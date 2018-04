Factos Conurbados

Por Omar Lara Martínez

Listos Para La Batalla…

Una vez concluido el periodo de registro de candidatos a la alcaldía de Ciudad Madero, solo falta que estos sean aprobados por el árbitro electoral, teniendo como límite el 20 de abril.

Por ello es que este viernes, se debe entregar las constancias de aprobación de candidaturas de todos quienes buscan las alcaldías, algunos en los municipios que les corresponde, mientras que otros en el consejo general del IETAM en Ciudad Victoria.

Con la entrega de dicha constancia y en caso de no existir impugnaciones, en Madero, estarán listos cada uno de los aspirantes a llegar a ocupar la presidencia municipal.

Buscarán el triunfo electoral, JOSÉ ANDRÉS ZORRILLA MORENO, actual alcalde y quien busca reelegirse por la coalición “Por México al Frente”; ADRIAN OSEGUERA KERNION, por la coalición “Juntos Haremos Historia”; JULIO CÉSAR BARRIENTOS CISNEROS, por el PRI; EMMA DELIA HERRERA MELO, por el Partido Verde, FRANCISCO CARPENTER VARGAS, por Nueva Alianza y JESÚS OLVERA MENDEZ, como Independiente.

Se espera una contienda electoral con un resultado muy cerrado, por lo que en este momento, a poco menos de un mes del arranque oficial de las campañas, no se puede dar con certeza, quien puede tener la ventaja o quien será el ganador.

Ya falta menos, (como se dice coloquialmente), para que inicie una campaña de mucho caminar, muchos choques y señalamientos a través de redes sociales, (principal arma de todos los candidatos), por lo que en definitiva, en este 2018, la elección será bastante áspera…

Oscar Genaro, Por Fin Se Fue…

“Con bombo y platillo”, a través de su cuenta de facebook, el empresario todólogo, (de la educación, hotelero, futbolero y anexas), OSCAR GENARO HENÁNDEZ ZUÑIGA, dio a conocer su tan esperada y anunciada renuncia al PRI, después de 30 años de militancia, (eso sí, con carácter de irrevocable, para que quede claro que no intenten convencerlo que vuelva, porque no lo lograrán), donde fue un eterno suspirante a cargos de elección popular, pero nunca fue tomado en cuenta, eso hay que dejarlo en claro, aunque tampoco es válido llegar a exigir posiciones como lo hacía HERNÁNDEZ ZUÑIGA en cada proceso electoral.

Por esta razón, es que a través de una carta dirigida al presidente del Comité Estatal del PRI en Tamaulipas, SERGIO GUAJARDO MALDONADO, expone que decide separarse del instituto político, debido a que el partido continúa con la aplicación de malas costumbres que dejan de lado a la militancia que lo merece.

Así que ya no veremos a un HERNÁNDEZ ZUÑIGA vestido de Verde, Blanco y Rojo, ya que “el canto de la sirena azul”, fue más fuerte.

Con este importantísimo anuncio del “buen” OSCAR GENARO, definitivamente el PRI Madero “Tiembla y se Derrumba”…(ajá)…

La Represora…

Dice un refrán muy popular, “Aunque a la Mona la Vistan de Seda, Mona se Queda”… Esto es algo que le queda como anillo al dedo, a quien aún lleva las riendas de la sección 33 del sindicato petrolero, ANA MARÍA HERRERA GUEVARA, quien a pesar de tener varios años al frente de este gremio, (bastantitos diría yo), de ocupar varios cargos públicos, pues ya fue regidora y diputada local, continúa sin aprender, pues sigue teniendo las mismas actitudes de “ser superior”, como desde hace unos años atrás.

La ahora “flamante” candidata suplente a senadora por Tamaulipas, definitivamente no le genera nada positivo a la titular de esta candidatura, YAHLEEL ABDALA CARMONA, a quien de rebote le están cayendo muchos reproches hacia su persona por culpa de su compañera de fórmula, quien no aprende a tratar o dirigirse con respeto a las personas.

Tal parece que HERRERA GUEVARA piensa, que por el simple hecho de pertenecer al sindicato petrolero, (uno de los gremios más grandes y fuertes del país), puede tratar a la gente con la punta del pie, como hasta ahora lo hace, ya que se considera intocable.

Su cerrazón, (porque no creo que sea falta de entendimiento), ha llegado a tal, que no desea separar su labor sindical, de su trabajo político.

Y es que ANA MARÍA HERRERA GUEVARA, no es muy querida que digamos en su sección sindical, ya que ha “perdido piso”, como se dice coloquialmente, utilizando por ello la intimidación laboral, para sacar provecho político.

La ex diputada local, (quien pasó de noche en este importante cargo en la entidad, al grado que nadie recuerda que fue legisladora), no le gusta que se hagan comentarios negativos de su labor como secretaria general de la sección 33 del sindicato petrolero, coartando a los trabajadores su derecho a la libre expresión, pues ordena (no pide), a los obreros de esta sección, como su dirigente y jefa, que no lleven a cabo sus actividades de carácter particular y que nada tienen que ver con el gremio petrolero, (ya que algunos trabajadores se dedican a otras profesiones u oficios), pues en varias de ellas se expone a la luz pública las deficiencias que tiene como política y como dirigente sindical.

Entonces, ¿De qué méritos goza ANA MARIA HERRERA GUEVARA, para ser tomada en cuenta para cargos públicos?… ¿Se imagina tener una senadora que coarta, intimida, maltrata laboral y psicológicamente a los trabajadores a su cargo y que nunca ha respondido a la ciudadanía en los puestos anteriores que ha ostentado?.

Afortunadamente para los tamaulipecos, como se dice en el ambiente político, “ser suplente es lo mismo que nada”, ya que al tener personajes con la “fama” de ANA MARIA HERRERA, es preferible que no lleguen…DE FACTO!!!

