo contener sola.

Yahleel se dice una mujer que tiene una filosofía de vida, “arriero somos y en el camino andamos”, asegurando que está consciente que los puestos son prestados y donde esté siempre debe portarse bien y hacer las cosas bien, porque la vida es muy justa y todo se regresa tarde o temprano.

Yahleel será una buena representante del PRI en esa contienda para buscar la senaduría, la lleva de gane, pues va en la primera posición por lo que tiene un alto grado de seguridad de poder llegar al Senado.

No podemos decir lo mismo de Alejandro Guevara, un viejo dinosaurio que ha brincado de puesto en puesto, que ha demostrado que como funcionario no ha hecho nada por los tamaulipecos y que busca llegar al Senado más por interés personal que por beneficiar al pueblo.

Lo bueno es que Alejandro va en la segunda posición, algo muy difícil de alcanzar, más cuando el PRI tiene muy poco para poder ganar la elección.

RESENTIDOS CONTRA PEPE ZAPATA

Por ahí nos hemos dado cuenta que algunos personajes insisten en “grillar” el trabajo que realiza Pepe Zapata, director de Deporte en Nuevo Laredo.

La “grilla” no es casualidad, es parte del resentimiento que aún sufren aquellos dizque promotores del deporte que se vieron perjudicados en sus bolsillos con la llegada de un nuevo gobierno que ahora sí se preocupa por los jóvenes deportistas.

Ya lo hemos comentado, antes las ligas deportivas, todas sin excepción, eran utilizadas por directivos y personajes coludidos, como negocios personales, en donde por todo cobraban, claro ese dinero no era para el Municipio, era para sus bolsillos.

Con la llegada de Pepe Zapata, quien en verdad es un promotor del deporte, lo primero que hizo es quitar esos vicios, hacer a un lado a esos personajes mañosos y comenzó a hacer del deporte algo que en verdad ahora beneficia a los neolaredenses.

Esto está perjudicando mucho a esos malos promotores del deporte, porque ahora utilizar los espacios deportivos del municipio es como siempre tuvo que ser, gratis, y eso no les gusta, porque significa que no pueden echarse a la bolsa ese dinero que antes tenían con solo estirar la mano.

Sin embargo, esos personajes podrán “grillar” todo lo que quieran, porque al final los neolaredenses están viendo, principalmente los jóvenes, que ahora sí hay oportunidades, que el actual gobierno está apoyando como nunca, no por algo ahora tenemos campeones en muchas disciplinas y nuestros talentos están siendo llamados a panamericanos, estatales y hasta nacionales.

No hay que hacer caso a esos “grilleros”, pues ya sabemos que lo único que les duele es que ahora para ganar dinero ahora sí tienen que trabajar… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

