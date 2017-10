La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

LLEVA AUXILIO EL GOBIERNO DE CDV AL SUR DEL ESTADO

Según nuestras antenas el ex diputado y abogado, Eliseo Castillo Tejeda, en ésta semana va a ser designado delegado estatal del Partido Revolucionario Institucional en la valiente y pujante ciudad de Nuevo Laredo, cuya misión según nosotros va a ser la de consensar a los priístas, con miras a la elección del que será el nuevo dirigente del tricolor en ese importante municipio de Tamaulipas.

Eliseo Castillo, al que conocemos desde hace varios años, es un experimentado político que ha hecho carrera en las filas del tricolor; entre otros cargos que ha ocupado está el haber sido diputado local en las legislaturas 56 y 58 de Tamaulipas, además de haberse desempeñado como secretario particular de Manuel Cavazos Lerma siendo gobernador del estado. Como diputado llegó a ser el líder del Congreso.

También ya fue coordinador de asesores del Gobierno del Estado, director de desarrollo político de la Secretaría General de Gobierno, presidente y secretario de divulgación ideológica del PRI en el estado, además de haber sido coordinador del programa Solidaridad de la SPP en Nuevo Laredo. También dirigió la Coordinación General del Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal de Tamaulipas.

De ahí que la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional haya puesto sus ojos en él, porque hay la confianza de que en el desempeño de su encargo entregará buenas cuentas de cara a las elecciones del 2018.

Castillo Tejeda es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales y en Ciencias Políticas y Administración Pública, ambas por la Universidad Autónoma de Nuevo León; cuenta además con maestría en Administración de la Justicia Laboral por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y en Administración Pública por la Universidad Internacional de América, bien.

Vaya tragedia tan espeluznante que acaba de ocurrir en Estados Unidos, concretamente en Las Vegas, Nevada, en donde hubo una balacera que dejó como saldo de por lo menos 58 muertos y mas de 515 heridos, según la Policía Metropolitana. El presidente Donald Trump ordenó izar todas las banderas del país a media asta, remarcando en su mensaje a la nación que “en momentos de tragedia y horror, Estados Unidos se une como un solo cuerpo, así siempre ha sido”, remarcó.

“Nuestra unidad no puede quedar quebrada por la maldad…..nuestros lazos no pueden romperse por la violencia”, añadió.

El grupo Estado Islámico se atribuyó el ataque; dijo que el “soldado” se había convertido al islam hace meses. Sin embargo no aportó evidencia y el FBI dijo que no es cierto que el atacante de 64 años de edad –al que se identificó como Stephen Paddock– haya tenido vínculos con grupo terrorista alguno. Del que por cierto al ser copado por la Policía dicen que se suicidó.

Cuentan que el agresor estaba en el piso 32 del Mandalay Bay Hotel & Casino, al otro lado de la calle donde se celebraba un concierto, desde donde abrió fuego contra todo aquel que se le ponía en la mira, Además de Paddock la policía ubicó a la mujer que al parecer compartía de habitación con el, la que fue identificada como Marilou Danley.

Los agentes del equipo táctico SWAT usaron explosivos para entrar a la habitación del hotel del atacante y hallaron que se había suicidado, según las autoridades. Al lado de su cuerpo había 10 armas de fuego, incluyendo fusiles. Hasta el Papa Francisco ayer mismo lamentó la tragedia, de la que dijo no tiene sentido.

Como las fuertes lluvias han propiciado inundaciones en el sur de Tamaulipas, el Gobierno del Estado se vió obligado a poner en marcha comedores comunitarios que darán alimentos a más de mil personas en el municipio de Altamira. El titular de la Secretaría de Bienestar Social Gerardo Peña Flores y la alcaldesa Alma Laura Amparán, hiciéron un recorrido por la zona afectada, acompañados del coordinador de Protección Civil, Pedro Granados, además de otros funcionarios.

“Es muy importante que estuviéran los comedores comunitarios aquí cerca de ustedes, para todas las personas que no pueden entrar a sus casas, que no pueden cocinar o hayan perdido su estufa o refrigerador, puedan tener comida caliente”, dijo Peña Flores a los damnificados.

Ayer lunes 2 de Octubre los capitalinos del Distrito Federal como todo los años salieron a la calle a recordar con mantas y pancartas de protesta, la trágica matanza que se llevó a cabo el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlaltelolco, de lo que ya hace 49 años.

La marcha la encabezó el Comité 68 arrancó a las 16:00 horas de la Plaza de las Tres Culturas con dirección al Zócalo de la Ciudad de México, manifestación a la que supuestamente se sumarían personas damnificadas por el sismo del 19 de septiembre, lo mismo que estudiantes de Normal de Ayotzinapa, Guerrero y de la UNAM y de la UACM, todos de la mano al grito de “el 2 de Octubre no se olvida”.

La Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México dio a conocer que 4 mil 500 policías cuidarían del orden a lo largo de la ya tradicional marcha

Por cierto balearon al hijo de la ex diputada local de MORENA, Eva Cadena Sandoval, no queremos creer que esto haya sido un aviso para que no declare nada en contra de Andrés Manuel López Obrador, ya que hay un video donde se ve que le dicen que el dinero que le estaban entregando era para el tabasqueño.

En la conferencia de prensa de ayer lunes el presidente del CDE del PRI, Sergio Guajardo Maldonado, no se anduvo por las ramas y pidió al Secretario de Administración del gobierno de los vientos del cambio, Jesús Nader Nasrallah, de a conocer en forma detallada la lista completa de los aviadores del gobierno que detectaron.

“Se trata de acusaciones en lo general, haciendo hincapié en que cuando no hay una acusación definida “son tiros al aire”, apunto.“El día que haya una acusación puntual, entonces ofreceremos un pronunciamiento de defensa, porque no nos podemos defender de una acusación que no conocemos”, apuntó.

Por su parte el diputado y coordinador de la bancada del PRI en el H. Congreso del Estado, Alejandro Etinne Llano, a pregunta expresa de los periodistas, dijo estar en desacuerdo con lo dicho en el Primer Informe de Gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y aseguró que hay una mayor percepción de violencia e inseguridad en el estado, tema que abordarán con los funcionarios que harán la glosa del Informe.

Luego dijo sobre de la lista de los aviadores “que se mencionó”, que solicitarán sea presentada nombre por nombre para poder confirmar lo que ahí se dijo y remarcó que el que afirma está obligado a probar.

Por cierto el alcalde de Ciudad Victoria, Oscar Almaraz Smer, ya puso en claro que para llevar a cabo la remodelación de la Calle 17 no se va a tumbar un solo árbol, versión que alguien de muy mal leche mandó al aire. Conocemos al Almaraz Smer y estamos seguros de que como alcalde nunca les haría eso a los victorenses.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx